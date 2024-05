TORONTO, le 2 mai 2024 /CNW/ - David Bibby, président et chef de la direction d'Hypercharge Networks Corp. (« Hypercharge » ou la « société ») (TSXV : HC), et son équipe se sont joints à Robert Peterman, chef des affaires commerciales à la Bourse de Toronto (la « TSX »), pour ouvrir les marché et souligner l'inscription de la société à la cote de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »).

Hypercharge Networks Corp opens the market Thursday May 2 2024

Hypercharge Networks Corp. est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'alimentation de véhicules électriques intelligents qui offre une technologie clé en main pour les immeubles résidentiels et commerciaux, l'exploitation de parcs automobiles et d'autre secteurs connaissant une croissance rapide. Motivée par sa mission d'accélérer l'adoption des véhicules électriques et d'appuyer la transition vers une économie neutre en carbone, la société s'engage à fournir des solutions d'alimentation simples et bien pensées en offrant de l'équipement de pointe ainsi qu'un réseau robuste de stations d'alimentation publiques et privées.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Kyle Kingsnorth, 604 992-1797, [email protected]