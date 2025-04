Rosemont-La Petite-Patrie, un arrondissement qui s'engage pour les générations futures!

Le conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie se dote d'une Chaise des générations et s'engage auprès des générations futures

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Le regroupement des Mères au front, en collaboration avec l'école Sainte-Bernadette-Soubirous, offre à l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie une Chaise des générations décorée par les enfants afin qu'une place symbolique à la mairie d'arrondissement soit réservée à la prochaine génération.

Des élèves de 6e année de l’école Sainte-Bernadette-Soubirous, des représentantes locales de Mères au front et les élus de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie avec la Chaise des générations. Crédit : Geneviève Perron (Groupe CNW/Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal))

C'est à l'occasion du Jour de la Terre, le 22 avril 2025, que les enfants de 6e année ont fait le don d'une Chaise des générations : Coralie Métivier, Chiheb Dhia-El-Hak Benadja, Sancha Godbout, Ritej Meziane, Aïdan Trujillo et Malek Hedhli, épaulés par leurs pairs Katherine Biniaris, Abd-Essamed Hamizi, Charlie Lacchini et King Exina et accompagnés dans le projet par Emmanuelle Allard (enseignante d'arts) et Jessica Babin Normand (orthopédagogue). Cette Chaise demande symboliquement aux élu.es de tenir compte de l'impact de leurs décisions sur leur avenir.

La Chaise se veut un phare pour aider les élu.es à garder le cap sur les questions liées à la préservation de la biodiversité, la réduction des GES, la prévention de la pollution et la justice climatique intergénérationnelle.

Un projet porteur d'espoir

S'inspirant de trois éléments de la nature, soit l'eau, la terre et l'air, les enfants de l'école Sainte-Bernadette-Soubirous ont décoré une superposition de trois petites chaises récupérées dans leur école et les ont décorées avec des matériaux recyclés. Le projet leur a permis d'exprimer leur potentiel artistique, d'initier des discussions et réflexions et d'articuler leurs attentes face aux enjeux environnementaux.

« La Chaise des générations donne de l'espoir et du pouvoir aux enfants qui ont besoin d'être entendus et de sentir qu'ils participent aussi à la transition verte et juste », explique Jessica Babin Normand, orthopédagogue et membre du comité vert de l'école Sainte-Bernadette-Soubirous.

« Les enfants sont inquiets quand ils entendent les nouvelles et ils ont besoin de s'exprimer et de voir des démarches collaboratives se mettre en place avec des élu.es tournés vers un même objectif, bâtir des communautés humaines, justes, résilientes, écologiques et solidaires », explique Laure Colin-Bosvieux, porte-parole locale de Mères au front - Rosemont.

Pour sa part, le conseil d'arrondissement s'est engagé à placer la Chaise dans la salle d'accueil de la mairie afin qu'elle puisse rappeler aux élu.es et aux citoyen.nes l'importance des décisions prises pour l'environnement et les générations futures.

« Je suis fier de pouvoir affirmer que notre arrondissement est un pionnier en matière de transition écologique et que nos décisions quotidiennes sont dictées par notre détermination à répondre à l'urgence climatique et à multiplier les espaces verts et résilients dans nos quartiers. De nombreux endroits désormais emblématiques de l'arrondissement ont été inaugurés dans les dernières années et s'inscrivent dans le plan directeur de biodiversité de Rosemont-La Petite-Patrie, lequel a été réalisé en pensant aux générations à venir. La Chaise des générations vient ainsi s'intégrer à merveille dans les priorités de notre administration », souligne François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

La Chaise des générations est un projet porté par Mères au Front dans toutes les villes du Québec, inspiré d'une initiative de l'équipe du maire de Québec Bruno Marchand.

Avec près de 30 groupes locaux dans les différentes villes et villages du Québec et au-delà, Mères au front est un mouvement décentralisé qui regroupe des milliers de mères, grand-mères et allié.es de tous les horizons politiques, économiques, professionnels et culturels qui s'unissent pour protéger l'environnement dont dépend l'avenir de nos enfants. À travers leurs actions, elles demandent aux élu.es de mettre en place les mesures qui s'imposent pour répondre à l'urgence climatique et au déclin de la biodiversité.

