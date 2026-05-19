TORONTO, le 19 mai 2026 /CNW/ - Placements iA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui qu'en raison de la nomination de Sébastien Mc Mahon au poste d'économiste en chef de iA Groupe financier (« iAGF »), M. Mc Mahon n'assumera plus les fonctions de gestionnaire de portefeuille pour les Fonds IA Clarington gérés par l'équipe Répartition de l'actif de iA Gestion mondiale d'actifs inc. (« iAGMA » ) (les « Fonds »), qui est dirigée par Tej Rai, directeur général, Répartition de l'actif, et Alex Bellefleur, vice-président principal et chef de la recherche, Répartition de l'actif, chez iAGMA.

Au cours des dernières années, M. Mc Mahon s'est démarqué chez iAGF et est devenu son porte-parole pour la communication des perspectives économiques et de marchés à l'interne et à l'externe. En tant qu'économiste en chef, il déploiera tous ses efforts afin de soutenir l'ensemble de l'organisation, grâce à des recherches pertinentes, à des analyses approfondies et à ses interventions auprès des médias. Bien que son mandat ne comprenne plus les fonctions de gestionnaire de portefeuilles, M. Mc Mahon continuera à collaborer avec l'équipe Répartition de l'actif.

Les fonds visés par ce changement sont les suivants :

Mandat Elite de revenu fixe canadien indiciel plus

Mandat Elite de revenu fixe canadien de base

Mandat Elite de revenu fixe mondial de base plus

Mandat Elite d'actions canadiennes indiciel plus

Mandat Elite d'actions canadiennes de base

Mandat Elite de revenu d'actions canadiennes

Mandat Elite d'actions canadiennes de base plus

Mandat Elite d'actions mondiales indiciel plus

Mandat Elite d'actions mondiales de base

Mandat Elite de revenu d'actions mondiales

Mandat Elite d'actions mondiales de base plus

Portefeuille unifié Elite prudent indiciel plus

Portefeuille unifié Elite équilibré à revenu

Portefeuille unifié Elite équilibré indiciel plus

Portefeuille unifié Elite croissance élevée indiciel plus

Portefeuille unifié Elite croissance élevée de base plus

Mandat IA Clarington alternatif multistratégie

Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

FPG équilibré à revenu mensuel IA Clarington

Portefeuille IA Clarington de revenu mondial à risque géré

Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine

Portefeuille IA Gestion de patrimoine prudent

Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré

Portefeuille IA Gestion de patrimoine équilibré

Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance

Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance élevée

FPG Portefeuille Modéré IA Clarington

FPG Portefeuille Équilibré IA Clarington

FPG Portefeuille Croissance IA Clarington

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR prudent

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR modéré

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR équilibré

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance élevée

« Sébastien a joué un rôle-clé dans l'établissement et la communication de nos perspectives économiques, et nous fiers de l'accompagner dans ses nouvelles fonctions. Il continuera d'offrir son soutien, ses perspectives et ses analyses opportunes à nos équipes, ce qui permettra à notre équipe Répartition de l'actif d'assurer la continuité de ses activités auprès des investisseurs, » a déclaré Catherine Milum, présidente et chef de la direction de iA Clarington.

Cette annonce n'a aucune incidence sur les objectifs de placement, la notation de risque et les stratégies d'investissement des fonds. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller financier.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries FNB actives et des placements socialement responsables. Au 31 mars 2026, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 24 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

À propos de iA Gestion mondiale d'actifs inc.

iA Gestion mondiale d'actifs (iAGMA) se classe parmi les principaux gestionnaires de placements au Canada. Composée à la fois d'iA Gestion mondiale d'actifs inc. et d'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc., iAGMA aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs de création de richesse à long terme grâce à des solutions de placement novatrices conçues pour les marchés complexes d'aujourd'hui. Les gestionnaires de portefeuille expérimentés d'iAGMA utilisent une méthodologie de placement propre, ancrée dans son engagement fédérateur en faveur d'une prudente gestion des risques, d'une rigueur analytique et d'une approche disciplinée axée sur les processus pour la répartition de l'actif et la sélection des titres.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo d'iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo d'iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

Le paiement de distributions et la ventilation de distributions ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou avec son taux de rendement. Les distributions payées découlant de gains en capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où elles sont payées.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec : Rob Martin, vice-président, Gestion produits et marketing, Placements iA Clarington, au [email protected]