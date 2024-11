À la fin de l'été 2024, la société a mené un programme de prospection et d'échantillonnage de 6 semaines par 4 équipes de terrain assistées par hélicoptère pour couvrir la plupart des cibles prioritaires, y compris le filon-couche ultramafique intermédiaire qui contient les gisements historiques et tous les indices historiques importants. VOUS TROUVEREZ ICI de plus amples informations sur les gisements historiques. Au total, 631 échantillons choisis ont été prélevés au cours du programme. Tous les échantillons ont été envoyés pour préparation et analyse à ALS Global à Lachine, Montréal.

Mise à jour des données de la zone Anticline Lake pour 2024



Alors que la compilation des données se poursuit, le pourcentage d'équivalent cuivre a été calculé pour tous les résultats afin de standardiser la présentation et de démontrer la corrélation entre le cuivre, le nickel et les PGE. Un tableau des meilleurs échantillons choisis de la zone Anticline Lake est présenté ci-dessous ainsi qu'une carte mise à jour montrant les résultats en pourcentage d'équivalent cuivre, y compris le nickel et les GEP. Les résultats en équivalent cuivre démontrent la poursuite de la minéralisation et la forte corrélation entre le Cu et les Ni-PGE. Les échantillons de blocs rocheux énumérés dans le tableau ci-dessous sont des blocs rocheux de l'ordre du mètre situés sur de grandes crêtes affleurantes. On pense qu'ils sont proches de la source ou du sous-affleurement du substratum puisqu'ils se trouvent directement au-dessus de l'intrusion ultramafique et d'anomalies électromagnétiques concordantes. Les résultats antérieurs de la zone Anticline Lake sont présentés ICI.





Zone Échantillon Type Abscisse (Nad83 zone19) Ordonnée (Nad83 zone19) Cu (%) Ni (%) Pt (g/t) Pd (g/t) Cu-Equi. (%)1 Anticline Lake G160393 Bloc rocheux 672520 6127900 0,413 0,308 0,077 0,343 1,11 G160337 Bloc rocheux 671549 6125983 0,289 0,295 0,111 0,412 1,00 G160338 Bloc rocheux 671542 6125978 0,333 0,268 0,109 0,387 0,98 G160392 Bloc rocheux 672532 6127868 0,305 0,245 0,029 0,249 0,84 G160125 Affleurement 676141 6127523 0,169 0,255 0,073 0,246 0,74 G160457 Affleurement 672461 6128128 0,285 0,169 0,063 0,214 0,68 G160137 Bloc rocheux 673433 6129378 0,175 0,215 0,051 0,158 0,63 G160124 Bloc rocheux 676413 6127365 0,213 0,180 0,048 0,187 0,62 G160335 Affleurement 671562 6126251 0,143 0,203 0,051 0,188 0,59 G160398 Bloc rocheux 672253 6127559 0,188 0,180 0,037 0,164 0,58 G160374 Affleurement 672059 6129262 0,089 0,244 0,040 0,114 0,58 G160371 Affleurement 672032 6129295 0,116 0,219 0,042 0,124 0,57 G160380 Affleurement 672254 6128912 0,094 0,196 0,059 0,176 0,52 G160453 Affleurement 670982 6128354 0,462 0,033 0,005 0,001 0,52 G160460 Affleurement 672228 6128976 0,105 0,200 0,046 0,126 0,52 G160370 Affleurement 671998 6129361 0,074 0,224 0,041 0,096 0,52 G160461 Affleurement 672183 6129052 0,103 0,198 0,034 0,101 0,50 G160419 Affleurement 673586 6119413 0,104 0,205 0,027 0,036 0,49

