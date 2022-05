Alors que les équipes s'occupent des pannes restantes, la date de rétablissement du service aux clients dépendra de divers facteurs, y compris les débris, les arbres abattus et les poteaux endommagés qui nécessitent un remplacement dans les secteurs les plus fortement touchés.

Des entraves présentes sur certaines propriétés freinent également l'avancée de certains travaux à travers la ville. En cas de problème, il est possible que les clients reçoivent une carte à leur porte, livrée par des représentants d'Hydro Ottawa, leur indiquant certaines mesures à prendre. Il est possible que le service d'électricité soit interrompu chez des clients qui ont déjà du courant afin de rebrancher en toute sécurité des voisins reliés au même transformateur ou à la même ligne d'alimentation.

Hydro Ottawa dénombre environ 6 500 clients sans électricité sur son territoire de service et se concentre dorénavant sur des rues et des résidences précises. Veuillez noter que les équipes poursuivent les travaux de réparation dans les secteurs suivants :

Riverside Park et Hog's Back

Parc Pauline-Vanier

City View, Crestview et promenade Meadowlands

Queensway Terrace Sud et Ridgeview

Bells Corners Est et Lynwood Village

Merivale Gardens et secteurs à proximité du chemin Merivale (côté ouest du chemin Merivale près du chemin Hunt Club)

Pineglen Annex (au sud de McFarlane jusqu'à l'angle du chemin Merivale et de la promenade Prince-de-Galles)

Cityview-Skyline, Fisher Heights (au sud de Baseline, au nord de l'avenue Inverness et à l'ouest de l'avenue Fisher)

et à l'ouest de l'avenue Fisher) Fisher Glen

Lincoln Heights et Britannia Heights

Whitehaven, Carlingood, Glaber Park et McKellar Heights

Faircrest Heights, Riverview Park et Alta Vista

Iris et Rideview

Secteurs à proximité du sentier Dewberry, du chemin Renaud, du chemin Dolman Ridge, du chemin Anderson et du chemin Russell

Secteur de Revelstoke

Elmvale Acres et secteur de Urbandale

Munster

Renseignements sur le branchement et la sécurité

Pour savoir si vous devez faire réparer des composantes électriques qui vous appartiennent à votre résidence, et ce, avant d'être rebranché, composez le 613 738-6418 ou visitez nos pages Installations électriques résidentielles et Réparations d'installations électriques .

et . Dans les secteurs de la ville précédemment mentionnés, si vous voyez des lignes affaissées sur votre terrain ou dans le voisinage, restez à au moins 10 mètres de distance (longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme des arbres. En cas de ligne tombée au sol, veuillez la signaler à notre ligne Info-pannes, accessible 24/7 au 613 738-0188 ou en ligne.

Hydro Ottawa travaille avec la Ville d' Ottawa pour s'assurer que les personnes touchées par une panne prolongée obtiennent l'aide dont elles ont besoin. La Ville a ouvert plusieurs centres d'urgence. Visitez la page de Préparation aux urgences de la Ville d' Ottawa pour accéder à la liste à jour des centres d'urgence.

travaille avec la Ville d' pour s'assurer que les personnes touchées par une panne prolongée obtiennent l'aide dont elles ont besoin. La Ville a ouvert plusieurs centres d'urgence. Visitez la page de Préparation aux urgences de la Ville d' pour accéder à la liste à jour des centres d'urgence. En guise de rappel : si vous étiez en train de cuisiner lorsque la panne est survenue, n'oubliez pas d'éteindre le four, la cuisinière ou tout autre appareil de cuisson.

Au fur et à mesure que le service est rétabli, Hydro Ottawa tient à rappeler aux clients de limiter leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous leurs appareils électroniques et électroménagers, et ce, afin de limiter la pression sur l'approvisionnement en électricité.

Éteignez toutes les lumières, débranchez les appareils et le matériel électronique, et baissez le chauffage. Ces précautions permettront d'éviter une surtension de courant lorsque le courant sera rebranché.

Veuillez limiter les appels au 9-1-1 aux situations qui représentent un risque pour la sécurité du public et aux cas d'urgence vitale.

www.hydroottawa.com

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 335 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias: Josée Larocque, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Hydro Ottawa, [email protected]