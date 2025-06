Les appareils portables Huawei ont dépassé les 200 millions d'expéditions cumulatives

SHENZHEN, Chine, le 17 juin 2025 /CNW/ - Selon les dernières données de l'IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, Huawei a atteint la première position sur le marché mondial des appareils portés au poignet au premier trimestre de 2025, tout en maintenant une dynamique de croissance robuste et en conservant son leadership en matière de volume d'expéditions en Chine. De plus, au 5 juin 2025, les expéditions mondiales cumulatives d'appareils portables d'Huawei avaient dépassé les 200 millions d'unités.

Cinq séries de produits répondent aux besoins diversifiés des utilisateurs du monde entier

Les appareils portables d'Huawei intègrent une conception tendance, des caractéristiques sportives et sanitaires professionnelles et complètes, ainsi que des expériences intelligentes efficaces et pratiques. Sensible aux différents besoins des utilisateurs, Huawei a développé cinq séries de produits pour répondre aux diverses exigences de scénarios de tous les groupes d'utilisateurs, couvrant la vie intelligente, l'exercice scientifique et la gestion de la santé.

La série HUAWEI WATCH intègre une technologie intelligente de pointe, avec des capacités d'appel autonomes et des fonctions de contrôle de véhicule intelligent pour permettre un mode de vie efficace et intelligent. La nouvelle montre HUAWEI WATCH 5 permet de vivre plus intelligemment, et allie efficacité et commodité. Équipé de la technologie innovante X-TAP, cette montre ouvre de nouvelles dimensions en matière de surveillance de la santé et d'interaction tactile. La série HUAWEI WATCH FIT répond aux besoins en matière de port léger grâce à sa conception fine et à ses fonctions étendues, dédiées au sport et permettant aux utilisateurs de profiter pleinement de la vie quotidienne. La série HUAWEI WATCH GT, quant à elle, combine une autonomie de batterie exceptionnelle à une esthétique tendance et à des fonctions relatives à la pratique de sports de niveau professionnel. Portée au poignet, elle peut donc être utilisée en mode d'entraînement pour un conditionnement physique complet.

Pour les utilisateurs qui repoussent les limites et relèvent des défis extrêmes, la série ultime de HUAWEI WATCH offre une fiabilité ultime grâce à sa fabrication robuste, à ses modes de sport avancés, notamment des fonctions de plongée professionnelle de 100 mètres et d'expédition en plein air, ainsi qu'à son mode de parcours de golf avancé, apportant des réponses aux besoins des utilisateurs.

En outre, pour relever les défis en matière de gestion de l'hypertension, Huawei a fait preuve d'innovation en mettant au point la technologie de mesure de la tension artérielle au poignet pour lancer la série HUAWEI WATCH D. Grâce à sa fonction révolutionnaire de surveillance dynamique de la tension artérielle sur 24 heures, cette montre aide les utilisateurs à mesurer et à gérer la tension artérielle en tout temps et en tout lieu, en intégrant dans la vie quotidienne la préservation de la santé via une mesure de la tension artérielle de qualité professionnelle.

L'innovation technologique mène à des percées dans les technologies utilisées lors de sports pratiqués pour préserver la santé

La satisfaction des besoins des utilisateurs en matière de gestion de la santé par la pratique de sports repose sur l'investissement continu dans l'innovation relative aux appareils portables d'Huawei. Huawei a établi trois laboratoires de santé à l'échelle mondiale, en tirant parti des capacités de plus de dix instituts de recherche d'Huawei pour explorer sans relâche les frontières des technologies relatives à la pratique de sports pour préserver la santé.

En 2024, Huawei a lancé son nouveau paradigme numérique de santé et de conditionnement physique, le système TruSense, qui permet d'atteindre une plus grande précision et une plus grande vitesse dans la surveillance des données des signes vitaux. En 2025, le système TruSense a fait l'objet d'une nouvelle mise à niveau, fusionnant les avantages de la détection du bout des doigts et du poignet pour offrir une expérience de surveillance de la santé plus complète, plus précise et plus rapide, notamment avec des mesures de l'oxygène sanguin au bout des doigts de 10 secondes et une augmentation des indicateurs de mesure des micro-signaux corporels à 17 éléments.

Dans le domaine de la gestion de la tension artérielle, Huawei a été le pionnier du lancement de la HUAWEI WATCH D, un tensiomètre poignet qui a obtenu la certification d'homologation des appareils médicaux de classe II en Chine. Cette innovation est désormais incluse dans les « Directives chinoises pour la prévention et le traitement de l'hypertension (révision 2024) ».

À ce jour, les dispositifs portables d'Huawei ont obtenu 7 certifications médicales nationales et certificats d'appareils médicaux dans 13 pays/régions à l'étranger, avec près de 1 000 demandes de brevet dans le domaine des dispositifs portables intelligents.

Huawei a collaboré avec plus de 160 institutions professionnelles mondiales, mené plus de 300 projets de recherche en santé et attiré plus de 17 millions d'utilisateurs pour participer à des études sur la santé.

Anneaux d'activité : Où Huawei et les utilisateurs s'unissent pour bâtir un mode de vie axé sur la santé sportive

Huawei accompagne les utilisateurs du monde entier afin de créer avec eux des modes de vie favorisant la santé sportive. En septembre 2023, Huawei a lancé la campagne « Light Up Your Rings », qui a attiré plus de 6 millions d'utilisateurs dans le monde, allumant des anneaux plus de 300 millions de fois. En 2025, l'initiative des « anneaux actifs » entièrement modernisée a été lancée, inspirant les utilisateurs du monde entier à bouger joyeusement en tout temps et en tout lieu avec les appareils portables de Huawei.

La campagne relative aux anneaux d'activité a déjà eu lieu en Allemagne, en Espagne, en Chine et ailleurs. Les utilisateurs ont pu alors vivre ensemble des moments d'activité. À l'avenir, elle sera lancée progressivement en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et dans d'autres régions.

