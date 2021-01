Hydro Ottawa fait un don de 30 000 $ au CHEO pour la santé mentale des jeunes

Depuis le lancement de cette campagne en 2015, Hydro Ottawa a amassé plus de 500 000 $. Ces fonds ont servi à répondre à certains des besoins les plus urgents du CHEO et à acheter de l'équipement médical vital pour l'hôpital.

En tant qu'entreprise communautaire, Hydro Ottawa est résolue à redonner à la collectivité et à investir dans des établissements de la région qui viennent en aide aux enfants et aux jeunes. Après avoir discuté avec le CHEO, Hydro Ottawa a choisi d'appuyer les programmes de l'hôpital qui sont axés sur la santé mentale des jeunes. Ces temps-ci en effet, de nombreux enfants et jeunes sont isolés et doivent relever des défis de santé mentale sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19.

« Le CHEO est déterminé à améliorer la vie des enfants. C'est un exemple éloquent de ce qu'il est possible de faire quand des experts collaborent pour s'attaquer à certains des plus graves enjeux et problèmes de santé mentale de notre époque. Notre collectivité a beaucoup de chance de pouvoir compter sur cet établissement réputé, ici même, afin que nos enfants puissent recevoir les meilleurs soins médicaux tout près de chez eux. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

« Avant la pandémie, le CHEO recevait déjà à son Service des urgences un nombre alarmant de jeunes ayant besoin de soins en santé mentale. Maintenant isolés de leurs amis et de leur famille, les jeunes éprouvent encore plus de difficultés - nous le savons. Le soutien financier d'Hydro

Ottawa aidera le CHEO à relever les défis actuels et à donner de toute urgence des soins aux enfants et aux jeunes en crise. Il nous permettra également de travailler avec des partenaires de la collectivité pour nous assurer que les jeunes qui vivent des difficultés soient référés, au bon moment, aux services appropriés. L'appui constant d'Hydro Ottawa continue de faire une grande différence pour les enfants et les jeunes familles qui comptent sur le CHEO. Au nom de toute notre communauté, je remercie sincèrement Hydro Ottawa. Nous n'y arriverions pas sans vous. »

- Kevin Keohane, président-directeur général, Fondation du CHEO

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité quelque 340 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

À propos de la Fondation du CHEO

La Fondation du CHEO a le mandat de veiller au bien-être physique, mental et social des enfants et de leur famille - dans l'est de l'Ontario et dans l'ouest du Québec - en amassant des fonds, en les gérant et en les distribuant.

