Nouvelles fournies parPlacements IA Clarington inc.
22 mai, 2026, 16:52 ET
TORONTO, le 22 mai 2026 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui les distributions du mois de mai 2026 pour sa série FNB active. Les porteurs de parts inscrits en date au 29 mai 2026 recevront des distributions payables le 9 juin 2026.
Les distributions par part sont indiquées ci-dessous :
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Série FNB active
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Symbole
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Distribution
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CUSIP
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Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus
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ICPB
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0,02979
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44931X109
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Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable
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IFRF
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0,03492
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44932R101
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Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale
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IGAF
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0,00316
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45075W104
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Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles
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ILGB
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0,03362
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45076L107
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Fonds IA Clarington stratégique de revenu
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ISIF
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0,01399
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44933N109
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Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales
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IGEO
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0,00000
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44934G103
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Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés
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ISCB
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0,04226
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44934C102
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Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine
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IWEB
|
0,02674
|
44934M100
|
Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total
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GTRI
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0,02815
|
44935E107
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la série FNB active de IA Clarington, veuillez visiter iaclarington.com/fr/FNB
À propos de Placements IA Clarington inc.
Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 30 avril 2026, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 24 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com/fr
Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo de iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo de iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).
Le paiement de distributions et la ventilation de distributions ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou avec son taux de rendement. Les distributions payées découlant de gains en capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où elles sont payées.
SOURCE Placements IA Clarington inc.
Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec : Rob Martin, vice-président, Gestion produits et marketing, Placements iA Clarington, [email protected]
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