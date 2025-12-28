OTTAWA, ON, le 28 déc. 2025 /CNW/ - Alors qu'Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour la région de la capitale nationale, Hydro Ottawa limitée (Hydro Ottawa) surveille de près le système météorologique et a mobilisé ses équipes, prêtes à intervenir en cas de pannes d'électricité potentielles. Une pluie verglaçante importante est prévue à partir de ce soir et se poursuivra tout au long de la journée de lundi, ce qui peut entraîner une accumulation de glace sur les arbres et les lignes électriques, causant des dommages matériels et des interruptions de service.

La sécurité de ses clients et de ses employés est la priorité absolue d'Hydro Ottawa. En cas de pannes, les équipes travailleront avec diligence pour rétablir le courant le plus rapidement et le plus sécuritairement possible. Les résidents sont encouragés à se préparer à l'éventualité de pannes prolongées.

Comment signaler une panne:

En ligne : Via le centre Info-pannes ou l'application Hydro Ottawa.

: Via le centre Info-pannes ou l'application Hydro Ottawa. Par message texte : Textez « PANNES » au PWROUT (797688).

: Textez « PANNES » au PWROUT (797688). Par téléphone: Appelez la ligne d'urgence 24/7 au 613 738-0188.

Rappels de sécurité:

Assurez-vous que votre trousse de 72 heures contient des lampes de poche, des piles neuves, de l'eau, de la nourriture non périssable et des médicaments.

Gardez vos appareils mobiles et vos ordinateurs portables complètement chargés.

N'utilisez jamais de génératrice ou de barbecue portatif à l'intérieur.

Hydro Ottawa demande au public de respecter les périmètres des chantiers en gardant une distance sécuritaire des équipes pendant qu'elles travaillent à rétablir le réseau électrique.

Si vous voyez des fils électriques tombés au sol, restez à au moins 10 mètres de distance (la longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec ceux-ci, comme les arbres. En présence d'un fil tombé, composez le 911, puis appelez Hydro Ottawa au 613 738-0188.

Conduisez prudemment. Lorsque les feux de circulation sont éteints, traitez toujours les intersections comme des arrêts obligatoires dans toutes les directions et traversez avec prudence.

À mesure que le courant est rétabli, Hydro Ottawa rappelle aux résidents de limiter leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous leurs appareils électroniques et électroménagers en même temps afin de ne pas surcharger l'approvisionnement en électricité.

Hydro Ottawa rappelle également à tous ses clients l'importance de rester en sécurité et d'être prêts en cas de panne prolongée. Les clients peuvent en savoir plus sur les mesures à prendre en consultant les pages du site Web de l'entreprise consacrées à la sécurité en cas de panne et à la préparation aux urgences.

Contact média, Relations avec les médias, [email protected], 613-738-5499 ext. 2345