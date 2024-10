Hydro-Québec lancera des appels d'offres pour ajouter 300 MW d'énergie solaire

QUÉBEC, le 29 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, annonce qu'Hydro-Québec lancera sous peu deux appels d'offres qui permettront à la société d'État de produire encore plus d'énergie.

Le gouvernement souhaite ainsi augmenter sa capacité électrique pour subvenir aux besoins présents et futurs des Québécois, des entreprises et des industries qui choisissent de s'implanter au Québec.

Québec souhaite que les projets issus de ces appels d'offres permettent de diversifier la production énergétique d'Hydro-Québec, tout en favorisant l'essor de la filière solaire pour offrir de l'électricité au meilleur coût pour les Québécois.

Rappelons que le gouvernement du Québec ambitionne de doubler la production d'Hydro-Québec. Cet ambitieux chantier contribuera à l'atteinte de la cible québécoise de carboneutralité en 2050.

Le développement de l'énergie solaire vise notamment à compléter l'offre de l'énergie éolienne. En effet, l'utilisation de panneaux solaires est une voie prometteuse pour produire de l'énergie durant l'été, alors que les éoliennes sont plus utiles en période hivernale.

Le premier appel d'offres vise à acquérir au moins la moitié du bloc de 300 MW. Il doit être lancé d'ici le 31 décembre 2024. Le second vise à obtenir le reste des mégawatts, pour un raccordement au réseau au plus tard le 31 décembre 2029.

« Notre électricité verte est une véritable richesse. Avec ces nouveaux appels d'offres, on poursuit le travail pour augmenter la capacité électrique au Québec. C'est une première étape vers une voie prometteuse. Ça nous permettra de décarboner notre économie et d'enrichir les Québécois. C'est ça la vision de notre gouvernement pour l'avenir! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Le Règlement sur un bloc de 300 mégawatts d'énergie solaire photovoltaïque habilite Hydro-Québec à lancer ces appels d'offres.

Hydro-Québec estime que de nouveaux approvisionnements en énergie seront nécessaires à partir de 2027 pour combler les besoins énergétiques du Québec.

Le Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec envisage le raccordement de parcs solaires au réseau de distribution afin d'atteindre un total de 300 MW.

En prévision de ce lancement, des préoccupations économiques, sociales et environnementales ont été émises par le gouvernement du Québec. Celles-ci incluent : l'installation des équipements de production d'énergie solaire photovoltaïque sur des surfaces artificialisées; une activité de production d'électricité secondaire à l'usage principal ou une revalorisation du site; la maximisation du contenu québécois; l'adhésion du milieu local afin de favoriser un développement harmonieux des installations solaires photovoltaïques au sol; le raccordement au réseau de distribution d'Hydro-Québec.



