OTTAWA, ON, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) et la Société de logement communautaire d'Ottawa (LCO) - plus important fournisseur de logements sociaux et abordables à Ottawa - ont annoncé l'élargissement d'un partenariat existant dans le but de réduire les émissions de carbone dans les communautés de LCO grâce à des projets d'économie d'énergie innovants.

Hydro Ottawa et la Société de logement communautaire d’Ottawa font équipe pour réduire les émissions de carbone et contribuer au mode de vie durable des résidents (Groupe CNW/Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.)

En arrimant l'expertise d'Hydro Ottawa en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable à la volonté de LCO d'offrir des solutions innovatrices menant à un mode de vie durable, ce partenariat renforcé jouera un rôle crucial dans la réduction de l'empreinte carbone d'Ottawa. Il permettra également à LCO de diminuer ses frais généraux et, ainsi, de préserver l'aspect abordable des logements et d'offrir davantage d'options respectueuses de l'environnement aux résidents à faible revenu.

Au nombre des projets d'économie d'énergie en cours et à venir :

Infrastructure de recharge pour véhicules électriques (VE) visant à promouvoir l'autopartage des VE À ce jour, le programme de VE en autopartage a vu 255 usagers parcourir collectivement 34 444 kilomètres durant 4 695 heures de conduite automobile.

Nouveaux panneaux solaires pour produire de l'énergie propre sur place À ce jour, 37 installations solaires ont été réalisées, totalisant une capacité de production de 500 000 kWh.

Installation de thermopompes pour optimiser le chauffage et la climatisation Cet investissement majeur d'Hydro Ottawa et de LCO comprend la conception pour l'installation progressive de 260 thermopompes destinées à des maisons en rangée.

Systèmes d'automatisation des bâtiments (SAB) pour optimiser la consommation d'énergie. Les SAB ont été mis en place dans 18 immeubles de LCO, et le processus de conception est en cours pour 27 autres bâtiments.

Cette collaboration met en lumière la grande capacité des partenariats communautaires à changer les choses pour le mieux. En travaillant ensemble pour économiser l'énergie et lutter contre les changements climatiques, Hydro Ottawa et LCO démontrent leur engagement à bâtir une collectivité plus forte et plus saine, et à contribuer à un avenir plus durable dans la région de la capitale nationale.

Faits en bref

L'objectif de LCO est de s'arrimer au Plan directeur sur les changements climatiques de la Ville d' Ottawa , qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 96 % d'ici 2040.

de la Ville d' , qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 96 % d'ici 2040. Depuis 2010, des économies de coûts de 64,1 M$ ont été réinvesties pour améliorer les opérations de LCO.

Solutions énergétiques Envari, société affiliée d'Hydro Ottawa, soutient LCO dans la réalisation de plusieurs projets, y compris l'installation de systèmes d'automatisation des bâtiments, aidant ainsi LCO à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à améliorer son efficacité énergétique.

En 2022, LCO a conclu un partenariat avec Hydro Ottawa, le Fonds d'action climatique d' Ottawa , EnviroCentre et l'entreprise d'autopartage Communauto afin de lancer un programme pilote de VE en autopartage à la phase 1 du complexe Mosaïq Ottawa . Le programme comprenait l'installation d'une infrastructure de recharge pour VE par Solutions énergétiques Envari. Compte tenu de son succès, le programme sera élargi, plus tard cet été, à un autre développement de LCO situé au 715, chemin Mikinak.

, EnviroCentre et l'entreprise d'autopartage Communauto afin de lancer un programme pilote de VE en autopartage à la phase 1 du complexe Mosaïq . Le programme comprenait l'installation d'une infrastructure de recharge pour VE par Solutions énergétiques Envari. Compte tenu de son succès, le programme sera élargi, plus tard cet été, à un autre développement de LCO situé au 715, chemin Mikinak. Depuis son lancement, le programme de VE en autopartage a vu 255 usagers parcourir collectivement 34 444 kilomètres durant 4 695 heures de conduite automobile (données de juin 2024). Le véhicule est disponible pour près de 700 locataires vivant dans cinq communautés d'habitation de LCO.