Résultats pour 2024 de la zone Cancun



La figure 3 illustre les échantillons choisis de la zone Cancun pour 2024 exprimés en équivalent cuivre dont les indices sont situés à environ 20 kilomètres au sud-est des gisements historiques de la zone Blue Lake. Les unités minéralisées de la zone Cancun sont principalement cachées sous une couverture de sol et de végétation d'environ un pied. Les appareils BeepMat ont été un outil important. De petites tranchées artificielles ont été creusées localement afin de découvrir et d'échantillonner la minéralisation du substrat rocheux. Des minéralisations en cuivre et en roches rouillées dans des unités de sulfures massifs à semi-massifs ont été observées et suivies sur plus de 9 kilomètres en suivant les anomalies électromagnétiques de la charnière sud de pli. L'interprétation par notre équipe des données géologiques, géochimiques et géophysiques a rapidement permis de découvrir une nouvelle zone de minéralisation impressionnante. Comme observée sur les autres zones, la minéralisation est principalement composée de pyrrhotite et de chalcopyrite magnétiques qui sont associées à des sédiments argileux et/ou des siltstones au contact de l'intrusion mafique/ultramafique. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre la géologie de la zone et pour délimiter l'étendue des unités minéralisées.

Plusieurs échantillons choisis de la zone Cancun ont donné des valeurs entre 0,1 et 0,6 % Cu-Equi, avec un échantillon atteignant 1 %. .De plus, un échantillon prélevé sur le bord est du pli a donné une valeur en or de 1,93 g/t Au. De telles teneurs en or ont également été observées ailleurs sur la propriété, notamment à 18 km au nord-ouest de l'indice Berry-Est où un échantillon en rainure a donné une teneur de 1,88 g/t Au sur 12 m. D'autres travaux d'exploration des anomalies aurifères sont prévus pour 2025.

Zone Échantillon Type Abscisse (Nad83 zone19) Ordonnée (Nad83 zone19) Cu (%) Ni (%) Pt (g/t) Pd (g/t) Cu-Equi. (%)1 Cancun G160249 Affleurement 697227 6110966 0,904 0,051 0,005 0,003 1,00 G160506 Affleurement 699503 6110104 0,557 0,021 0,006 0,001 0,60 G160655 Tranchée 699437 6110358 0,443 0,013 0,005 0,002 0,47 G160524 Affleurement 696341 6110552 0,352 0,021 0,005 0,001 0,39 G160248 Affleurement 697247 6110915 0,324 0,030 0,005 0,006 0,38 G160501 Affleurement 696660 6110140 0,302 0,023 0,005 0,001 0,34 G160658 Affleurement 698673 6112244 0,266 0,032 0,005 0,002 0,33 G160509 Affleurement 699542 6109328 0,214 0,025 0,005 0,001 0,26 G160247 Affleurement 699542 6109324 0,212 0,025 0,005 0,002 0,26 G160525 Affleurement 696275 6110618 0,207 0,015 0,006 0,017 0,24

(1) Les estimations ont été faites en utilisant le dollar américain pour le calcul de l'équivalent cuivre avec des prix des métaux au 25 novembre 2024 de 4,09 $/lb de cuivre, 7,35 $/lb de nickel, 934,80 $/oz de pt, 979,50 $/oz de Pd et la récupération est supposée être de 100 %, car aucune donnée métallurgique n'est disponible. Équation utilisée : Équivalent cuivre = Cu (%) + (Ni (%) x 1,79) + (Pt (g/t) x 0,33) + (Pd (g/t) x 0,35).

Avant la fin du mois de septembre 2024, la minéralisation de la zone Cancun n'était pas connue et n'avait jamais été signalée dans la base de données du Québec. Anglo American a effectué des levés électromagnétiques aéroportés il y a plus de dix ans, mais n'a suivi que les cibles associées aux intrusions ultramafiques cartographiées. Nos équipes d'exploration en 2024 ont cartographié la minéralisation pendant une semaine seulement, à la fin du mois de septembre, avant la fin de la saison de travail sur le terrain. Ce sera une priorité absolue en 2025. L'emplacement de la zone Cancun correspond aux concentrations de cuivre les plus élevées, à savoir 558 ppm de cuivre, dans les sédiments de lit de lac prélevés par le gouvernement sur la propriété Blue Lake, le rapport y relatif est disponible ICI.

