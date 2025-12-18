MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a été choisi par Network Rail, le propriétaire des infrastructures ferroviaires britanniques, pour concevoir et développer le programme Midlands Rail Hub, destiné à transformer la connectivité ferroviaire à Birmingham et dans la région des West Midlands.

AtkinsRéalis formera une alliance avec VolkerRail, Laing O'Rourke, Siemens Mobility et Network Rail pour concevoir et développer ce programme sur huit ans. Le Midlands Rail Hub a reçu 123 millions de livres sterling de financement public pour faire avancer les travaux de conception et de développement, et va reconfigurer les services ferroviaires à Birmingham et dans toute la région afin d'offrir des liaisons de train supplémentaires et de nouvelles options de trajet aux passagers1.

« Les investissements publics dans les infrastructures ferroviaires sont essentiels pour améliorer la connectivité et soutenir la croissance économique », a déclaré Ian L. Edwards, Président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Des programmes comme le Midlands Rail Hub démontrent le potentiel d'une croissance transformative axée sur les lieux lorsque l'amélioration des infrastructures de transport est combinée à des possibilités de régénération et de développement plus larges, créant ainsi des corridors de croissance qui améliorent la connectivité des communautés et des entreprises. »

« AtkinsRéalis apporte une expertise éprouvée au Midlands Rail Hub, grâce à des réalisations emblématiques dans le domaine de la refonte de grandes gares telles que Birmingham New Street, ou encore à ses programmes d'alliance à grande échelle comme East West Rail », a déclaré Chris Ball, Président, Royaume-Uni et Irlande d'AtkinsRéalis. « Le modèle d'alliance nous permet de travailler en collaboration avec nos partenaires afin de réaliser les travaux de conception et de développement qui vont transformer la connectivité pour des millions de personnes dans cette région économiquement importante. »

Dans le cadre de cette alliance, AtkinsRéalis fournira une gamme de services et d'expertise, notamment en matière de conception multidisciplinaire, de direction technique, de gestion et de contrôle de projets, de gestion commerciale et des risques, ainsi que d'environnement et de consentement tout au long du programme.

Le Midlands Rail Hub pourrait coûter environ 1,75 milliard de livres sterling s'il est entièrement réalisé1. Les premières retombées pour les passagers sont attendues pour le début des années 2030, avec l'ajout de 300 trains supplémentaires par jour au réseau ferroviaire des West Midlands et l'amélioration des services entre Birmingham et plus de 50 localités des Midlands et du Pays de Galles2.

Le programme va reconfigurer la desserte ferroviaire des trois principales gares de Birmingham (New Street, Moor Street et Snow Hill) et établir de nouvelles liaisons entre les lignes principales. Les premiers travaux porteront sur l'amélioration des gares et la mise à niveau de l'infrastructure.

La nomination d'AtkinsRéalis repose sur son vaste portefeuille d'infrastructures ferroviaires à travers le Royaume-Uni, notamment la modernisation de la signalisation dans le cadre du Train Control Systems Framework de Network Rail, d'une valeur de 4 milliards de livres sterling. Également, la réalisation de la première phase du programme East West Rail (en anglais uniquement), qui rétablit une liaison directe entre Oxford et Cambridge. Et enfin, sa position de partenaire d'intégration des systèmes ferroviaires pour le programme East Coast Digital, qui introduit la signalisation numérique en cabine sur la East Coast Main Line.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2024 de la Société (le "rapport de gestion 2024") (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion 2024 (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports de gestion trimestriels intermédiaires de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias : Laurence Myre Leroux, Gestionnaire, Communications externes et relations médias, [email protected]; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]