SHENZHEN, Chine, 18 août 2025 /CNW/ - Le 6 août, Gartner a publié son Magic Quadrant pour la gestion des conteneurs 2025, positionnant Huawei dans les chefs de file. Cette reconnaissance est attribuée à l'expertise approfondie et aux investissements stratégiques de Huawei Cloud dans le Cloud Native 2.0. Huawei Cloud a été à l'avant-garde en lançant plusieurs produits innovants pour conteneurs, tels que CCE Turbo, CCE Autopilot, Cloud Container Instance (CCI) et Ubiquitous Cloud-Native Service (UCS). Ces produits fournissent une infrastructure native dans le nuage optimale pour gérer des charges de travail conteneurisées à grande échelle et évolutives dans des nuages publics, distribués, hybrides et des environnements périphériques.

Huawei Cloud est compétitif dans tous les cas d'utilisation étudiés, y compris les nouvelles applications natives dans le nuage, la conteneurisation d'applications existantes, les conteneurs d'IA, les applications périphériques et les applications hybrides dans le nuage, en particulier dans le domaine des conteneurs d'IA.

Huawei Cloud est un contributeur actif à l'open source et un chef de file dans l'écosystème technologique natif dans le cloud. Huawei Cloud a participé à 82 projets CNCF, détient plus de 20 sièges de responsable de projet et est le seul fournisseur de nuage chinois à occuper un poste de vice-président au sein du CNCF TOC.

Huawei Cloud propose la matrice de produits de conteneurs la plus complète du secteur, couvrant les scénarios de nuage public, de nuage distribué, de nuage hybride et de périphérie, et a été largement adoptée à l'échelle mondiale.

Starzplay, une plateforme OTT au Moyen-Orient, a tiré parti de Huawei Cloud CCI pour passer à une architecture sans serveur, ce qui lui a permis de traiter des millions de demandes d'accès pendant la Coupe du monde de cricket 2024 tout en réduisant ses coûts de ressources de 20 %.

Le principal fournisseur de services logistiques singapourien Ninja Van a entièrement conteneurisé ses services à l'aide de Huawei Cloud CCE, garantissant ainsi une disponibilité sans interruption pendant les heures de pointe et améliorant l'efficacité du traitement des commandes de 40 %.

Chilquinta Energía, l'une des trois principales compagnies d'électricité du Chili, a mis à niveau sa plateforme Big Data vers une architecture native dans le nuage à l'aide de Huawei Cloud CCE Turbo, améliorant ainsi de 90 % son rendement moyen et permettant des opérations plus intelligentes.

La principale plateforme de commerce électronique du Nigeria, Konga, est entièrement passée à une architecture native dans le nuage basée sur CCE Turbo, garantissant une expérience d'achat fluide à des millions d'utilisateurs actifs chaque mois.

Meitu, la principale plateforme de création visuelle en Chine, exploite les services en nuage CCE et Ascend pour prendre en charge le déploiement et l'inférence de divers modèles et algorithmes, garantissant ainsi une itération rapide de la formation à grande échelle et permettant à 200 millions d'utilisateurs actifs par mois de partager des moments de leur vie en temps réel.

Huawei Cloud continuera à s'associer à des exploitants mondiaux pour faire progresser les innovations technologiques natives dans le nuage et partager ses succès.

Source : Gartner, Magic Quadrant pour la gestion des conteneurs 2025, 6 août 2025

Avis d'exonération de responsabilité : Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir seulement les fournisseurs ayant les cotes les plus élevées ou ayant reçu d'autres marques de reconnaissance. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions des organisations de recherche et de conseil de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait.Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER, MAGIC QUADRANT et PEER INSIGHTS sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2750458/Gartner___Figure_1_Magic_Quadrant_for_Container_Management.jpg

