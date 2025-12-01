MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'ADG Capital Pty Ltd (« ADG »), une entreprise australienne de services-conseils en ingénierie spécialisée en génie civil et des structures, en services de construction et en services-conseils numériques.

Pour AtkinsRéalis, il s'agit là d'un pas vers l'objectif d'établir une plus grande présence sur le marché australien. L'ajout d'environ 250 professionnels d'ADG à l'équipe existante d'AtkinsRéalis crée un bassin accru de ressources pour tirer parti des importants programmes d'investissement de l'Australie dans l'infrastructure et d'autres marchés finaux à forte croissance comme la défense ainsi que l'énergie et l'énergie renouvelable, pour lesquels les capacités d'AtkinsRéalis ne sont plus à démontrer. Fondée en 2002, ADG a une solide feuille de route en matière de croissance à long terme et s'est forgé une réputation pour ce qui est de l'innovation technique. L'entreprise est aussi reconnue pour avoir réalisé avec succès des projets complexes pour ses clients. La combinaison de l'esprit entrepreneurial et de la présence locale d'ADG à l'envergure mondiale d'AtkinsRéalis crée un solide ensemble d'offres de solutions clients dans ce marché de croissance clé.

« Il s'agit d'un moment stimulant pour nos activités en Australie, dans le cadre de notre stratégie Offrir l'excellence et stimuler la croissance », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Nous avons l'intention de bâtir des activités en Australie qui se distinguent pour notre personnel et nos partenaires, et cette acquisition est un pas de plus vers l'atteinte de cet objectif. La combinaison de la capacité de réaction et de l'orientation client d'ADG dans la réalisation de projets locaux à notre plateforme mondiale soutiendra notre prochaine phase de croissance dans notre région AMOA. Nous accueillons chaleureusement nos nouveaux collègues d'ADG et nous avons hâte de construire notre avenir ensemble. »

« L'équipe d'ADG possède de vastes connaissances locales, une culture alignée sur la nôtre et un modèle de prestation de services agile qui complètent notre présence actuelle en Australie », a déclaré Richard Robinson, président, AMOA, AtkinsRéalis. « Ensemble, nous renforcerons notre position pour relever les défis complexes des grands projets d'infrastructures et contribuer à façonner l'avenir des villes et des régions de l'Australie. »

L'ajout de l'expertise locale d'ADG aux capacités mondiales d'AtkinsRéalis créera une plus-value et élargira l'offre de services aux clients des deux entreprises.

« Nous joindre à AtkinsRéalis s'appuie sur l'élan que nous avons créé à ADG et nous amène plus loin », a déclaré Marco Ficca, chef de la direction, ADG. « Notre personnel aura l'occasion de travailler sur des projets plus importants, diversifiés et complexes tout en développant leur expertise en Australie et à l'échelle mondiale. Nos clients auront accès à des capacités techniques étendues et à davantage de ressources, avec la même approche de collaboration et l'accent sur les relations qui nous définissent depuis toujours. Les deux entreprises partagent un engagement commun à faire une réelle différence grâce à des services d'ingénierie de qualité et à la prestation de services axés sur le client. Cette association vient renforcer ce que nous faisons bien et fait progresser le savoir-faire en ingénierie de l'Australie. »

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondiale de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos d'ADG Engineers

ADG est une entreprise australienne de services-conseils en ingénierie de pointe fondée en 2022 qui se spécialise en ingénierie structurale et civile, en services de construction et en services-conseils numériques. Nous concevons avec détermination des solutions durables qui changent la donne pour les gens, les lieux et les collectivités. Tirant parti de notre vaste expertise en matière d'infrastructure et d'environnement bâti, nous relevons des défis complexes au moyen de stratégies pratiques et novatrices. Notre approche combine des principes de conception éprouvés et une technologie de pointe pour produire des résultats commerciaux et réduire la complexité. De la conception à la réalisation de projet, nous soutenons nos clients au moyen de services de consultation, de conception et d'ingénierie et d'optimisation numérique, ainsi que de services-conseils, toujours axés sur leur vision et leur valeur mesurable. Pour en savoir plus, visitez le site adgce.com.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous », « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société, y compris en ce qui concerne l'acquisition d'ADG (la « Transaction), sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué et sont assujettis à des risques et incertitudes importants; aux estimations et aux attentes de la direction concernant les conjonctures économiques et commerciales futures ainsi qu'à d'autres facteurs liés à la Transaction et à ses répercussions sur la croissance et l'accroissement de divers indicateurs financiers; ainsi qu'à l'absence de coûts ou de passifs importants non divulgués liés à la Transaction.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurants aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias : Laurence Myre Leroux, Gestionnaire, Communications externes et Relations médias, [email protected]; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]