CALGARY, AB, le 28 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, Hussein Borhot a plaidé coupable de s'être rendu en Syrie pour participer à des activités d'un groupe terroriste aux termes de l'art. 83.18(1) du Code criminel. Il a également inscrit un plaidoyer de culpabilité à l'égard de l'accusation d'enlèvement au profit d'un groupe terroriste au titre de l'art. 279(1), commettant ainsi une infraction prévue à l'art. 83.2 du Code. Les peines maximales prévues pour ces infractions sont dix ans d'emprisonnement et un emprisonnement à perpétuité, respectivement.

Dans un exposé conjoint des faits déposé auprès de la Cour, Hussein Borhot a avoué s'être rendu en Turquie entre le 9 mai 2013 et le 7 juin 2014 dans le but de passer la frontière syrienne. Une fois dans cette région, il a participé aux activités d'un camp militaire et a été formé pour devenir un combattant de l'EIIS. Une fois la formation complétée, on lui a fourni des armes et il a combattu aux côtés d'autres membres de l'EIIS.

Il a également avoué s'être rendu dans un village syrien avec les membres du groupe de l'EIIS auquel il appartenait et avoir enlevé plusieurs combattants du camp adverse.

L'audience de détermination de la peine se tiendra le 26 mai 2022.

Le Service des poursuites pénales du Canada est une organisation nationale chargée de poursuivre les infractions relevant de la compétence fédérale, sans influence indue et dans le respect de l'intérêt public. Le SPPC est également chargé de fournir des conseils en matière de poursuites aux organismes d'application de la loi partout au Canada.

SOURCE Service des poursuites pénales du Canada

Renseignements: Relations avec les médias: 613-954-7803, [email protected], www.ppsc-sppc.gc.ca