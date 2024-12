Célébrez les Fêtes avec la nouvelle boîte du Grincheux et ses exclusives chaussettes dépareillées.

Dès le 3 décembre, dans les restaurants participants, venez vous les procurer!

Alors que tous les Chous de Canadaville mangeaient et s'amusaient,

Le Grincheux, seul dans son antre, manigançait et complotait.

Leurs plans des Fêtes, il souhaitait chambouler.

D'un plan sournois, il eut l'idée :

« J'ajouterai un soupçon d'espièglerie à leurs repas et ferai quelque chose qui va les choquer.

Sur leurs frites, un assaisonnement aux cornichons à l'aneth, je saupoudrerai.

J'assemblerai des chaussettes dépareillées,

Puis dans une boîte, je mettrai le tout pour les étonner. »

Mais il ne put gâcher les Fêtes avec sa boîte du Grincheux

Car les gens de Canadaville en furent des plus heureux!

La boîte du Grincheux

McDonald's du Canada s'est associée à Dr. Seuss Enterprises pour offrir aux Canadiens la boîte du Grincheux, du 3 décembre jusqu'à épuisement des stocks. Ce repas des Fêtes comprend, au choix, un sandwich Big Mac® ou MacPouletMD ou 10 morceaux de Poulet McCroquettesMD, ainsi que les nouvelles frites McMélangéesMC cornichon à l'aneth et une boisson de fontaine, format moyen. Il renferme également une paire de chaussettes du Grincheux dépareillées exclusives à garder pour vous ou à mettre dans le bas de Noël d'un être cher.

Les frites McMélangées cornichon à l'aneth sont une nouvelle façon de déguster nos fameuses frites de renommée mondiale. Il suffit d'ajouter l'assaisonnement dans le sac et de bien secouer pour savourer l'arôme acidulé du cornichon à l'aneth. Vos papilles en redemanderont!

« Le Grincheux est un personnage emblématique du temps des Fêtes, bien connu et apprécié des Canadiens de tous âges, explique Rebecca Smart, directrice en chef de la Stratégie de marque de McDonald's du Canada. Pour lui donner vie dans le cadre de notre offre saisonnière tout en restant fidèles à son personnage, nous avons misé sur son espièglerie pour le faire trafiquer notre menu. Le résultat est un produit amusant et festif que nous proposons à tous les Canadiens : la boîte du Grincheux. Nous n'avons pas eu de programme des Fêtes ces dernières années, alors nous sommes d'autant plus enthousiastes de mettre un peu de magie dans la vie de nos amateurs avec cette campagne. »

Nouveautés du menu festif

En plus de la boîte du Grincheux et des nouveaux verres à boisson chaude sous le même thème, les produits des Fêtes suivants seront offerts cette année dans les restaurants participants :

McFlurry ® Chocolat chaud glacé - Un classique réinventé : du chocolat chaud… mais froid! Les clients pourront découvrir cette nouvelle saveur de McFlurry pour les Fêtes. Offert dans un verre de série limitée inspiré du Grincheux, le McFlurry Chocolat chaud glacé est fait d'une riche poudre de cacao et de miniguimauves dans un tourbillon de lait glacé à la vanille.

Un classique réinventé : du chocolat chaud… mais froid! Les clients pourront découvrir cette nouvelle saveur de McFlurry pour les Fêtes. Offert dans un verre de série limitée inspiré du Grincheux, le McFlurry Chocolat chaud glacé est fait d'une riche poudre de cacao et de miniguimauves dans un tourbillon de lait glacé à la vanille. Joyeux festin MD du Grincheux - Mettant en vedette des peluches Grincheux et Max exclusives ainsi que des jeux du même thème.

Mettant en vedette des peluches Grincheux et Max exclusives ainsi que des jeux du même thème. Biscuit en forme de cœur vert - Un biscuit au sucre en forme de cœur recouvert d'un enrobage de confiserie vert festif. Une partie du produit de la vente de chaque biscuit aide à soutenir les programmes Manoir Ronald McDonaldMD et Salle familiale Ronald McDonald MD du Canada .

