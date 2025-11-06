MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX : ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a été choisi par Hydro One Networks Inc. (Hydro One), une entreprise basée en Ontario avec près de 10 000 employés, pour un mandat pluriannuel à titre de maître d'œuvre pour l'agrandissement du poste de sectionnement de Bowmanville. L'agrandissement du poste électrique, situé en face de la centrale nucléaire de Darlington, permettra le raccordement au réseau à partir des quatre petits réacteurs modulaires (PRM) commissionnés par Ontario Power Generation (OPG) sur le site à proximité du nouveau projet nucléaire de Darlington.

« La réalisation de projets énergétiques nationaux au Canada et dans le monde entier est une caractéristique distinctive de notre travail dans le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables depuis des décennies », a commenté Ian L. Edwards, Président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Notre secteur a participé à des projets de renom à l'échelle mondiale, avec l'appui de notre centre d'excellence au Canada. AtkinsRéalis est parfaitement outillée pour exécuter les travaux de ce poste électrique, qui est un lien essentiel pour fournir de l'électricité du nouveau projet nucléaire de Darlington aux personnes du sud de l'Ontario, dont Toronto. »

Une augmentation de la production d'électricité est nécessaire pour répondre à la consommation croissante dans le sud de l'Ontario, alimentée par la croissance démographique et d'autres facteurs clés tels que la mise en place d'un nouveau réseau ferroviaire électrifié dans le plus grand moteur économique régional du Canada. À elles seules, l'électrification du réseau GO Transit et la nouvelle ligne Ontario devraient ajouter 100 mégawatts supplémentaires à la demande énergétique du réseau de Toronto1.

Les experts du secteur Électricité et énergies renouvelables d'AtkinsRéalis fourniront à Hydro One des services d'ingénierie, ainsi que de gestion de projets et de programmes. Les travaux d'ingénierie permettront la construction d'un nouveau poste de départ de 500 kV à côté du site du poste électrique existant, ce qui doublera sa capacité et augmentera la superficie du site de 30 à 40 acres2. Cette nouvelle capacité permettra de réduire la congestion électrique actuelle le long des corridors de transport d'électricité dans la région. L'expansion devrait être achevée avant la mise en service des quatre PRM.

Outre l'installation du nouveau poste de départ, le projet comprendra l'installation de nouveaux disjoncteurs et interrupteurs d'alimentation, ainsi que tout l'équipement de soutien. Il est également prévu que le site comprenne un nouveau bâtiment polyvalent destiné à abriter les équipements de contrôle, de protection, de télécommunication et auxiliaires. Les nouvelles structures d'entrée permettront l'interconnexion de lignes de transport à haute tension pour acheminer l'électricité produite vers le réseau électrique d'Hydro One.

« Les infrastructures de transport et de distribution constituent l'un des piliers de l'important programme de développement électrique de l'Ontario et nécessitent une expansion durable », a déclaré Stéphanie Vaillancourt, Présidente, Canada, AtkinsRéalis. « Ce mandat s'appuie sur notre vaste portefeuille national de projets de transport et de distribution et illustre comment nous remportons des contrats et réalisons l'exécution de projets grâce à nos capacités différenciées de bout en bout, tout en renforçant notre relation avec Hydro One. »

AtkinsRéalis est actuellement responsable de plusieurs initiatives majeures dans le domaine de l'électricité et des énergies renouvelables qui revêtent une importance particulière pour le Canada. Ces projets comprennent :

Rôle de maître d'œuvre sur le projet Champlain Hudson Power Express : une ligne de transport d'électricité souterraine de 545 km transportant 1 250 MW d'énergie propre du Québec à New York 3 .

. Services d'ingénierie et de conception fournis à TES Canada pour son projet de production d'hydrogène vert, appelé Projet Mauricie, au Québec. Il s'agira de l'un des plus grands projets d'hydrogène propre au Canada, produisant jusqu'à 70 000 tonnes par an 4 .

. Gestion de projet, y compris l'ingénierie, l'approvisionnement intégré et la gestion de la construction, pour la remise à neuf de la centrale hydroélectrique Isle-Maligne de Rio Tinto à Alma, au Québec5.

À l'échelle internationale, AtkinsRéalis participe au projet d'interconnexion entre l'Égypte et le Royaume d'Arabie saoudite avec une ligne de transport de 3 000 MW sur 1 300 km, la première du genre dans la région et profitant à plus de 20 millions de personnes6.

__________________________ 1 Source : Gouvernement de l'Ontario, https://news.ontario.ca/fr/release/1005992/le-gouvernement-de-lontario-et-la-ville-de-toronto-construisent-une-troisieme-ligne-de-transport-delectricite-historique-pour-alimenter-le-centre-ville-de-toronto 2 Source: Hydro One, https://www.hydroone.com/abouthydroone/CorporateInformation/majorprojects/Bowmanville/Documents/Bowmanville_NOC.pdf 3 Source: AtkinsRéalis, https://www.atkinsrealis.com/fr-FR/media/press-releases/2022/28-04-2022 4 Source: AtkinsRéalis, https://www.atkinsrealis.com/fr-FR/media/press-releases/2024/25-03-2024 5 Source: AtkinsRéalis, https://www.atkinsrealis.com/fr-FR/media/press-releases/2025/2025-05-16 6 Source: AtkinsRéalis, https://www.atkinsrealis.com/en/projects/power-grids-interconnection-project (en anglais seulement)

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn .

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2024 de la Société (le « rapport de gestion 2024 ») (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com , sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer substantiellement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent substantiellement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion 2024 (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports de gestion trimestriels intermédiaires de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias, Laurence Myre Leroux, Gestionnaire, Communications externes et relations médias, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]