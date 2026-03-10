OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ - Alors qu'Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour la région de la capitale nationale, Hydro Ottawa Limitée (Hydro Ottawa) surveille de près le système météorologique et a mobilisé des équipes prêtes à intervenir en cas d'éventuelles pannes de courant. Des quantités importantes de pluie verglaçante sont prévues à compter de la nuit prochaine et se poursuivront tout au long du mercredi 11 mars, ce qui pourrait causer une accumulation de glace sur les arbres et les lignes électriques, entraînant ainsi des dommages à l'équipement et des interruptions de service.

La sécurité de ses clients et de ses employés est la priorité absolue d'Hydro Ottawa. L'entreprise comprend à quel point l'électricité est vitale pour la communauté, particulièrement lors d'épisodes de froid. Bien que les équipes soient prêtes à affronter les éléments, nous demandons la patience du public, car l'état glacé des routes pourrait ralentir les déplacements des équipes de rétablissement. En cas de pannes les équipes travailleront avec diligence pour rétablir le courant le plus rapidement et le plus sécuritairement possible.

La préparation est une responsabilité partagée, et les résidents sont encouragés à se préparer à l'éventualité de pannes prolongées.

Comment signaler une panne:

En ligne : Via le centre I nfo-pannes ou l'application Hydro Ottawa.

: Via le centre nfo-pannes ou l'application Hydro Ottawa. Par message texte : Textez « PANNES » au PWROUT (797688).

: Textez « PANNES » au PWROUT (797688). Par téléphone: Appelez la ligne d'urgence 24/7 au 613 738-0188.

Rappels de sécurité:

Assurez-vous que votre trousse de 72 heures contient des lampes de poche, des piles neuves, de l'eau, de la nourriture non périssable et des médicaments.

Gardez vos appareils mobiles et vos ordinateurs portables complètement chargés.

N'utilisez jamais de génératrice ou de barbecue portatif à l'intérieur.

Hydro Ottawa demande au public de respecter les périmètres des chantiers en gardant une distance sécuritaire des équipes pendant qu'elles travaillent à rétablir le réseau électrique.

Si vous voyez des fils électriques tombés au sol, restez à au moins 10 mètres de distance (la longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec ceux-ci, comme les arbres. En présence d'un fil tombé, composez le 911, puis appelez Hydro Ottawa au 613 738-0188.

Conduisez prudemment. Lorsque les feux de circulation sont éteints, traitez toujours les intersections comme des arrêts obligatoires dans toutes les directions et traversez avec prudence.

À mesure que le courant est rétabli, Hydro Ottawa rappelle aux résidents de limiter leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous leurs appareils électroniques et électroménagers en même temps afin de ne pas surcharger l'approvisionnement en électricité.

Les clients peuvent en savoir plus sur les mesures à prendre en consultant les pages du site Web de l'entreprise consacrées à la sécurité en cas de panne et à la préparation aux urgences.

