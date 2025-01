Bibliothèque et Archives Canada annonce les bénéficiaires de sa bourse d'études Price-McIntosh 2024-2025.

GATINEAU, QC, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est fier d'annoncer les bénéficiaires 2024-2025 de la bourse d'études Price-McIntosh. Cette année, 37 500 $ ont été octroyés pour soutenir six nouveaux étudiants et deux étudiantes de retour dans des domaines liés au patrimoine documentaire canadien. Les bénéficiaires de 2024-2025 sont :

Nouveaux étudiants

Jessica Sadie Dawn Anderson , maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information, Université de l' Alberta , Alberta

, maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information, Université de l' , Emily Ing , maîtrise en sciences de l'information et muséologie Université de Toronto, Ontario

, maîtrise en sciences de l'information et muséologie Université de Caroline Robinson , maîtrise en sciences de l'information, Université de Montréal, Québec

, maîtrise en sciences de l'information, Université de Montréal, Québec Kessie Theliar-Charles , certificat en archivistique, Université Laval , Québec

, certificat en archivistique, Université , Québec Alec Mullender , doctorat en bibliothéconomie et sciences de l'information, Université Western, Ontario

, doctorat en bibliothéconomie et sciences de l'information, Université Western, Curtis Willson Brooks-Ip , maîtrise en études archivistiques, Université du Manitoba , Manitoba

Étudiantes de retour

Samantha Beatrice McCue , maîtrise en sciences de l'information, Université d' Ottawa, Ontario

, maîtrise en sciences de l'information, Université d' Sabrina Mac Gregor , maîtrise en sciences de l'information, Université de Montréal, Québec

Pour une quatrième année consécutive, la bourse Price-McIntosh encourage les étudiants autochtones (Premières Nations, Inuit ou Nation métisse) et les Canadiens vivant avec un handicap ou provenant des minorités visibles à poursuivre des études dans des domaines liés aux bibliothèques et aux archives.

Par l'entremise de cette bourse, BAC favorise l'inclusion et encourage la diversité des récits, des expériences et des interprétations de manière à aider la population canadienne à comprendre et à enrichir notre histoire collective.

Félicitations aux huit bénéficiaires de 2024-2025! Pour en savoir plus sur les bénéficiaires et sur la bourse, visitez la page Bourse Price-McIntosh.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de BAC consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, BAC facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Citations

« Félicitations aux bénéficiaires! Vous représentez la prochaine génération de spécialistes du patrimoine documentaire qui sera chargée de faire revivre le passé si riche du Canada. Vos expériences et vos points de vue particuliers favoriseront la diversité et l'inclusion dans le domaine des bibliothèques et des archives. Nous avons hâte de voir vos réalisations et les répercussions de votre travail au cours des prochaines années. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Les faits en bref

La bourse Price-McIntosh a été créée en 2021 grâce à la générosité de la famille montréalaise des regrettés Walter Charles Price et Adis Florence Mary McIntosh .

et . Les montants accordés varient en fonction du statut des étudiants : 5 000 $ pour les personnes inscrites à temps plein et 2 500 $ pour celles qui étudient à temps partiel, dans un programme collégial ou universitaire canadien.

Les étudiants admissibles peuvent recevoir une bourse jusqu'à trois années consécutives.

La période de dépôt des candidatures pour l'année scolaire 2025-2026 débutera au printemps.

Liens connexes

Bénéficiaires de la bourse Price-McIntosh 2024-2025

Bourse Price-McIntosh

Initiatives du patrimoine documentaire autochtone

Accessibilité au sein de la fonction publique

Stratégie sur l'accessibilité au sein de la fonction publique du Canada

