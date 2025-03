Aujourd'hui, l'IA change tout. Les pays et les entreprises considèrent l'IA comme une stratégie de base et ont la possibilité de construire leurs propres modèles. L'IA n'est pas un jeu aux coûts élevés. Les modèles d'IA peuvent être optimisés en tirant parti des réalisations de la communauté à source ouverte. Les données, en particulier les données de haute qualité, jouent un rôle de plus en plus important pour faire de l'IA une réalité.

Jacqueline Shi, présidente de Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, a souligné que Huawei Cloud plaçait l'IA au cœur de sa stratégie, et qu'en passant de l'infonuagique à l'IA native, Huawei Cloud était à la tête de l'industrie grâce à une innovation constante. Elle a expliqué que Huawei Cloud définit l'intelligence artificielle native dans deux secteurs. L'un d'eux est l'IA pour le nuage, ce qui signifie qu'il remodèle et améliore tous les services de Huawei Cloud pour en faire des services intelligents utilisant l'IA. L'autre est le nuage pour l'IA, où Huawei Cloud vise à construire la meilleure plateforme, y compris l'architecture informatique, les données, les outils de modélisation et les services professionnels, afin d'accélérer le développement de l'IA.

En 2024, Huawei Cloud a connu une croissance significative à l'étranger, avec une expansion de plus de 50 %. L'entreprise est devenue un partenaire numérique privilégié pour de nombreuses organisations, dont plus de 140 entreprises de télécommunications et 500 institutions financières.

Jacqueline a réaffirmé la détermination de Huawei Cloud à améliorer les services et les solutions infonuagiques pour satisfaire les exigences des clients dans tous les secteurs, en les aidant à accélérer l'intelligence.

Pour les entreprises de télécommunications, Huawei Cloud fournit une nouvelle solution de connexion, les aidant à connecter davantage d'applications pour stimuler les activités des consommateurs et des entreprises.

Pour les gouvernements, Huawei Cloud permet de passer du cybergouvernement et des services numériques à la gouvernance intelligente. Le modèle de gouvernement Pangu de Huawei Cloud, le service aPaaS et les services de mégadonnées aident les gouvernements à mieux servir les citoyens.

En finance, Huawei Cloud fournit la solution Digital Core pour remplacer les ordinateurs centraux et accélérer la modernisation des applications. La solution de mégadonnées financières et le modèle financier Pangu soutiennent le service client intelligent et l'analyse intelligente des données

Dans le secteur des médias et du divertissement, Huawei Cloud fournit des solutions d'interaction intelligente pour la génération de contenu et l'engagement des utilisateurs, notamment CDN & Cloud Live, Cloud Media Edge et MetaStudio.

Pour les détaillants, Huawei Cloud aide les clients à créer des magasins intelligents, y compris des données en temps réel, des prévisions de commandes intelligentes et des assistants de magasin numériques.

Dans le domaine de l'automobile, Huawei Cloud fournit non seulement des solutions intelligentes de pointe en matière d'IoV et de conduite autonome, mais aide également les clients à améliorer la gestion de la R&D, de la production et de la chaîne d'approvisionnement grâce à des solutions de fabrication intelligentes.

Bruno Zhang, directeur de la technologie de Huawei Cloud, a présenté son point de vue sur la transition de l'infonuagique à l'IA native. En cette ère d'IA, le fondement de l'atteinte de l'IA native réside dans le fait d'être infonuagique. Au cours des dernières années, Huawei Cloud s'est efforcé d'aider les entreprises à utiliser et à gérer efficacement le nuage par des moyens infonuagiques. S'appuyant sur cette base, Huawei Cloud progresse maintenant vers les prochaines étapes : construction d'une infrastructure native d'IA, comme CloudMatrix et AI Cloud Service; développement de services infonuagiques d'IA, y compris des bases de données, des lacs de connaissances et un pipeline de développement de logiciels; et offre des modèles et des outils d'IA aux clients et aux partenaires pour mieux former et exploiter leurs modèles d'IA.

Lors du MWC 2025, Huawei Cloud a dévoilé un ensemble de services et de solutions infonuagiques au marché mondial, qui visent à accélérer l'évolution de l'infonuagique vers l'IA. Ces offres comprennent la solution CloudDC, la solution Enterprise IT Cloud Migration, la solution Backup & Disaster Recovery Continuity Center, la solution Large Model Security, la solution Cloud Multilayer Ransomware Protection, GaussDB & TaurusDB, AI Cloud Service, Cloud Search Service, Cloud Device et KooVehicle. (plus d'informations : https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/news/20250303195732864.html )

Au cours de la dernière année, Huawei Cloud a aidé de nombreux clients de premier plan à obtenir un succès commercial soutenu grâce à ses solutions innovantes.

Iñaki Fuentes, chef de l'exploitation de TravelgateX, a expliqué comment l'entreprise a développé des services de voyage de classe mondiale grâce aux technologies infonuagiques de Huawei Cloud TravelgateX a tiré parti de la solution infonuagique de Huawei pour accélérer le développement de programmes, simplifier leur déploiement et étendre son infrastructure. Cela lui a permis de réaliser d'importantes économies de 20 % et d'améliorer son rendement global de 35 %. Grâce à Huawei Cloud, TravelgateX a pu fournir des services personnalisés et prendre des décisions commerciales plus éclairées.

Fajrin Rasyid, directeur de l'innovation numérique de Telkom en Indonésie, a déclaré qu'ils ont signé un protocole de coopération stratégique avec Huawei sur les centres de données, les services infonuagiques, les technologies numériques et les mégadonnées afin de se transformer en un opérateur numérique pour un écosystème numérique florissant en Indonésie.

Mustafa Kemal Erișen, responsable informatique de l'acteur turc du commerce électronique Hepsiburada, a déclaré avoir constaté des améliorations significatives après la migration de son service de recherche vers Huawei Cloud, multipliant par 50 le débit de la plateforme, réduisant de 95 % le temps de réponse du service et augmentant de 150 % l'utilisation de la bande passante.

Lors du sommet, Huawei Cloud et ses partenaires ont dévoilé plus de 20 solutions conjointes destinées à des secteurs comme la finance, l'automobile, le commerce de détail, les médias et les services publics, afin d'accélérer la transformation numérique dans ces secteurs.

Huawei Cloud a également organisé une table ronde du Cloud Native Elite Club (CNEC) sur le thème « Accelerate Data-AI Convergence, Build Differentiated AI Capabilities ». Des dirigeants visionnaires se sont réunis pour explorer la création de bases de données solides pour l'ère de l'IA et pour partager les meilleures pratiques pour libérer la valeur des données et bâtir des forces différenciées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2633569/Jacqueline_Shi.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2633570/Bruno_Zhang.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2633571/Inaki_Fuentes.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2633572/Fajrin_Rasyid.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2633573/Mustafa_Kemal_Erisen.jpg

SOURCE HUAWEI CLOUD

PERSONNE-RESSOURCE : Liang Xu, [email protected]