BARCELONE, Espagne, 6 mars 2025 /CNW/ - Lors du Green All-Optical Network Forum qui s'est tenu lors du MWC 25 à Barcelone, Kim Jin, vice-président de gamme de produits optiqques de Huawei, a lancé quatre solutions tout-optiques innovantes afin d'aider les opérateurs mondiaux à construire des réseaux tout-optiques F5.5G centrés sur l'IA afin de parvenir à une situation gagnant-gagnant dans l'ère intelligente..

Kim Jin, vice-président de la gamme de produits optiques de Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

L'industrie mondiale de l'IA est en plein essor, ce qui accélère l'utilisation commerciale des réseaux domestiques à large bande de 10 Gbit/s et des réseaux métropolitains tout-optiques de 1 ms. Les solutions innovantes de Huawei peuvent fournir aux opérateurs mondiaux des outils de mise en œuvre de réseau de bout en bout.

Réseau d'accès optique : Avec l'essor de l'IA, les opérateurs doivent être modernisés pour passer au 50G-PON afin de fournir un accès 10GE omniprésent. L'année dernière, Huawei a lancé la première solution OLT intelligente MA5800T X17. Désormais, nous proposons les modèles X15, X8 et X2 pour répondre aux différentes exigences de capacité. Ils ont la capacité de transfert de niveau T la plus élevée de l'industrie et prennent en charge le 50G-PON à haute densité, ce qui permet aux opérateurs de construire des réseaux uniques soutenant l'évolution au cours de la prochaine décennie. La densité de ports est de 16, ce qui permet de remplacer les stocks un à un. La nouvelle architecture FAN Intelligent Engine fonctionne avec NCE pour prendre en charge les services de lignes privées au niveau de l'application, l'optimisation du Wi-Fi entre utilisateurs et la planification de la puissance de calcul à la demande, permettant ainsi aux opérateurs à réaliser le « Réseau en tant que service » (NaaS).

Réseau métropolitain : L'année dernière, Huawei a lancé l'architecture métropolitaine tout-optique axée sur l'IA, pour permettre une latence de 1 milliseconde à la fois pour le DCA et le DCI. Nous proposons désormais la solution de carte 2T à longueur d'onde unique la plus rapide de l'industrie. Avec le nouveau modulateur TFLN, la capacité de longueur d'onde unique passe de 1,6 Tbit/s à 2 Tbit/s, réduisant le coût par bit de 20 %. Grâce à l'algorithme d'économie d'énergie du courant océanique, il est possible d'arrêter automatiquement le circuit inactif en fonction du trafic en temps réel, ce qui permet d'économiser jusqu'à 50 % de la consommation d'énergie. Avec la pré-détection et la planification de la latence, il peut détecter de manière proactive la latence de la fibre, prendre en charge la visualisation de la carte de latence et le navigateur pour la planification des services d'IA.

Réseau dorsal : La série OSN 9800 K lancée l'année dernière est la première solution OTN orientée CC de l'industrie. Nous avons maintenant introduit K12, qui prend en charge un plus grand nombre de scénarios avec des tablettes plus petites. Grâce à l'algorithme FEC amélioré, K12 peut obtenir une performance supérieure de 30 % et une longueur de 1 000 km pour 800 G. Il réduit le temps de reroutage optique de 10 secondes à moins de 50 millisecondes avec un spectre de fibre pour l'ASON hybride, réduisant ainsi le coût optimal tout en maintenant un réseau disponible à 99,9999 %. Enfin, la commutation sans heurt, grâce à l'introduction d'un algorithme de déduplication rapide à double alimentation et double réception, garantit l'efficacité de l'informatique de l'IA.

Gestion et contrôle intelligents : Huawei iMaster NCE introduit l'IA pour une gestion et un contrôle intelligents. Pour l'accès tout-optique, HBB Agent peut identifier de manière proactive la mauvaise qualité à l'avance et rectifier automatiquement les défauts en moins d'une minute, réduisant ainsi les plaintes des utilisateurs de 60 %. Pour les transmissions tout-optiques, la carte numérique peut identifier de manière proactive les risques liés au réseau et au service, et résoudre automatiquement le problème en 15 minutes.

« L'IA change rapidement le monde et crée des opportunités sans précédent pour les réseaux optiques », a déclaré Kim Jin. « Huawei innove en permanence pour aider les opérateurs à construire des réseaux tout-optique F5.5G centrés sur l'IA avec une qualité et une efficacité élevées, et à saisir de nouvelles opportunités. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2634487/Kim_Jin_Vice_President_Huawei_Optical_Product_Line.jpg

SOURCE Huawei

PERSONNE-RESSOURCE : Yubin Shen, [email protected]