SHANGHAI, 22 septembre 2025 /CNW/ - Lors du HUAWEI CONNECT 2025, Charles Yang, vice-président principal de Huawei et président de Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, a prononcé un discours liminaire. Il a présenté les technologies et les pratiques novatrices de Huawei Cloud et a fait la lumière sur la façon dont elles aident les clients mondiaux à réussir leur entreprise grâce à une transformation numérique et intelligente. Selon lui, Huawei Cloud continuera d'innover dans les technologies et de mettre en place un système de soutien complet comprenant « une infrastructure infonuagique mondiale et deux moteurs - les données et l'IA », afin de permettre à ses clients et partenaires mondiaux de concrétiser leur croissance.

À l'ère de l'intelligence numérique, les entreprises font face à des défis complexes. Charles Yang a présenté les quatre principales capacités de Huawei Cloud qui peuvent aider les entreprises à se développer. La première est KooVerse, une infrastructure infonuagique mondiale qui offre aux clients des services infonuagiques souples. La deuxième sont des services d'activation des données, qui fournissent efficacement des données et dégagent de la valeur des données. La troisième est une plateforme de développement de l'IA à guichet unique aide les entreprises à créer des applications natives IA plus facilement. Enfin, Huawei Cloud regroupe les meilleures pratiques en transformation intelligente à l'échelle mondiale et les fournit par l'entremise de services infonuagiques.

KooVerse : accélération de la croissance mondiale des activités

Afin de répondre aux exigences des entreprises à mesure qu'elles renforcent leur présence sur les marchés mondiaux, Huawei Cloud offre KooVerse, une infrastructure infonuagique mondiale, fournissant aux entreprises du monde entier un accès aux ressources les plus proches de Huawei Cloud. Cela signifie que les entreprises bénéficient de services élastiques, sécurisés et stables, tout en accélérant leur croissance mondiale.

DeFacto, un détaillant de mode rapide de premier plan en Turquie, offre des services de commerce électronique dans plus de 100 pays et fait face au défi que le trafic augmente de plus de dix fois pendant les saisons promotionnelles. Le service conteneurisé de Huawei Cloud, capable d'augmenter automatiquement la capacité de 4 000 pods en 30 secondes, s'est attaqué avec succès à ce problème. De plus, grâce au Huawei Cloud KooVerse, DeFacto bénéficie d'une latence de réponse de moins de 25 ms localement et de 50 ms en Égypte, augmentant considérablement la satisfaction des utilisateurs et la conversion des commandes. Depuis 2023, les services de DeFacto fonctionnent de façon stable sur Huawei Cloud depuis 659 jours, ce qui témoigne de l'engagement de Huawei Cloud envers la sécurité, la stabilité et la qualité.

Activation des données : des renseignements rapides sur les données favorisent des décisions plus éclairées

Huawei Cloud offre des services d'activation des données qui aident les entreprises à exploiter la valeur des données et à transformer leurs faiblesses en matière de retard de données en avantages décisionnels précoces. Les données recueillies aident les entreprises à accroître leurs ventes et leur rentabilité.

Neogrid, l'une des principales sociétés brésiliennes d'intelligence et de technologie des données, traite quotidiennement des quantités massives de données recueillies à partir de 2 millions de produits actifs et de 500 000 transactions en temps réel effectuées sur des machines de point de vente. Auparavant, ces données étaient dispersées sur différentes plateformes, ce qui retardait la prise de décisions. Neogrid utilise maintenant Huawei Cloud DWS pour intégrer de façon transparente les données provenant de multiples plateformes, ce qui améliore l'efficacité de l'intégration des données de 40 % et de l'analyse de 50 %. Cela permet aux clients de Neogrid d'obtenir les données de la journée avant la fin des travaux et donc de prendre des décisions plus tôt.

Plateforme unique de développement d'applications d'IA : accélération des applications fondées sur l'IA

Huawei Cloud a exploré en détail les principaux scénarios du secteur afin de mieux comprendre les exigences des clients. Huawei Cloud offre des solutions d'IA à guichet unique aux entreprises grâce à des innovations complètes qui englobent le calcul, les modèles de base et les chaînes d'outils, aidant les entreprises à créer leurs propres modèles et applications d'IA propres au secteur d'activité.

Wanhua Chemical, un leader mondial de l'industrie chimique, maintient plus de 30 000 appareils d'exploitation sur son campus de Yantai à Shandong, en Chine. Traditionnellement, ces appareils entraînaient des coûts d'entretien considérables chaque année. Cependant, en utilisant le modèle de prédiction Pangu de Huawei Cloud, Wanhua Chemical a pu effectuer une maintenance prédictive sur plus de 2 000 appareils clés, avec une précision de prédiction supérieure à 90 %. L'entreprise a également utilisé le modèle d'inférence de Pangu pour créer un système de diagnostic des défaillances et réduire de 20 % le temps d'inspection manuelle. De plus, Wanhua Chemical a créé un agent d'examen des documents de procédure opérationnelle normalisée sur la plateforme de développement d'agents polyvalente de Huawei Cloud, et cet agent améliore l'efficacité de l'examen de plus de 50 %. Les capacités d'intelligence artificielle de Huawei Cloud ont été mises en œuvre dans plus de 500 scénarios dans plus de 30 secteurs d'activité, ce qui permet aux entreprises de progresser dans la transformation intelligente.

Création conjointe des meilleures pratiques de transformation : promouvoir le développement mondial de grande qualité des entreprises

Huawei Cloud traduit son expérience en transformation numérique et intelligente en une architecture de référence reproductible pour la transition intelligente des secteurs d'activité, et fournit cette expérience aux clients grâce à des services infonuagiques, ce qui permet un développement d'entreprise de grande qualité.

Changan Automobile a utilisé le CodeArts de Huawei Cloud pour faire passer sa R&D d'une méthodologie en cascade à une méthodologie basée sur une plateforme unifiée, augmentant ainsi l'efficacité de R&D de 30%. Huawei a également soutenu Changan Automobile en collaborant avec des partenaires comme China Unicom pour construire « Un nuage, Un réseau, Une plateforme », favorisant ainsi une fabrication flexible avec des données. Au sein de cette plateforme, la 5G et l'IdO sont utilisés pour connecter 12 000 appareils, ce qui aide Changan Automobile à interconnecter les données de tous les domaines. De plus, grâce aux capacités complètes de service de données de Huawei Cloud, Changan Automobile a construit une plateforme de données unifiée, réduisant le délai de livraison des commandes de 21 jours à seulement 15 jours.

Charles Yang a souligné les capacités systématiques et de bout en bout de Huawei Cloud qui couvrent la base du nuage, les chaînes d'outils et les expériences d'activation de la technologie, ainsi que ses services-conseils et professionnels personnalisés, ainsi que ses outils et plateformes d'automatisation. Ces offres accélèrent rapidement la transformation numérique et intelligente des entreprises. Huawei Cloud est prêt à offrir sa technologie, ses expériences et ses services aux entreprises du monde entier, à collaborer avec elles pour bâtir une base infonuagique solide qui soutient chaque étape de leur transformation et à entreprendre un voyage historique vers l'ère intelligente.

