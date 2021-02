Hydro Ottawa au palmarès des meilleurs employeurs pendant une année sans précédent

En 2020, alors que la pandémie de COVID-19 prenait de l'ampleur dans la région d'Ottawa et ailleurs en Ontario, les employés d'Hydro Ottawa sont passés en grand nombre au télétravail. L'entreprise a fourni aux équipes sur le terrain des équipements de protection individuelle supplémentaires et a établi à leur intention de nouveaux protocoles pour assurer leur sécurité au travail. Hydro Ottawa et ses employés ont alors continué de fournir à la collectivité des services essentiels pendant une période où les résidents, les entreprises, les premiers répondants et les hôpitaux en avaient particulièrement besoin.

Au moment où la pandémie a frappé la région de la capitale nationale, Hydro Ottawa avait déjà amorcé le travail préparatoire pour transformer sa façon de fonctionner et de servir ses clients. Elle était donc bien placée pour mettre à la disposition de ses employés la technologie, les outils et les structures nécessaires pour rester connectés et en interaction avec leur équipe, leurs collègues et l'entreprise tout entière, que ce soit sur le terrain, à leur domicile ou au bureau.

Faits en bref

Hydro Ottawa favorise la santé et le bien-être de ses employés en leur offrant un régime d'assurance-maladie, des programmes de conditionnement physique et de mieux-être ainsi qu'un programme d'aide. Puisque de nombreux employés travaillent à distance en s'isolant chez eux, l'entreprise a mis en place des outils qui cadrent avec sa nouvelle réalité, entre autres un accès accru à du contenu en libre-service, numérique et en ligne. En plus des services offerts au personnel dans le cadre de son programme d'aide, elle a lancé un programme de thérapie cognitive et comportementale entièrement numérique, dirigé par des thérapeutes, afin d'apporter un soutien aux employés et aux membres de leur famille qui éprouvent des problèmes de santé mentale particuliers.

Pour favoriser la collaboration et l'innovation tant à leur domicile qu'au bureau, Hydro Ottawa a fourni aux employés le matériel et les outils de communication leur permettant de donner le meilleur d'eux-mêmes.

Chaque année, Hydro Ottawa investit dans la formation de son personnel, à raison de 40 heures par employé en moyenne. Ces formations portent sur les pratiques de travail sécuritaires pour les corps de métier, les compétences en affaires, la gestion et le perfectionnement en leadership. En 2020, l'entreprise a adopté une nouvelle approche en matière d'apprentissage : elle a modernisé ses programmes de formation et de perfectionnement et assuré l'accès des employés à des activités de microapprentissage en tout temps et en tout lieu, sur n'importe quel appareil. Grâce à plus de 1 800 cours et de 1 600 livres numériques et vidéos de perfectionnement des compétences professionnelles, les employés ont pu poursuivre leur formation pendant qu'ils étaient isolés chez eux.

Hydro Ottawa appuie ses employés aux grandes étapes de leur vie. Elle investit aussi dans leur famille grâce à des programmes comme la journée Invitons nos jeunes au travail et les bourses d'études postsecondaires pour la sécurité.

Citation

« Obtenir une place au palmarès des meilleurs employés de la région de la capitale au cours d'une année comme 2020, c'est tout un honneur! Nous attachons la plus grande importance à la santé et à la sécurité de nos employés, qu'ils travaillent sur le terrain, au bureau ou à domicile. Nous n'aurions pu traverser la dernière année sans leur détermination à fournir des services essentiels à notre collectivité au moment où tous avaient besoin de nous plus que jamais. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est une société privée détenue à part entière par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques et les services offerts aux entreprises. Elle possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, qui alimente en électricité plus de 340 000 clients dans la ville d'Ottawa et le village de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, qui possède un parc d'énergie verte dont la puissance installée se chiffre à plus de 128 mégawatts, soit assez d'électricité pour alimenter 107 000 habitations; et Envari, entreprise de solutions énergétiques qui offre des produits et services aidant les municipalités, les clients industriels et commerciaux et diverses sociétés de distribution locale à réduire leur consommation et leurs coûts d'énergie.

Liens connexes

