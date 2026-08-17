Avis aux médias - La Foire est pour tout le monde : Hydro Ottawa réaffirme son engagement à assurer l'accessibilité dans la capitale nationale à l'occasion de la Journée des besoins spéciaux 2026

OTTAWA, ON, le 17 août 2026 /CNW/ -- Depuis plus de 25 ans, la Foire de la capitale consacre une journée entièrement aux personnes en situation de handicap. Lors de la Journée des besoins spéciaux, le niveau sonore des manèges est réduit, et la plus grande foire estivale d'Ottawa devient pleinement accessible à tous.

Hydro Ottawa et la Foire de la capitale tiendront la Journée des besoins spéciaux le mardi 18 août 2026. Conçue expressément pour les enfants et les adultes ayant des limitations physiques ou intellectuelles, y compris les personnes ayant des hypersensibilités sensorielles, cette journée leur offre un environnement adapté : manèges tournant au ralenti, atténuation des stimuli, divertissements pensés pour l'occasion et gâteries offertes gratuitement.

Depuis 2001, cette collaboration a permis à des milliers de familles de la région de découvrir les joies de la Foire de la capitale. Elle transforme ce grand classique de l'été en une célébration régionale inclusive.

Quoi : Hydro Ottawa s'associe à la Foire de la capitale et à l'entreprise World's Finest Shows

Midway pour présenter la Journée des besoins spéciaux, qui est réservée aux

enfants et aux adultes en situation de handicap ainsi qu'à leurs familles et accompagnateurs.



Pourquoi : La Journée des besoins spéciaux permet aux participants de créer des souvenirs

inoubliables à la Foire de la capitale dans un environnement adapté à leurs besoins.

Elle contribue également à sensibiliser la population à l'importance de l'accessibilité

dans notre communauté.



Quand : Le mardi 18 août 2026, de 10 h à 14 h

Les représentants d'Hydro Ottawa seront disponibles pour accorder des entrevues

entre 11 h 30 et 12 h 15.



Où : À l'intersection du chemin Albion Sud et du chemin Rideau, tout juste après le Hard

Rock Casino. L'entrée du stationnement se trouve sur le chemin Rideau,

immédiatement à l'est de l'intersection. Le stationnement sur place est gratuit.



Qui : Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa limitée

Mark Lamoureux, directeur général de la Foire de la capitale

Hydro Ottawa est fière de poursuivre son partenariat à l'occasion de la Journée des besoins spéciaux et de mettre la diversité à l'honneur au sein de la communauté. Les membres du personnel et les bénévoles retraités de l'entreprise se réjouissent à la perspective de contribuer à faire de cette journée une expérience mémorable pour toutes les personnes présentes.

Nous invitons les représentants des médias à se joindre à l'équipe d'Hydro Ottawa tout au long de la journée.

SOURCE Hydro Ottawa

Renseignements pour les médias : Susan Fekete, Gestionnaire, Affaires externes et organisationnelles, Hydro Ottawa, Téléphone : 613 738-5499, poste 2345, [email protected]