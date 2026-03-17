OTTAWA, ON, le 17 mars 2026 /CNW/ - Une combinaison de gel éclair et de vents violents qui a débuté tôt le matin du 17 mars a entraîné des pannes dispersées dans l'ensemble du territoire de service d'Hydro Ottawa.

Au plus fort des vents violents, environ 26 000 clients ont été privés d'électricité. Malgré des conditions météorologiques difficiles, les équipes progressent de manière constante. En date de 14 h, le courant a été rétabli pour 24 200 clients, tandis que 1 800 demeurent sans électricité. Les équipes poursuivront les efforts de rétablissement jusqu'à ce que tous les clients restants soient rebranchés.

Hydro Ottawa est extrêmement reconnaissante de la patience continue dont fait preuve la communauté pendant que nous travaillons au rétablissement du courant.

La priorité est d'abord accordée aux réparations qui représentent des risques importants pour la sécurité. L'attention se tourne ensuite vers le rétablissement du service pour les infrastructures essentielles, comme les services d'urgence, les hôpitaux, les usines de traitement de l'eau et des eaux usées, les établissements d'enseignement et les quartiers plus densément peuplés. Les interventions portent par la suite sur les secteurs qui sont touchés par des pannes à plus petite échelle.

Hydro Ottawa comprend la frustration liée à l'absence d'électricité et s'efforce de rétablir le service à tous les clients touchés le plus rapidement possible. La sécurité demeure la priorité absolue dans ces conditions venteuses.

Hydro Ottawa continuera de publier de l'information sur ces pannes en cours sur sa carte Info-pannes.

Il existe quatre façons pour les clients de signaler une panne de courant :

Soumettre un rapport en ligne via le portail client MonCompte

Via l'application Hydro Ottawa

Envoyer « PANNE » par texto au 797688

Appeler notre ligne Info-pannes, accessible 24/7 au (613) 738-0188

Conseils de sécurité

Hydro Ottawa demande à la population de respecter les périmètres des sites de travail en se tenant à une distance sécuritaire des équipes et pendant qu'elles travaillent à la mise sous tension du réseau électrique.

Si des clients remarquent des lignes électriques affaissées, ils doivent rester à une distance d'au moins 10 mètres (longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme les arbres. Si une ligne électrique est tombée, veuillez nous appeler au (613) 738-0188.

Conduisez prudemment. Lorsque les feux de circulation sont en panne, tous les automobilistes doivent faire un arrêt obligatoire - dans toutes les directions - puis traverser avec précaution.

Pendant que les équipes s'affairent à rétablir le courant, Hydro Ottawa rappelle aux résidents de limiter leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous les appareils électroniques et électroménagers pour ne pas nuire à l'approvisionnement en électricité.

Veuillez réserver l'utilisation du 9-1-1 aux situations où il y a un risque pour la sécurité publique et aux urgences mettant la vie en danger.

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. [« Groupe Hydro Ottawa »], alimente en électricité quelque 372 000 clients résidentiels et commerciaux répartis à Ottawa et Casselman. Depuis plus d'un siècle, l'entreprise offre à ses clients un approvisionnement sécuritaire et fiable en électricité propre qui joue un rôle crucial pour la vitalité et la durabilité de la région de la capitale nationale. Partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique dynamique, Hydro Ottawa limitée s'engage à propulser le bien-être des communautés qu'elle dessert en menant la charge de la transition énergétique. Cet engagement comprend la prestation d'un service fiable, l'intégration de technologies innovantes, le développement de solutions durables et l'incarnation d'une source bienveillante d'information et de vulgarisation pour ses clients.

En savoir plus : hydroottawa.com

SOURCE Hydro Ottawa

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