• Avant le lancement du programme, le Canada était le seul pays du G7 à ne pas avoir de formation en ingénierie ferroviaire de premier cycle

OSHAWA, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ - AtkinsRéalis, société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, Alstom et l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario ont lancé le premier programme de spécialisation en ingénierie ferroviaire de premier cycle en langue anglaise au Canada. Les membres de la première cohorte d'étudiants en ingénierie ferroviaire à l'Université technologique de l'Ontario, des membres du corps professoral et du personnel, l'adjoint parlementaire du ministre des Transports de l'Ontario, Hardeep Singh Grewal, Lorne Coe, adjoint parlementaire du ministre des Collèges, des Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité, et Hossam Kishawy, doyen de la Faculté d'ingénierie et de sciences appliquées de l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario, assisteront à un événement de lancement le 28 novembre 2025 qui aura lieu sur le campus de l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario.

Des cours de spécialisation en ingénierie ferroviaire de premier cycle ont été créés par un groupe de plus de 20 partenaires de l'industrie avec l'aide de plus de 90 spécialistes qui appuient les cofondateurs du programme, AtkinsRéalis et Alstom. L'objectif est de répondre à la demande d'ingénieurs ferroviaires nécessaires à la réalisation d'un nombre croissant de projets ferroviaires au Canada et ceci grâce à l'appui de l'Association québécoise des transports (AQTr).

Renseignements sur l'événement :

Vendredi 28 novembre 2025

13 h à 14 h 30

Institut universitaire de technologie de l'Ontario - Bâtiment de recherche et d'essai de base ACE

60, promenade Founders, Oshawa (Ontario)

Des rafraîchissements et un dîner léger seront offerts.

Après le discours d'ouverture de l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario, un panel de discussion réunissant des représentants d'AtkinsRéalis et d'Alstom abordera la demande de personnes qualifiées pour le secteur, démontrant la valeur des efforts de collaboration entre l'industrie et le milieu universitaire pour développer la main-d'œuvre. Les bourses pour les étudiants qui participent au programme seront également annoncées.

Réponse des médias :

Veuillez confirmer votre présence et votre accès sécurisé auprès de Jennifer Alsop, directrice, Relations extérieures et partenariats, Université technologique de l'Ontario, à . Participation virtuelle : Pour obtenir une entrevue virtuelle, communiquez avec Daniela Pizzuto, directrice, Communications externes chez AtkinsRéalis, à : [email protected] ou [email protected] .

Renseignements généraux sur la spécialisation en ingénierie ferroviaire de l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario

Le secteur ferroviaire du Canada connaît une croissance transformatrice : le gouvernement fédéral a déterminé que les projets de transport ferroviaire de marchandises et de passagers sont une priorité pour les investissements dans l'infrastructure de renforcement national. Du corridor ferroviaire à grande vitesse Alto reliant Toronto et Québec aux grands projets d'expansion du réseau ferroviaire régional dans la région du Grand Toronto, tels que les projets de la ligne Ontario et du réseau GO, l'industrie ferroviaire a un besoin urgent d'une nouvelle génération d'ingénieurs hautement qualifiés pour remplacer les talents qui partent à la retraite et créer une nouvelle capacité nette à l'échelle nationale.

Le gouvernement de l'Ontario investira 70 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour réaliser le plus grand agrandissement de réseau de transport en commun en Amérique du Nord. Ces projets nécessiteront une main-d'œuvre pendant des décennies pour concevoir, construire et entretenir les nouveaux systèmes ferroviaires. La spécialisation en ingénierie ferroviaire vise à s'assurer que ces talents peuvent provenir du Canada, à un moment où le pays se trouve dans un essor sans précédent de l'infrastructure nationale de construction et avec un désir renouvelé de compter sur les biens et services nationaux, y compris les talents en ingénierie. Avant le lancement du programme en septembre 2025, qui se tenait conjointement en anglais à l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario et en français à Polytechnique Montréal, le Canada était le seul pays du G7 à ne pas avoir de formation en ingénierie ferroviaire de premier cycle.

Le programme de spécialisation en ingénierie ferroviaire a été créé en étroite collaboration avec les ingénieurs ferroviaires actifs. Cette approche axée sur l'industrie permet aux étudiants d'acquérir des compétences fondamentales en matériel roulant, en infrastructure ferroviaire pour les services voyageurs, en conception de systèmes, en sécurité des systèmes et en concepts d'exploitation et d'entretien. En intégrant une expertise et les perspectives réelles de l'industrie, le programme prépare les diplômés à contribuer immédiatement à l'évolution rapide du secteur ferroviaire canadien et à ses grands projets d'infrastructure.

Le programme de spécialisation en ingénierie ferroviaire comprend des visites de chantiers et des conférences d'ingénieurs ferroviaires actifs d'expérience. Les étudiants seront diplômés avec des bases solides en matière de pensée systémique et en résolution de problèmes collaborative dans toutes les disciplines techniques. Ils seront ainsi prêts à contribuer efficacement à des projets ferroviaires complexes et à rayonner dans un secteur dynamique et multidisciplinaire, ce qui leur permettra de se positionner pour mener une carrière bien rémunérée et sécurisée dans la construction des infrastructures canadiennes de demain.

