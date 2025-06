Huit projets participatifs citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie renouvelés pour 2025

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - Dans le cadre de l'édition 2025 des Projets participatifs citoyens (PPC), le conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a accordé lors de la séance du conseil de juin un financement total de 53 965 $ à huit projets rassembleurs. Ces derniers ont été sélectionnés à la suite d'un appel auprès des organismes porteurs des projets de l'édition 2023-2025 du programme.

PPC Passerelle Masson (Groupe CNW/Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal)) PPC La Plaz'Art verte (Groupe CNW/Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal))

« Nés de la mobilisation citoyenne, huit projets inspirants issus de la précédente édition du programme des PPC ont été renouvelés afin de consolider leur présence dans nos milieux de vie. En plus d'animer le quartier, ces initiatives rassembleuses et mobilisatrices renforcent non seulement les liens sociaux au cœur de nos communautés, mais aussi la transition écologique et l'adoption d'habitudes écoresponsables, priorisées par notre administration », mentionne François Limoges, maire de l'arrondissement.

Les huit projets participatifs citoyens de 2025

Jardin vitrine de la protection des pollinisateurs (Coopérative de solidarité Polliflora)

Bonification du jardin des pollinisateurs aménagé dans les ruelles voisines du jardin communautaire Basile-Patenaude, pour continuer d'en faire un lieu de rencontres et d'apprentissages centré sur la biodiversité et les pollinisateurs. Au cours de l'été, des activités éducatives, de plantations et de corvées de nettoyage convieront les gens du voisinage.

La Plaz'art verte (Petite Patrie Collectif)

Poursuite du verdissement et de l'embellissement de la rue Saint-André, derrière la Plaza Saint-Hubert, grâce à de nouvelles plantations et à l'installation de sculptures. Des activités de médiation culturelle et une fête de quartier familiale feront vivre les lieux.

Verdissement et mobilisation du parc De Gaspé (Petite Patrie Collectif)

Amélioration du verdissement et de l'attractivité du parc De Gaspé par la plantation de végétaux, des corvées de nettoyage et une programmation d'activités rassembleuses encourageant la mobilisation collective autour des pratiques écoresponsables.

Transition inclusive : Troc, Répare et Partage (Petite Patrie Collectif)

Aménagement d'un espace mobile dans la ruelle verte Place au Soleil, située entre les rues De Normanville, De La Roche, Beaubien Est et de Bellechasse. Des activités de sensibilisation à la transition socioécologique y seront présentées, notamment sur le troc, la réparation d'appareils et la réduction du gaspillage alimentaire.

Passerelle Masson (Milieu de vie Masson Village)

Poursuite de l'embellissement et du verdissement de la voie cyclable de la rue Masson, entre la rue D'Iberville et l'entrée du Réseau-Vert. Des activités de mise au point vélo, une animation festive et des rencontres de nettoyage, d'entretien et d'aménagement sont au programme pour renforcer le sentiment d'appartenance de la communauté et la mobilité durable.

Revitalisation de l'îlot des Murmures (Milieu de vie Masson Village)

Reverdissement de l'îlot des Murmures pour favoriser la biodiversité et augmenter l'impact de cet îlot de fraîcheur situé sur la 4e Avenue, au sud de la rue Masson. Le mobilier sera renouvelé et plusieurs activités seront proposées tels que la création de contes collectifs, des ateliers d'arts plastiques intégrés au jardin et une journée découverte.

Événements Angus & Cie (Milieu de vie Masson Village)

Transformation de l'espace bétonné de la scène du parc Jean-Duceppe par l'installation de bacs de jardinage et du mobilier afin de la rendre plus conviviale et propice aux rencontres. Pour tisser des liens au sein de la communauté d'Angus, une fête de quartier et plusieurs activités mobilisatrices, intergénérationnelles et écoresponsables animeront le secteur.

Ateliers participatifs Masson Village (Milieu de vie Masson Village)

Organisation d'ateliers participatifs rassembleurs et gratuits dans divers espaces publics près de la Promenade Masson encourageant l'appropriation citoyenne, les échanges entre voisines et voisins et la transition socioécologique. Au programme : médiation sonore, fabrication d'instruments, jonglerie et lecture de contes pour toute la famille.

Historique du programme

Initié par l'Arrondissement en 2019, le programme Projets participatifs citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie a permis à des citoyennes et citoyens mobilisés et organisés en milieux de vie d'imaginer et de mettre sur pied des dizaines de projets pour animer, aménager, verdir et transformer leur quartier.

Pour plus de détails : projetsparticipatifs.ca

