Hydro Ottawa estime avoir le devoir de contribuer au dynamisme et à la durabilité de la capitale nationale. Cette conviction s'applique à ses propres activités et à ses propres répercussions sur l'environnement ainsi qu'aux collectivités où vivent et travaillent ses clients.

Hydro Ottawa possède et exploite principalement trois filiales : Hydro Ottawa limitée, qui distribue l'électricité dans la capitale nationale; Portage Énergie, qui a une capacité installée de plus de 128 mégawatts d'énergie verte - suffisamment pour alimenter 107 000 habitations par année; et la Société de portefeuille Envari Holding Inc., qui propose des solutions énergétiques durables à grande échelle à l'intention des entreprises, des gouvernements et des compagnies d'électricité.

Faits en bref

Portage Énergie a accru de 500 % sa production d'énergie renouvelable depuis 2012. Plus important producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario , cette filiale produit dans ses centrales hydroélectriques, ses installations solaires et ses centrales aux gaz d'enfouissement assez d'électricité renouvelable pour alimenter 107 000 habitations chaque année.

, cette filiale produit dans ses centrales hydroélectriques, ses installations solaires et ses centrales aux gaz d'enfouissement assez d'électricité renouvelable pour alimenter 107 000 habitations chaque année. La production d'énergie solaire aux nouvelles installations d'Hydro Ottawa, qui possèdent la certification or de LEED, répond à environ 18 % de la demande en électricité à son centre d'opérations du secteur Est et 100 % à son centre du secteur Sud.

En moyenne, Hydro Ottawa valorise plus de 90 % de ses déchets.

En octobre 2020, Hydro Ottawa s'est associée avec Zibi Canada et Produits Kruger pour aménager une installation de chauffage et de climatisation centralisée sans émissions de carbone sur le site de 34 acres du quartier Zibi, au centre-ville d' Ottawa et de Gatineau , en faisant ainsi la toute première communauté carboneutre dans la région.

et Produits Kruger pour aménager une installation de chauffage et de climatisation centralisée sans émissions de carbone sur le site de 34 acres du quartier Zibi, au centre-ville d' et de , en faisant ainsi la toute première communauté carboneutre dans la région. Hydro Ottawa détient depuis 2004 la certification ISO 14001 - Gestion de l'environnement. En outre, pour l'excellence de son programme de gestion des actifs, elle a reçu en septembre 2020 la certification ISO 55001 , qui souligne sa détermination à atteindre ses objectifs opérationnels, environnementaux et financiers consistant à fournir à ses clients et à la collectivité un approvisionnement sûr et fiable en électricité propre et abordable.

détient depuis 2004 la certification ISO 14001 - l'environnement. En outre, pour l'excellence de son programme de gestion des actifs, elle a reçu en septembre 2020 la certification , qui souligne sa détermination à atteindre ses objectifs opérationnels, environnementaux et financiers consistant à fournir à ses clients et à la collectivité un approvisionnement sûr et fiable en électricité propre et abordable. La Ville d' Ottawa a annoncé qu'Envari assurerait l'installation et l'entretien de l'infrastructure de recharge, tandis qu'Hydro Ottawa alimenterait le parc d'autobus électriques d'OC Transpo.

a annoncé qu'Envari assurerait l'installation et l'entretien de l'infrastructure de recharge, tandis qu'Hydro Ottawa alimenterait le parc d'autobus électriques d'OC Transpo. Hydro Ottawa est un membre fondateur d'EnviroCentre et de 613 Carbone, réseau en pleine expansion regroupant des organisations d' Ottawa qui se fixent des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et travaillent à les atteindre.

Citations

« Nous sommes en pleine crise environnementale : des phénomènes météorologiques extrêmes se produisent de plus en plus fréquemment ici à Ottawa ainsi que partout ailleurs au Canada et dans le monde entier. Le moment est venu de prendre des mesures concrètes, déterminantes et audacieuses pour accorder la priorité au développement durable chaque fois que l'occasion se présente, quelle qu'elle soit. À cette fin, Hydro Ottawa a pris l'engagement d'être la première compagnie d'électricité canadienne appartenant à une municipalité à atteindre la carboneutralité d'ici 2030. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

« Le changement climatique constitue l'un des problèmes les plus urgents auxquels fait face notre monde aujourd'hui. Notre actionnaire, la Ville d'Ottawa, accorde à l'environnement la plus haute priorité et a mis en place un plan d'action pour atteindre ses cibles de carboneutralité d'ici 2050. Dans la poursuite de cet objectif majeur, Hydro Ottawa ouvrira la voie et continuera d'innover et de collaborer avec les principaux intervenants pour franchir cette étape importante. »

- Jim Durrell, président du conseil d'administration, Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques et les services offerts aux entreprises. Hydro Ottawa possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation. Hydro Ottawa limitée, qui distribue de l'électricité à plus de 346 000 clients dans la ville d'Ottawa et le village de Casselman; Portage Énergie, qui est le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario et qui a une capacité de production de 128 mégawatts (ce qui est suffisant pour alimenter 107 000 résidences); et Envari, qui offre des produits et services qui permettent de réduire la consommation énergétique et les coûts liés à l'énergie aux municipalités, aux clients industriels et commerciaux ainsi qu'à diverses entreprises de distribution locale.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias, Josée Larocque, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Hydro Ottawa, Téléphone : 613-738-5499, poste 2345, [email protected]; www.hydroottawa.com

Liens connexes

https://hydroottawa.com/