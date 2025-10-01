La Ville de Montréal appuie Entremise pour transformer l'ancien couvent de la Résurrection en pôle d'économie sociale et permettre la création de 700 logements

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre du projet de transformation majeure du domaine de l'ancien monastère de la Résurrection par le promoteur immobilier Prével, la Ville de Montréal est fière d'annoncer l'octroi d'une contribution financière de 450 000 $ sur trois ans à l'organisme à but non lucratif Entremise. Cette somme permettra en partie l'acquisition de l'ancien couvent et sa requalification en un pôle d'économie sociale où est prévue la construction de près de 700 logements.

Conformément à sa mission d'acquérir, de promouvoir, de développer ou d'exploiter des immeubles dans le but d'offrir des espaces à une clientèle ayant des besoins particuliers en matière d'habitation et de location d'espaces pour des activités favorisant le développement économique local, communautaire, culturel ou social, Entremise souhaite réaliser un projet de réhabilitation et d'occupation sur le site du 5750, boulevard Rosemont.

La contribution financière de la Ville de Montréal permettra de soutenir une partie du projet qui vise à faire du bâtiment, aussi appelé le couvent des Franciscains, le cœur commercial, communautaire et culturel du quartier, en plus de favoriser le maintien de la mixité sociale du secteur.

Un nouveau milieu de vie dans l'est de Rosemont

Situé dans l'est de Rosemont-La Petite-Patrie, à l'intersection du boulevard Rosemont et de la rue Dickson, le domaine de l'ancien monastère de la Résurrection est voué à une importante transformation au cours des prochaines années pour faire place à un projet immobilier d'envergure comprenant des espaces verts et des lieux de rassemblement. La Ville de Montréal collabore depuis plusieurs mois avec le groupe Prével ainsi que différents partenaires institutionnels afin d'y développer un projet qui répond aux besoins de la collectivité. Au terme de ce travail d'accompagnement et de consultations publiques initiées par le développeur immobilier, ce dernier propose un projet de développement qui chemine actuellement à travers les différentes étapes d'approbation requises en vue de sa réalisation. À terme, le projet prévoit :

la création de 650 à 750 unités d'habitation, dont 130 à 150 logements hors marché;

un espace vert public, qui pourra être annexé au parc du Bois-des-Pères adjacent au site;

une promenade d'accès partagée, bordée de plantations aménagées selon les meilleures pratiques de développement durable;

la préservation et la restauration du couvent, situé au cœur du site, incluant la création de placettes périphériques qui accueilleront des activités d'animation;

la création d'un espace public de type parvis devant l'entrée principale du couvent pouvant accueillir de l'animation ou la tenue d'un marché public.

Citations

« La transformation de l'ancien couvent de la Résurrection offre un potentiel extraordinaire. Un projet d'une telle ampleur, qui implique la requalification d'un bâtiment de cette taille, avec des contraintes techniques, budgétaires et patrimoniales, représente toutefois de nombreux défis et c'est pourquoi nous voulions le soutenir financièrement. Ce projet accueillera non seulement des espaces communautaires, dont nous avons grand besoin, mais permettra aussi l'occupation et la mise en valeur d'un bâtiment d'intérêt. »

- Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques

« L'ancien couvent est un témoignage important de la présence des Franciscains à Montréal, ainsi que de leur œuvre. Bien que le site ne bénéficie pas d'une désignation patrimoniale officielle, il est reconnu comme immeuble significatif. Je suis donc ravie que le projet permette de consolider le caractère patrimonial des lieux, tout en contribuant à un nouveau milieu de vie durable et inclusif. Ces efforts démontrent notre leadership en matière de préservation. »

- Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif

« Nous tenons à transformer ce lieu de façon responsable tout en répondant aux besoins de la population. L'ancien couvent et ses alentours ont été identifié, dans le Plan d'urbanisme et de mobilité 2050, comme un secteur d'opportunité représentant un très fort potentiel de développement et c'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir financièrement le projet d'Entremise. Nous suivrons avec beaucoup d'intérêt l'évolution de ce projet, tout comme celui de développement plus large du site qui offrira un milieu de vie inclusif et agréable. »

- Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif

« L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie est fier de collaborer avec Entremise afin de donner vie à un projet porteur qui contribuera à dynamiser l'est de Rosemont. Nous sommes heureux de soutenir une initiative qui aura un impact positif sur le plan de l'habitation, du verdissement et du développement communautaire, contribuant ainsi à améliorer concrètement la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens. »

- François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

« Nous remercions l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et la Ville de Montréal pour leur soutien dans la réalisation de ce projet. La préservation et la transformation des ensembles conventuels en projet d'immobilier collectif présentent de nombreux défis, tant techniques, réglementaires que financiers. Nous nous réjouissons de constater que les pouvoirs publics reconnaissent ces enjeux en appuyant le projet non seulement par un soutien financier, mais aussi en facilitant la création de partenariats novateurs - notamment entre une entreprise d'économie sociale comme Entremise et le promoteur immobilier Prével, chargé du développement des logements privés et sociaux adjacents au couvent. »

- Albane Lainé, co-directrice générale, Entremise

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 514 465-2591; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]