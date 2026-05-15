TORONTO, le 15 mai 2026 /CNW/ - Placements iA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui que Steven Kim, gestionnaire de portefeuille, QV Investors Inc. (« QV Investors »), et gestionnaire de portefeuille principal du Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes et de la Catégorie IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes (les « Fonds ») quittera ses fonctions chez QV Investors le 3 juillet 2026.

Amit Shah, gestionnaire de portefeuille, QV Investors, devient le gestionnaire de portefeuille principal des Fonds en date d'aujourd'hui. M. Shah possède une grande compréhension des titres en portefeuille et du processus d'investissement des Fonds, puisqu'il travaille en étroite collaboration avec M. Kim sur tous les aspects du mandat de petites capitalisations depuis les cinq dernières années. M. Shah pourra encore compter sur le soutien de Derek Nichol, gestionnaire de portefeuille, QV Investors, qui fait partie de l'équipe de gestion de portefeuille des Fonds depuis plus de sept ans, et de Mathew Hermary, chef des placements, QV Investors.

M. Kim collaborera avec les trois membres de l'équipe de gestion de portefeuille jusqu'à son départ de QV Investors le 3 juillet 2026, afin d'assurer une transition efficace et sans heurt.

« Amit et Derek sont des membres très appréciés de l'équipe de gestion de la stratégie de petites capitalisations, a déclaré Mathew Hermary, chef des placements de QV Investors. Ces deux professionnels aguerris ont des connaissances approfondies de l'approche d'investissement soucieuse du risque unique de QV, ce qui veillera à assurer la continuité ininterrompue des Fonds. »

M. Shah cumule plus de dix ans d'expérience en placements et a rejoint les rangs de QV Investors en 2021. Auparavant, il a occupé le poste d'analyste en actions auprès d'un gestionnaire d'actif basé à Calgary pendant cinq ans. M. Shah détient le titre d'analyste financier agréé (CFA), un MBA de la Rotman School of Management, une M. Sc. de l'Université de la Colombie-Britannique et un Ph. D. en neurosciences de l'Université Michigan State.

M. Nichol possède plus de dix ans d'expérience en placements et s'est joint à QV Investors en 2018. Par le passé, Derek a travaillé comme associé de recherche auprès d'un cabinet de gestion de placements de Calgary, où il se spécialisait en analyse d'actions et de portefeuilles. M. Nichol a obtenu le titre de CFA et un baccalauréat en commerce de l'Université Queen's.

« Steven s'est révélé un gestionnaire de confiance pour ce mandat important, et nous sommes très reconnaissants de sa contribution à son succès, a affirmé Catherine Milum, présidente et chef de la direction de iA Clarington. Grâce à leur étroite collaboration avec Steven, ainsi qu'à leurs grandes connaissances du portefeuille, Amit et Derek sont en excellente position pour prendre les rênes des Fonds et préserver leur approche d'investissement réputée. »

Cette annonce n'a aucune incidence sur l'objectif de placement, la notation de risque et la stratégie d'investissement des Fonds. Pour toute question, veuillez communiquer avec votre conseiller financier.

Le Fonds IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes et la Catégorie IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes étaient auparavant appelés le Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes et la Catégorie IA Clarington de petites capitalisations canadiennes, respectivement. Le changement de nom est entré en vigueur le 16 juin 2025.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (quatrième compagnie d'assurance-vie et santé au Canada), iA Clarington offre une grande sélection de placements, notamment des fonds communs activement gérés, des solutions de portefeuille gérées, des séries FNB actives et des placements socialement responsables. Au 31 mars 2026, iA Clarington détenait un actif sous gestion de plus de 24 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com.

À propos de QV Investors Inc.

QV Investors Inc. est une société de gestion de placements canadienne indépendante, réputée pour son excellence en sélection de titres, en gestion de portefeuilles et en communications avec de la clientèle. Fondée en 1996, QV signifie « qualité » et « valeur ». Ces éléments sont ancrés dans la culture et les principes d'investissement de la firme, que ce soit dans l'analyse des placements ou dans les frais concurrentiels qu'elle propose à ses clients. QV gère des capitaux pour le compte de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de sociétés de fonds communs de placement, de fondations, de dotations et de clients fortunés en gestion privée. Visitez www.qvinvestors.com pour en apprendre davantage.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais et des charges de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements effectués dans des séries de titres négociés en Bourse des fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo d'iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo d'iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

Le paiement de distributions et la ventilation de distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou avec son taux de rendement. Les distributions payées découlant de gains en capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où elles sont payées.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec : Rob Martin, vice-président, Gestion produits et marketing, Placements iA Clarington, au [email protected]