Toujours en surface, au milieu de la charnière du pli, à la jonction de l'axe du pli et d'une faille régionale NE, une minéralisation supplémentaire a été identifiée sur une longueur de 150 mètres, dont un échantillon de roche a donné la valeur en cuivre la plus élevée du programme 2024, à savoir 0,9 % Cu. Cette découverte repose sur l'une des nombreuses signatures électromagnétiques, dont plusieurs autres n'ont pas encore été étudiées, toutes situées dans cet environnement géophysique et structural très favorable.

Les données actuelles suggèrent que les échantillons prélevés en surface sous-estiment la teneur en métaux des valeurs de la roche-mère, probablement en raison de l'altération de la roche à la surface. En 2001, une comparaison de la valeur des métaux a été effectuée sur les indices de Berry Lake entre les échantillons de copeaux de surface et les échantillons de chenaux plus profonds. Les résultats ont démontré la plus forte concentration de métaux dans les roches plus fraîches, en particulier pour le nickel.

Un programme de 2025 visant à obtenir des échantillons de tranchées frais de tous les échantillons choisis significatifs mis en évidence dans le programme 2024 est en cours de planification. Les résultats du programme 2024 mettent à nouveau en évidence l'altération du substrat rocheux qui entraîne la lixiviation des métaux en surface et le fort potentiel de découverte de nouvelles lentilles de sulfures massifs cuprifères dans cette nouvelle zone située sous la surface. Des travaux supplémentaires de prospection, de creusement de tranchées, de cartographie géologique et de géophysique au sol sur cette zone peu explorée aideraient à l'interprétation géologique de la zone et à la création de cibles de forage.

Commentaire de la direction

Le chef de la direction, Brian Bosse, a déclaré : « Nous ne faisons que gratter la surface jusqu'à présent, mais la zone de Cancun semble fantastique pour la société. Je ne vois aucune raison pour que le rapport entre la teneur en surface et la teneur souterraine dans la zone Blue Lake ne soit pas le même dans la zone Cancun. Cela implique que des teneurs plus élevées pourraient être trouvées une fois que Cancun aura été foré. Le cuivre est là, il faut maintenant trouver les lentilles de sulfures massifs enrichis! « Douglas et moi restons enthousiastes quant à l'avenir de la zone Cancun. »

À propos de Capitalight

IC Capitalight Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière. La Société est inscrite au marché boursier canadien sous le symbole « IC ». Pour en savoir plus sur la Société, visitez http://www.capitalight.co.

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Pierre-Luc Lalonde qui est une « personne qualifiée » aux fins du Règlement 43-101pour le projet Blue Lake au Québec (permis 01920 de l'OGQ).

Renseignements prospectifs

Énoncé prospectif (énoncé Safe harbor) : Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi en valeurs mobilières applicable. L'utilisation des mots « anticiper », « prévoir », « continuer », « s'attendre », « estimer », « objectif », « peut », « sera », « projet », « devrait », « prévoir », « potentiels » et d'autres expressions semblables visent à identifier des énoncés prospectifs. En particulier, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les offres, y compris le montant et le produit des offres, l'utilisation proposée du produit et la date de clôture des offres. Bien que la Société soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faudrait pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car la Société ne peut garantir qu'ils s'avéreront exacts. Puisque les énoncés prospectifs portent sur les événements et les conditions futurs, ils comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont actuellement prévus en raison d'un certain nombre d'hypothèses, de facteurs et de risques, dont bon nombre sont indépendants de la capacité de la Société de les contrôler ou de les prédire. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, sans s'y limiter, les conditions sur les marchés du financement par actions, la volatilité des marchés boursiers, les risques non quantifiables liés aux mesures et aux interventions gouvernementales, la résiliation de toute entente régissant les offres, les modifications aux lois ou aux exigences en matière de permis, le défaut d'obtenir les approbations réglementaires nécessaires ainsi que les risques cernés dans le rapport de gestion annuel de la Société.

La direction a fourni le résumé ci-dessus des risques et des hypothèses liés aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse afin de fournir aux lecteurs une perspective plus complète des activités futures de la Société. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs et, par conséquent, aucune assurance ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, ou, si c'est le cas pour l'un d'entre eux, quels avantages la Société en retirera. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date du présent communiqué de presse et, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, la société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autres.

