Selon les données de Huawei et de tiers, le marché de la RA atteindra 300 milliards de dollars US d'ici 2025. « La RA sera d'abord massivement adoptée dans cinq secteurs jugés prioritaires, soit l'éducation, les réseaux sociaux, le magasinage, les voyages et la navigation ainsi que les jeux vidéo, a déclaré Bob Cai. La réalité amplifiée a vraiment le pouvoir de faire converger les mondes physique et numérique, transformant ainsi les rêves en réalité. »

La RA rend la communication plus efficace

L'événement a été l'occasion pour Bob Cai de partager des exemples de cas d'utilisation de la RA par Huawei. En raison de la COVID-19, les clients du monde entier ne sont pas en mesure de visiter physiquement les bureaux de Huawei. C'est pourquoi l'entreprise utilise la RA pour présenter ses principaux produits et solutions en ligne, ce qui rend la communication beaucoup plus efficace. Huawei se sert également de la RA pour assurer la livraison rapide des stations de base 5G, dont l'efficacité est ainsi grandement améliorée.

Huawei simplifie la RA

Lors de l'événement, Bob Cai a démontré de quelle façon Huawei « produit » la RA. La technologie Air Photo de Huawei utilise des algorithmes uniques pour convertir une photo 2D en modèle numérique 3D, simplifiant considérablement la modélisation en 3D grâce à la réalité amplifiée. Bob Cai a également présenté le moteur AR Engine de Huawei, sa plateforme de développement de la réalité amplifiée axée sur les appareils mobiles. Grâce au AR Engine de Huawei, les développeurs n'ont besoin que de 10 lignes de code pour créer des effets de RA, ce qui augmente considérablement l'efficacité du développement d'applications de RA.

L'ensemble de l'industrie doit unir ses forces pour créer un écosystème 5G + RA

Un certain nombre d'invités de prestige ont assisté à l'événement et prononcé des discours, notamment He Chengjian, directeur du Shenzhen Communication Management Bureau, David MacQueen, directeur général de Strategy Analytics, Huang He, producteur en chef de la station de télévision de Shenzhen, Wei Rongjie, chef de la direction de RealMax, Hiroshi Fukuda, chef de la direction de Meleap, Liang Jinhao, représentant de la Chine pour HADO, et Fu Jie, directeur général de la Shenzhen AR Association. Ils ont évoqué les derniers exemples d'utilisation de la RA et partagé leurs réflexions sur les tendances futures de cette technologie.

Selon He Chengjian, Shenzhen est la première ville au monde à bénéficier d'une couverture 5G autonome complète. Les services de technologie de l'information et des communications (TIC) liés à la RA peuvent potentiellement être adoptés par un large éventail de secteurs, notamment la production industrielle, le commerce électronique, l'immobilier, la décoration intérieure, la culture, le sport, le tourisme, les soins de santé et l'éducation. Les applications de la réalité amplifiée sont devenues un moteur important de la transformation numérique et changeront profondément les méthodes de production ainsi que notre mode de vie.

Bob Cai a conclu son discours en affirmant : « Seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin. Le développement de la RA nécessite que tous les acteurs de l'industrie collaborent pour créer une chaîne de valeur 5G + RA prospère. La RA et la 5G sont réunies au bon moment. La 5G active la RA et la RA anime la 5G. »

Pour télécharger le livre blanc de Huawei sur les perspectives et les applications pratiques de la RA cliquez sur le lien suivant :

https://carrier.huawei.com/~/media/CNBGV2/download/bws2021/ar-insight-and-application-practice-white-paper-fr.pdf

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1535981/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1535982/image2.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ling Tao, [email protected]