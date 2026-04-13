TORONTO, le 13 avril 2026 /CNW/ - Placements iA Clarington inc. (« iA Clarington » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le lancement de la série FNB active pour le Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles et la Catégorie IA Clarington innovation thématique.

Créée à l'intention des investisseurs et des conseillers qui préfèrent transiger en Bourse, la série FNB active de iA Clarington (« série FNB ») offre un accès aux mêmes stratégies et gestionnaires de portefeuille que les séries de fonds communs de placement de la Société, mais dans un instrument de placement pratique et à prix attrayant qui se négocie comme une action.

Fonds IA Clarington mondial d'actions multifactorielles (TSX : IMFE)

Sous la gouverne de Sébastien Vaillancourt, directeur principal et gestionnaire de portefeuille, Actions quantitatives, chez iA Gestion mondiale d'actifs inc., le fonds investit dans les actions de sociétés mondiales avec l'objectif de générer des rendements élevés à long terme. Grâce à son approche quantitative de calibre institutionnel, cette stratégie entend saisir le potentiel de rendement et les avantages de diversification associés à plus de 25 facteurs, y compris le momentum, la qualité et la valeur. En procédant à des rajustements dynamiques de l'exposition à ces facteurs en fonction de la conjoncture, le fonds vise à offrir des rendements plus stables dans diverses conditions de marché. Les frais de gestion de la série FNB ont été établis à 0,50 %.*

Catégorie IA Clarington innovation thématique (TSX : ITIN)

Géré par Maxime Houde, directeur principal et gestionnaire de portefeuille, Placements thématiques, chez iA Gestion mondiale d'actifs inc, le fonds entend générer des rendements élevés à long terme en investissant dans les actions de sociétés américaines de toutes capitalisations qui sont en mesure de tirer parti des changements séculaires et des perturbations provoquées par les innovations technologiques. Ayant recours à une approche de placement différenciée qui intègre une analyse fondamentale et quantitative, le fonds regroupe des sociétés innovatrices en forte croissance et des leaders bien établis de l'industrie, ce qui offre un équilibre optimal entre le potentiel de rendement élevé et la protection en cas de baisse des marchés. Les frais de gestion de la série FNB ont été établis à 0,45 %.*

Les deux fonds se négocieront à la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui.

« Les conseillers et les investisseurs recherchent une meilleure gamme de placements, une plus grande flexibilité et des frais moins élevés. Ce lancement répond à ces trois besoins, a déclaré Catherine Milum, présidente et chef de la direction de iA Clarington. En développant notre gamme de fonds dotés de la série FNB active, nous offrons à notre clientèle un accès élargi à des stratégies d'investissement réputées qui sont gérées par les mêmes gestionnaires de portefeuille et selon les mêmes processus rigoureux auxquels ils font déjà confiance. »

La série FNB est aussi disponible pour les Fonds IA Clarington suivants :

Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total (TSX : GTRI)

: GTRI) Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus (TSX : ICPB)

Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales (TSX : IGEO)

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale (TSX : IGAF)

Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles (TSX : ILGB)

Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable (TSX : IFRF)

Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés (TSX : ISCB)

Fonds IA Clarington stratégique de revenu (TSX : ISIF)

Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine (TSX : IWEB)

Cliquez ici pour en savoir davantage sur la série FNB active de iA Clarington.

_______________________________ *Les frais de gestion ne tiennent pas compte des frais d'administration ni des taxes applicables.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries FNB actives et des placements socialement responsables. Au 28 février 2026, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 25 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com

À propos de iA Gestion mondiale d'actifs inc.

iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) se classe parmi les principaux gestionnaires de placements au Canada. Composée à la fois d'iA Gestion mondiale d'actifs inc. et d'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc., iAGMA aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs de création de richesse à long terme grâce à des solutions de placement novatrices conçues pour les marchés complexes d'aujourd'hui. Les gestionnaires de portefeuille expérimentés d'iAGMA utilisent une méthodologie de placement propre, ancrée dans son engagement fédérateur en faveur d'une prudente gestion des risques, d'une rigueur analytique et d'une approche disciplinée axée sur les processus pour la répartition de l'actif et la sélection des titres.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et des charges de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo d'iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo d'iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec : Rob Martin, vice-président, Gestion de produits et Marketing, Placements iA Clarington, au [email protected].