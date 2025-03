BARCELONE, Espagne, le 5 mars 2025 /CNW/ - Lors du salon MWC 2025 qui se tient actuellement à Barcelone, Huawei réunit des opérateurs, des partenaires de l'industrie et des leaders d'opinion du monde entier pour explorer l'intersection des réseaux 5G et de l'IA, et la façon dont ils peuvent se soutenir mutuellement pour débloquer de nouvelles possibilités de croissance.

L'entreprise présente une vaste gamme de solutions :

Le stand de Huawei au salon MWC 2025 de Barcelone (PRNewsfoto/HUAWEI)

IA-to-X - Forme abrégée utilisée pour désigner l'IA-to-Consumers, l'IA-to-Businesses et l'IA-to-Homes, qui incluent notamment une série de solutions susceptibles d'aider les opérateurs à étendre leurs services d'IA à de nouveaux domaines plus ciblés et à assurer la croissance de leur entreprise

Solution de réseau centrée sur l'IA - Aider les opérateurs à créer des réseaux qui peuvent répondre aux exigences difficiles des nouvelles applications d'IA pour assurer une expérience harmonieuse et supérieure

- Aider les opérateurs à créer des réseaux qui peuvent répondre aux exigences difficiles des nouvelles applications d'IA pour assurer une expérience harmonieuse et supérieure Exploitation et entretien alimentés par l'IA - Utiliser l'IA pour revitaliser l'exploitation et l'entretien du réseau et aider les opérateurs à atteindre les réseaux autonomes de niveau 4 (AN) pour une exploitation et un entretien entièrement intelligents

Ces discussions ont lieu à un moment où des modèles d'IA à code source ouvert de haute qualité se développent rapidement, alimentant une nouvelle vague d'innovation plus diversifiée dans les applications d'IA.

Cette année, le thème de Huawei est fondé sur l'accélération du monde intelligent et son stand parsemé d'étoiles dans le hall 1 est conçu pour représenter d'innombrables fragments d'intelligence éclairant le ciel nocturne. L'entreprise présente ses innovations en matière d'infrastructure numérique et d'applications de services pour les particuliers, les foyers et les entreprises, ainsi que des histoires à succès créées en collaboration avec ses clients et ses partenaires.

Faire évoluer les réseaux 5G pour saisir de nouvelles occasions

À la fin de 2024, il y avait plus de 2,1 milliards d'utilisateurs de la 5G dans le monde, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Huawei a travaillé avec des opérateurs pour stimuler le développement de la 5G grâce à l'innovation des entreprises et des réseaux, les aidant à passer de l'Internet mobile à l'IA mobile.

En 2024, un certain nombre d'opérateurs pionniers ont déjà lancé la 5G-A (5G-Advanced) commerciale, lançant des forfaits 5G-A pour les utilisateurs dans plus de 200 villes du monde. Pour les consommateurs, ces forfaits tirent parti des capacités améliorées de la 5G-A pour offrir une expérience utilisateur optimisée pour des scénarios comme la diffusion en continu en direct et les jeux vidéo, ainsi que les voyages d'affaires et les déplacements en métro. Pour les opérateurs, ces forfaits représentent une occasion d'aller au-delà de la connectivité traditionnelle et de commencer à monétiser une expérience plus personnalisée pour différents utilisateurs. Les progrès des opérateurs dans ces domaines ont propulsé l'industrie à l'ère de la connectivité 5G-A alimentée par l'IA.

Huawei travaille activement avec des opérateurs en Chine, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique pour explorer des modèles novateurs de monétisation de l'expérience, définir des scénarios d'application, concevoir de nouvelles offres et bâtir leurs bases d'utilisateurs. Ce passage de la connectivité à l'expérience a non seulement permis d'améliorer l'expérience utilisateur mais également d'augmenter les revenus des opérateurs.

Réseau axé sur l'IA

Huawei a lancé sa solution de réseau centré sur l'IA qui aide les opérateurs à mettre à niveau leur infrastructure de réseau de TIC pour répondre aux nouvelles demandes en matière de bande passante, de latence, de couverture, et d'exploitation et d'entretien découlant d'un afflux de nouvelles applications d'IA. Cette solution est conçue pour aider à remodeler rapidement les services de télécommunications et les modèles d'affaires afin de saisir de nouvelles opportunités à l'ère de l'IA.

Avec le développement rapide de technologies comme la 5G-A, l'infonuagique et l'IA, les opérateurs devront passer des fournisseurs de services de connectivité aux fournisseurs de services numériques. Pour guider ce processus, Huawei lance une architecture technologique à trois couches pour les opérateurs qui cherchent à passer des entreprises de télécommunications aux entreprises de technologie, les aidant à exploiter de nouveaux domaines d'activité et à ouvrir la porte à de nouvelles opportunités de croissance.

Accélérer l'intelligence industrielle

Au salon MWC de cette année, Enterprise Business de Huawei démontre comment différentes industries peuvent intégrer l'IA dans leurs scénarios d'affaires uniques à l'aide de l'architecture de référence de l'intelligence industrielle de l'entreprise.

Au cours de l'événement, Huawei a dévoilé 83 vitrines industrielles différentes avec ses clients et a lancé dix solutions majeures pour accélérer la transformation intelligente avec ses partenaires.

Repousser les limites des appareils et de l'expérience des consommateurs

Lors de l'événement, Consumer Business de Huawei présentera une gamme de produits phares haut de gamme, avant-gardistes et axés sur la technologie. Grâce à de multiples zones d'expérience fondées sur des scénarios, l'entreprise partagera ses dernières innovations en matière de téléphones pliables, de conditionnement physique et de santé, de photographie et de créativité, en mettant l'accent sur la façon dont la technologie peut enrichir davantage la vie quotidienne de chacun.

Huawei croit en une approche centrée sur l'humain pour le développement de technologies qui façonnent l'avenir. En 2025, l'entreprise continuera de développer des produits de consommation qui repoussent les limites de la technologie, offrent une expérience intelligente ultime pour tous les scénarios d'utilisateurs et bâtissent une marque haut de gamme que les consommateurs aiment et en laquelle ils ont confiance.

Le salon MWC 2025 de Barcelone se tiendra du 3 au 6 mars à Barcelone, en Espagne. Pendant l'événement, Huawei présentera ses derniers produits et solutions au stand 1H50 dans le Hall 1, Fira Gran.

En 2025, le déploiement commercial de la 5G avancée s'accélérera, et l'IA aidera les opérateurs à remodeler leurs activités, leurs infrastructures, ainsi que les opérations d'exploitation et d'entretien. Actuellement, Huawei travaille activement avec des opérateurs et des partenaires du monde entier pour accélérer la transition vers un monde intelligent.

