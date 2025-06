Rosemont-La Petite-Patrie souligne l'engagement de cinq citoyennes et citoyens d'exception

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - Lors de la séance du conseil d'arrondissement du 2 juin 2025, les élues et élus de Rosemont-La Petite-Patrie ont rendu hommage à cinq personnes dont l'engagement remarquable contribue à enrichir la vie communautaire et à renforcer le tissu social de leurs quartiers. Ces citoyennes et citoyens ont été honorés dans le cadre de la cinquième cérémonie officielle du Programme de reconnaissance citoyenne de l'Arrondissement.

De gauche à droite: François Limoges, Ericka Alneus, Cecilia Escamilla, Claude Perreault, Marie-Sarah Gaudet, Jacques Brosseau, Josefina Blanco, Jocelyn Pauzé Absente de la photo: Lise Chabot (Groupe CNW/Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal))

Jacques Brosseau, directeur général du Carrefour communautaire Montrose, est reconnu pour sa carrière dédiée au mieux-être des personnes aînées. Sous sa direction, le Carrefour est devenu un pilier pour les aînés de Rosemont, leur permettant de rester autonomes, actifs et engagés dans leur communauté. Très impliqué dans le milieu communautaire, M. Brosseau a siégé sur plusieurs conseils d'administration et tables de concertation. À l'aube de sa retraite, il continue de promouvoir des valeurs d'inclusion et de dignité et d'avoir un impact durable sur les citoyennes et citoyens.

Marie-Sarah Gaudet, cofondatrice et copropriétaire de la buvette Elsdale et présidente de l'Association des commerçants et professionnels de Beaubien Est, est saluée pour son engagement et son leadership. Elle a joué un rôle clé dans la relance de l'Association depuis 2023 et dans l'animation de la rue Beaubien Est à travers des projets rassembleurs et familiaux. Son engagement contribue activement au développement économique, social et culturel du district d'Étienne-Desmarteau.

Claude Perreault, citoyen bénévole, est honoré pour son travail de verdissement exceptionnel. Depuis sa retraite, il transforme les rues de son quartier en véritables pépinières urbaines, entretenant avec soin des dizaines de carrés d'arbre et de saillies de trottoir. Ses actions embellissent l'espace public, améliorent l'expérience piétonne et inspirent toute la communauté.

Cecilia Escamilla, fondatrice et directrice générale du Centre d'aide aux familles latino-américaines (CAFLA), est reconnue pour plus de 22 ans d'engagement auprès des familles immigrantes. Pionnière de l'entrepreneuriat social, elle a mis en place des programmes novateurs pour prévenir la violence faite aux femmes et l'exploitation sexuelle des jeunes immigrantes, publié une série de livres-témoignages et représente fièrement la communauté latino-américaine dans plusieurs instances publiques. Son travail favorise l'intégration, la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

Enfin, Lise Chabot, citoyenne bénévole à l'école Saint-Marc, a été honorée lors d'une cérémonie spéciale le 29 mai dernier. Ancienne employée de l'école primaire, elle y revient chaque jour depuis sa retraite pour offrir son aide au personnel enseignant et aux élèves. À plus de 80 ans, elle incarne la générosité et la bienveillance, et son support quotidien est précieux pour toute la communauté scolaire.

« Ces personnes incarnent les valeurs de solidarité, d'engagement et de bienveillance qui font la richesse de notre arrondissement. Leur contribution mérite d'être célébrée et reconnue publiquement. Nous les remercions chaleureusement de contribuer à la vitalité de Rosemont - La-Petite-Patrie », a déclaré le maire de l'arrondissement François Limoges.

