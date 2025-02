Piétonnisation de la Plaza Saint-Hubert en 2025 : l'Arrondissement et la SDC adoptent une position commune

MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - À la suite d'une consultation réalisée à l'automne 2024 auprès des commerçants et commerçantes de la Plaza Saint-Hubert, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et la Société de développement commercial (SDC) Plaza St-Hubert ont convenu de ne pas reconduire le projet de piétonnisation de cette artère commerciale en 2025. Cette décision commune reflète une écoute attentive des préoccupations exprimées par les commerçants et commerçantes, tout en saluant l'expérience innovante menée en 2024.

Mike Parente, directeur général de la SDC Plaza St-Hubert, souligne l'engagement des commerçants et commerçantes : « La SDC tient à reconnaître l'audace et le dévouement de ses membres, qui ont activement participé au projet pilote de 2024. Leur volonté d'explorer de nouvelles avenues pour dynamiser la Plaza témoigne de leur attachement à la vitalité de notre quartier. Nous avons porté leurs réalités auprès de l'Arrondissement et de la Ville, en veillant à ce que leurs voix orientent les décisions futures. »

Rappelant qu'une consultation auprès des citoyens et citoyennes a démontré un appui de 88 % à la piétonnisation, le maire de l'Arrondissement, François Limoges, a tenu à respecter la volonté de l'association commerciale. « Bien que nous aurions vivement souhaité poursuivre la piétonnisation, nous respecterons l'accord prévu dans le programme de piétonnisation des artères commerciales, notamment que ce projet ne peut pas exister sans l'adhésion des commerçants et commerçantes. Nous aurions certainement souhaité poursuivre l'aventure, surtout considérant l'appui massif des résidents et résidentes, mais la collaboration et la confiance mutuelle restent nos priorités. »

La SDC et l'Arrondissement s'engagent à maintenir une relation harmonieuse et continueront de faire rayonner la Plaza Saint-Hubert comme un pôle incontournable de la vie commerciale et culturelle de Montréal.

