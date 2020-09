Cette nouvelle certification procure de nombreux avantages à Hydro Ottawa et à ses clients :

amélioration de la gestion du risque (et de la prévisibilité de la performance des actifs de l'entreprise);

confiance des investisseurs et des parties prenantes;

réduction des coûts d'immobilisations et d'exploitation;

cadre de référence pour faire affaire avec les sous-traitants; et

amélioration de la sécurité de l'environnement (pour les clients, les employés et les actifs eux-mêmes).

Cette certification, qui implique impérativement une vérification indépendante rigoureuse, repose sur les pratiques exemplaires actuelles de l'industrie.

Faits en bref

Hydro Ottawa détient deux autres certifications de l'ISO, soit les certifications ISO 14001:2015 pour les systèmes de management environnemental et ISO 9001:2015 pour les systèmes de gestion de la qualité.

Le Conseil de gestion des biens s'efforce d'améliorer dans l'ensemble de l'organisation les communications concernant l'état des biens, les évaluations des risques, les possibilités de croissance ainsi que les contraintes et le rendement du réseau.

À ce jour, l'ISO a élaboré plus de 23 300 normes dans de très nombreux domaines, entre autres la technologie, la gestion de l'énergie, la responsabilité sociale, la sécurité de l'information et la gestion environnementale.

Les normes internationales visent à apporter des solutions à toute une gamme d'enjeux mondiaux grâce à l'innovation et aux pratiques exemplaires. Elles cadrent directement avec les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies.

Citation

« Cette certification reconnue à l'échelle internationale représente un honneur et témoigne de notre détermination à atteindre nos objectifs opérationnels, environnementaux et financiers pour fournir à nos clients un service de premier ordre en privilégiant la sécurité, la fiabilité et l'innovation. Hydro Ottawa est devenue la première compagnie d'électricité canadienne à l'obtenir, ce qui confirme que son équipe de talent s'investit résolument au service de ses clients et de la collectivité pour obtenir les meilleurs résultats possible. »

- Guillaume Paradis, ing., dirigeant principal de la distribution d'électricité

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est une société privée détenue à part entière par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques et les services offerts aux entreprises. Elle possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, qui alimente en électricité plus de 340,000 clients dans la ville d'Ottawa et le village de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, qui possède un parc d'énergie verte dont la puissance installée se chiffre à plus de 128 mégawatts, soit assez d'électricité pour alimenter 107 000 habitations; et Envari, entreprise de solutions énergétiques qui offre des produits et services aidant les municipalités, les clients industriels et commerciaux et diverses sociétés de distribution locale à réduire leur consommation et leurs coûts d'énergie.

