SHANGHAI, le 21 sept. 2025 /CNW/ - Le deuxième jour du HUAWEI CONNECT 2025, Zhang Ping'an, directeur général du conseil d'administration de Huawei et chef de la direction de Huawei Cloud, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Cap sur l'intelligence : autonomiser les pionniers de l'IA pour les industries ». Il a partagé l'innovation et les pratiques de Huawei Cloud en matière de services de calcul d'IA, de modèles de fondation, d'IA intégrée, d'agents d'IA et bien plus encore.

Innovation constante avec l'AI Compute Service : libérer la puissance du calcul à l'ère intelligente

Cette année, Huawei Cloud a annoncé son service AI Compute alimenté par CloudMatrix384. Les spécifications du supernœud Huawei CloudMatrix passeront de 384 cartes à 8 192 cartes. Les supernœuds peuvent prendre en charge une grappe à très grande échelle fonctionnant sur 500 000 à 1 million de cartes, fournissant ainsi un calcul d'IA robuste, une ressource inestimable à l'ère intelligente. Huawei Cloud a également annoncé un stockage de mémoire novateur avec son service de mémoire élastique (EMS), qui a fait une première dans l'industrie en augmentant la RAM vidéo avec de la mémoire. Cette approche réduit considérablement la latence des conversations en plusieurs tours sur les modèles de base, ce qui améliore grandement l'expérience utilisateur.

Huawei Cloud a déployé des centres de données IA entièrement refroidis par liquide à Guizhou, en Mongolie intérieure et à Anhui en Chine. Ces centres de données d'IA prennent en charge une dissipation de la chaleur de 80 kW par armoire, réduisent l'indicateur d'efficacité énergétique à 1,1 et offrent une opération et une maintenance fondées sur l'IA. Cela signifie que les entreprises n'ont pas besoin de reconstruire des centres de données traditionnels ni d'en construire de nouveaux. Au lieu de cela, elles n'ont besoin que d'une paire de fibres optiques pour se connecter au centre de données et accéder à des calculs d'IA efficaces, ainsi qu'à des services d'IA dédiés complets, sur Huawei Cloud.

Zhang Ping'an a souligné que l' AI Token Service de Huawei Cloud élimine la complexité technique sous-jacente et fournit directement aux utilisateurs les résultats finaux de l'informatique d'IA. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser la puissance de calcul d'inférence de la manière la plus efficace possible. Le supernœud CloudMatrix384 réalise la mise en commun complète des ressources de calcul, de mémoire et de stockage, découple les tâches de calcul, les tâches de stockage et les systèmes experts en IA, et convertit les tâches en série en tâches parallèles distribuées, améliorant considérablement les performances d'inférence du système. Dans les scénarios impliquant des tâches d'inférence avec différentes exigences de latence, telles que l'inférence en ligne, nearline et hors ligne, CloudMatrix384 offre une performance d'inférence moyenne par carte qui est trois à quatre fois supérieure à celle du H20.

Lors de la conférence, Zhang Ping'an a annoncé le lancement officiel de l'AI Token Service alimenté par CloudMatrix384. Le service fournit des performances et une qualité supérieurs aux clients.

Relever les défis de front : aider les entreprises à construire leurs propres modèles

Huawei Cloud a peaufiné ses modèles Pangu en explorant des scénarios spécifiques à l'industrie et a travaillé avec ses clients pour relever leurs défis les plus pressants de front, en repensant ce qui est possible dans ces secteurs. Huawei utilise openPangu pour fournir les meilleures pratiques en matière de formation et d'inférence de l'IA, ce qui permet aux développeurs d'utiliser plus efficacement la puissance informatique de l'IA. Zhang Ping'an a noté que Huawei développe également le modèle Pangu à source fermée. Huawei augmentera sans relâche ses investissements dans les modèles Pangu, étudiera les scénarios de l'industrie afin de mieux comprendre les exigences des clients et les aider à développer leurs propres modèles spécifiques, accélérant ainsi la transformation intelligente dans l'ensemble des secteurs d'activité.

Les modèles Pangu ont été appliqués dans plus de 500 scénarios dans plus de 30 secteurs d'activité. Ils ont joué un rôle important dans des domaines comme les services gouvernementaux, les finances, la fabrication, les soins de santé, l'extraction du charbon, l'acier, les chemins de fer, la conduite autonome et la météorologie.

