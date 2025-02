MONTRÉAL, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Espace pour la vie est honorée de rendre hommage à Hubert Reeves en invitant les visiteurs et visiteuses à redécouvrir son univers fascinant et à s'imprégner de sa vision unique du monde au Planétarium.

Grâce au soutien précieux de la famille d'Hubert Reeves, le Planétarium commémore sa mémoire à travers une exposition mettant en lumière ses mots et ses écrits. Passionné de l'Univers, ce grand astrophysicien, écologiste et vulgarisateur scientifique avait une façon singulière d'observer et de décrire son environnement, rendant chaque découverte captivante et suscitant l'émerveillement. L'exposition nous invite à ralentir et à apprécier la beauté du monde, à la manière d'Hubert Reeves.

L'exposition Hubert Reeves entre les lignes est gratuite et se compose de deux zones complémentaires :

Le bistro : Un espace de détente avec un mobilier accueillant, une bibliothèque proposant une sélection de lectures tirée de sa bibliographie, des stations d'écoute diffusant des extraits de la série balado Hubert Reeves , conteur d'étoiles produite par Radio France et, tous les jours à 14 h 30, le documentaire Hubert Reeves : conteur d'étoile de l'ONF réalisé par Iolande Cadrin-Rossignol sera présenté sur le mur d'écrans.

Hubert Reeves est né le 13 juillet 1932 à Montréal et nous a quitté le 13 octobre 2023 à Paris.

« Les astrophysiciens sont des explorateurs d'un autre territoire : celui du temps qui s'étend loin dans le passé. » Le banc du temps qui passe, 2017.

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

