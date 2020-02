Huit modèles Subaru nommés Premier Choix Sécurité 2020 par l'IIHS

Huit modèles Subaru obtiennent d'excellents résultats aux tests de l'IIHS, dont trois modèles Premier Choix Sécurité+

La Subaru Legacy reçoit de nouveau la cote Premier Choix Sécurité+, ce qui en fait le modèle de la catégorie ayant reçu cette cote sur la plus longue période, soit 15 ans de suite (2006-2020)

reçoit de nouveau la cote Premier Choix Sécurité+, ce qui en fait le modèle de la catégorie ayant reçu cette cote sur la plus longue période, soit 15 ans de suite (2006-2020) La Subaru Forester bat son propre record du petit VUS récompensé sur la plus longue période avec un 14e titre consécutif (2007-2020)

MISSISSAUGA, ON, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que huit de ses modèles ont reçu encore cette année d'excellents résultats de la part de l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), y compris trois cotes Premier Choix Sécurité+ (PCS+) pour 2020.

La toute nouvelle Outback 2020 (construite après octobre 2019) et les toutes nouvelles Legacy et Forester ont reçu la cote PCS+ de l'IIHS. La Legacy 2020 a reçu la cote PCS+ pour une 15e année de suite, tandis que la Forester conserve son titre de petit VUS ayant reçu la cote sur la plus longue période, soit 14 années de suite.

D'autres modèles ont été primés, comme l'Impreza 2020 (berline et 5 portes), la WRX, l'Ascent et la Crosstrek, chacune ayant reçu la cote Premier Choix Sécurité lorsqu'elles sont équipées du système d'aide à la conduite EyeSight et de phares spécifiques. La Crosstrek reçoit la cote PCS pour la 9e année de suite (2012-2020), c'est-à-dire tous les ans depuis son lancement.

« La sécurité est au cœur même de tous nos efforts », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Ces cotes Premier Choix Sécurité décernées par l'IIHS réaffirment l'engagement de Subaru à la sécurité et nous continuerons d'accorder la priorité à la sécurité de tous les usagers de la route. »

D'abord lancée au Canada sur certains modèles 2013, la technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSight réduit jusqu'à 85 %* les risques de collision par l'arrière avec blessures et jusqu'à 35 %** les risques de blessures impliquant des piétons. (*Selon les données publiées par l'IIHS en janvier 2017 concernant les modèles Subaru 2013-2015 équipés du système EyeSight jusqu'en 2014. **Selon les données publiées par l'IIHS en décembre 2017 concernant les modèles Subaru 2013-2017 équipés du système EyeSight jusqu'en 2017.)

Pour recevoir la cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ 2020, un véhicule doit obtenir la mention « bon » aux tests de résistance à l'impact (collision avant légèrement décalée, collision avant modérément décalée et collision latérale - côtés conducteur et passager -, résistance du toit et essais des appuie-têtes). Le véhicule doit aussi obtenir la mention « avancé » ou « supérieur » dans la catégorie « prévention des collisions avant entre deux véhicules et entre un véhicule et un piéton » et la mention « bon » ou « acceptable » dans la catégorie « phares ».

Pour recevoir la cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ 2020, un véhicule doit obtenir la mention « bon » aux tests de résistance à l'impact (collision avant légèrement décalée, collision avant modérément décalée et collision latérale - côtés conducteur et passager -, résistance du toit et essais des appuie-têtes). Le véhicule doit aussi obtenir la mention « avancé » ou « supérieur » dans la catégorie « prévention des collisions avant entre deux véhicules et entre un véhicule et un piéton » et être équipé de série de phares recevant la mention « bon » ou « acceptable ».

