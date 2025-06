SHANGHAI, 16 juin 2025 /CNW/ - Le concours des prix HUAWEI XMAGE 2025 a été officiellement lancé lors de l'événement HUAWEI Pura 80. Avec ce concours annuel, Huawai propose une vitrine mondiale de la photographie pour appareils mobiles et offre aux créateurs une plateforme pour partager leur travail et transmettre le pouvoir des images à un public plus large. Le concours, qui a lieu chaque année depuis 2017, a attiré près de cinq millions de soumissions d'utilisateurs dans 170 pays et régions, ce qui en fait l'un des concours de photographie mobile les plus importants et les plus influents au monde.

Le concours des prix XMAGE de Huawei a depuis longtemps surmonté les obstacles dans le monde de la photographie mobile, en introduisant des capacités révolutionnaires de téléphotographie, de macro, de photographie de nuit, d'instantané, de portrait, de couleur et de vidéographie qui servent un éventail de besoins. La série de téléphones intelligents Pura 80 présentée récemment par HUAWEI regorge également d'innovations pionnières de XMAGE.

À la lumière de cette nouvelle gamme de produits révolutionnaires, les prix XMAGE de cette année comprendront les catégories suivantes : « So Far So Close », « Good Night », et « Colour & Shade », en plus des anciennes catégories, « Faces » « A Heartwarming World », « Experimental Lab », « Storyboard » et « Action ». Le processus de remise des prix changera également; 1 000 œuvres exceptionnelles seront sélectionnées au préalable par le jury, dont une photo « XMAGE 100 » qui sera choisie pour recevoir une reconnaissance spéciale, ainsi que trois photographes de l'année.

Le jury de cette année est composé de neuf juges éminents provenant de différents milieux professionnels. Voici la composition du jury : Liu Heung Shing, photojournaliste lauréat d'un prix Pulitzer; Chen Xiaobo, rédacteur en chef de l'agence de presse Xinhua et chercheur en imagerie; Wang Chuan, professeur, artiste et superviseur du programme de doctorat à la Central Academy of Fine Arts; Chen Jie, photographe documentaire; Nichole Fernandez, sociologue visuelle; Florence Bourgeois, directrice de Paris Photo; Shoair Mavlian, directrice, Photographers' Gallery; Fannie Escoulen, conservatrice, arts visuels; et Li Changzhu, directeur de la stratégie de l'équipe Huawei Santé.

Vous pouvez dès maintenant soumettre votre candidature pour un prix XMAGE 2025 sur le site officiel du concours, dans My HUAWEI et la HUAWEI Community et sur Instagram. La date limite est le 15 septembre 2025, à midi, heure de Beijing (UTC+8). Nous avons hâte de voir toutes les œuvres incroyables de cette année et de célébrer une autre année exceptionnelle dans le domaine de la photographie pour appareils mobiles.