Hydro Ottawa et LCO envisagent activement de collaborer à d'autres projets de réduction du carbone dans le but d'atteindre leurs objectifs mutuels de carboneutralité. Entre autres, mentionnons un éventuel projet de conception et d'ingénierie pour l'installation de thermopompes dans des maisons en rangée ainsi que des initiatives pour aider LCO à mettre en œuvre son Plan d'investissement et de réduction du carbone à long terme.

Citations :

« Ce partenariat entre Hydro Ottawa et la Société de logement communautaire d'Ottawa ne s'en tient pas seulement à l'efficacité énergétique - il vise à créer des habitations plus confortables et plus durables pour les résidents. En travaillant ensemble, nous allons mettre en œuvre des solutions qui réduisent l'impact environnemental, diminuent les coûts d'énergie et améliorent le confort en général. À Hydro Ottawa, nous sommes résolus à soutenir nos clients de toutes les manières possibles dans la transition vers un avenir énergétique plus intelligent. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

« Ce partenariat avec Hydro Ottawa est un grand pas dans la poursuite de notre mission. Ensemble, nous allons mettre en place des technologies d'économie d'énergie innovatrices pour réduire notre empreinte carbone, déminuer nos coûts d'énergie et offrir aux résidents des solutions énergétiques évoluées. Cette collaboration stratégique s'aligne sur l'engagement de LCO en matière de réduction des gaz à effet de serre et renforce la détermination d'Hydro Ottawa à soutenir des projets d'énergie propre et de réduction du carbone dans la collectivité. À LCO, nous sommes déterminés à créer des options durables et abordables pour les résidents. Le jumelage de nos efforts souligne notre engagement mutuel à bâtir des communautés plus fortes et plus vertes. »

- Stéphane Giguère, président-directeur général, Société de logement communautaire d'Ottawa

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergies renouvelables, les solutions énergétiques, les services de télécommunications et les services offerts aux entreprises. À titre de partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est résolument tournée vers la durabilité et la réduction des répercussions de toutes ses activités sur l'environnement. La Société possède quatre filiales principales dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, société de distribution locale qui alimente en électricité plus de 364 000 clients répartis sur le territoire de la ville d'Ottawa et du village de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte ontarien appartenant à une municipalité, dotée d'un parc d'énergies renouvelables dont la puissance installée se chiffre à 131 mégawatts, ce qui représente suffisamment d'électricité pour alimenter 110 000 clients résidentiels; Envari, entreprise de solutions énergétiques proposant des produits et services qui aident à réduire la consommation et les coûts d'énergie de ses clients industriels et commerciaux, des municipalités ainsi que de diverses sociétés de distribution locale; et Réseaux Hiboo, fournisseur de solutions de réseau à fibre optique et de services Internet qui offre aux clients de la région d'Ottawa‑Gatineau une connectivité sécurisée et évolutive afin de leur assurer un avenir numérique solide.

À propos de la Société de logement communautaire d'Ottawa

La Société de logement communautaire d'Ottawa offre environ 15 000 logements à près de 33 000 locataires, y compris des aînés, des parents, des enfants, des couples, des célibataires et des personnes handicapées dans un grand nombre de communautés de la ville d'Ottawa. LCO veille au logement d'une population diversifiée sur les plans linguistiques, ethniques et culturels. LCO est le plus important fournisseur de logements sociaux et abordables à Ottawa, dont il gère les deux tiers du parc de logements sociaux, et le deuxième en importance en Ontario. LCO est une organisation indépendante de la Ville d'Ottawa. En 2024, LCO a été choisie - pour la septième année consécutive - pour figurer au palmarès des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Personnes-ressources pour les médias : Josée Larocque, Directrice, Communications et affaires publiques, Hydro Ottawa, Tél. : 613 738-5499, poste 2345, [email protected]; Chantal Genova, Gestionnaire, Communications intégrées, Société de logement communautaire d'Ottawa, Tél. : 343 997-5700, [email protected]