Aller au-delà des terminaux : permettre une évolution infinie de l'intelligence sur le nuage

Cette année, Huawei Cloud a lancé la plateforme CloudRobo Embodied AI, qui déploie des algorithmes complexes et une logique intelligente sur le nuage pour réaliser des robots plus légers. En tirant parti de la puissance de calcul massive et des modèles avancés d'IA sur le nuage, la plateforme rend l'exécution des robots plus intelligente. L'intelligence infonuagique surmonte les limites qui freinent les robots, ce qui les rend applicables à un plus grand nombre de scénarios.

Afin de créer un canal de communication unifié, ouvert et sécurisé entre les robots et le nuage, Huawei Cloud a lancé le protocole Robot to Cloud (R2C). Zhang Ping'an a annoncé que les 20 premiers partenaires du protocole R2C s'étaient officiellement engagés.

Services infonuagiques Kunpeng : soutenir l'innovation dans l'industrie grâce à une synergie entre logiciels et matériel et à un écosystème ouvert

L'une des stratégies clés de Huawei Cloud consiste à développer des services infonuagiques ARM alimentés par Kunpeng qui offrent performance, sécurité et fiabilité. Au cours de la dernière année, le nombre de cœurs de calcul Kunpeng sur Huawei Cloud est passé de neuf à 15 millions, soit une augmentation de 67 %. De plus, la plateforme Kunpeng a été continuellement améliorée pour prendre en charge la compatibilité avec les logiciels traditionnels, et a également été adaptée à plus de 25 000 applications. La plateforme Kunpeng fournit un support solide pour Kunpeng Cloud Services à appliquer à des scénarios de calcul encore plus généraux, en plus du transcodage, des bases de données, des applications Web et des téléphones nuagiques.

GaussDB : établir des bases de données efficaces et fiables fondées sur des supernœuds et une mise en commun complète

Basées sur des supernœuds informatiques d'usage général, les bases de données GaussDB de Huawei Cloud réalisent la mise en commun par couches de ressources de calcul, de mémoire et de stockage, et permettent la lecture et l'écriture multiples sur n'importe quel nœud en même temps, se libérant des restrictions de l'architecture traditionnelle où seul le nœud principal prend en charge la lecture et l'écriture des données. Les bases de données GaussDB prennent également en charge la planification dynamique de la charge, ce qui améliore considérablement les performances du traitement des transactions simultanées. Une grappe GaussDB déployée sur la base de supernœuds de calcul peut traiter 5,4 millions de transactions par minute, soit une performance 2,9 fois supérieure à celles des grappes sans supernœuds.

Nuage distribué dans tous les scénarios : calcul omniprésent et le meilleur possible avec un accès local

Huawei Cloud a conçu une solution de nuage distribué couvrant tous les scénarios, y compris CloudOcean, CloudSea, CloudLake et CloudPond. Cela couvre les régions centrales, les zones de points d'accès et les sites périphériques, ce qui permet d'offrir une expérience Huawei Cloud uniforme partout où se trouvent les activités des clients.

Création d'une plateforme intuitive, efficace et ouverte pour le développement et l'exploitation des agents

Huawei Cloud a lancé Versatile, une plateforme d'agents de qualité professionnelle. Il s'agit d'une plateforme facile à utiliser, efficace et ouverte pour le développement et l'exécution d'agents d'IA. Grâce à cette plateforme, les clients seront mieux équipés pour développer rapidement des agents d'IA adaptés à leurs scénarios d'application.

Avec Versatile, les utilisateurs n'ont qu'à préparer et entrer des documents de description d'entreprise et des organigrammes. Après une simple confirmation, l'agent peut être généré en deux étapes, améliorant considérablement l'efficacité de génération.

En plus des discours liminaires prononcés lors de l'événement, Huawei Cloud a présenté divers ordres du jour, comme des forums et des tables rondes. Huawei Cloud collabore également avec ses clients et ses partenaires pour présenter un large éventail de technologies et de pratiques novatrices dans des domaines tels que l'infrastructure infonuagique, les grands modèles, les bases de données, les agents d'IA et l'IA intégrée, démontrant comment la technologie peut faciliter la transformation numérique et intelligente des industries.

