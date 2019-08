Horacio Barbeito nommé président et chef de la direction de Walmart Canada

« Nous sommes ravis que le prochain rôle d'Haio soit celui de dirigeant de Walmart Canada. Son équipe pourra profiter de son approche mobilisatrice et de sa vaste expérience », affirme Dirk Van den Berghe, vice-président directeur et président et chef de la direction régional de l'Asie et du Canada. « Pendant son mandat en Argentine et au Chili, Haio a contribué à l'obtention de résultats solides et constants tout en se concentrant sur l'élément humain par le recrutement de talents numériques, le développement de talents, la diversité et l'inclusion, ce qui a entraîné un meilleur engagement au sein de la Compagnie. »

En tant que président et chef de la direction entrant de Walmart Canada, Haio est un véritable exemple des opportunités de carrières disponibles au sein de la Compagnie. Il y a presque 25 ans, il avait commencé sa carrière comme acheteur stagiaire et il l'a fait progresser occupant différents rôles dans le réapprovisionnement en Argentine et aux É.-U., dans la chaîne d'approvisionnement et l'exploitation des succursales à Porto Rico et occupant plusieurs autres postes de direction. En 2012, Haio avait été nommé président et chef de la direction de Walmart Argentine et, en 2015, il est devenu le président et chef de la direction de Walmart Argentine et Chili.

« Je suis très heureux d'avoir l'occasion de diriger l'équipe de Walmart Canada », a affirmé Barbeito. « Nous continuerons notre travail pour soutenir la croissance et l'innovation attendues par notre clientèle canadienne. »

Walmart a annoncé que, après une longue carrière impressionnante de 23 ans chez Walmart, Lee Tappenden, le président et chef de la direction actuel de Walmart Canada, quittera la Compagnie à la fin de l'année.

Tappenden travaillera de concert avec Barbeito jusqu'en octobre. À ce moment-là, Lee prendra une responsabilité à l'international, dans le cadre de l'équipe de soutien international, où il se concentrera sur l'approvisionnement international et les partenariats avec les fournisseurs, et ce, jusqu'à son départ le 31 janvier 2020.

« Lee est un leadeur collaborateur qui a des liens solides avec les associés, les clients et avec nos communautés », a affirmé Van den Berghe. «Il a favorisé l'amélioration à la fois des résultats d'engagement des associés et des paramètres de satisfaction de la clientèle. Son énergie et sa passion pour rehausser les organismes de bienfaisance comme le Children's Miracle Network et les campagnes de Walmart « Luttez contre la faim, initiez le changement » nous manqueront. »

