OTTAWA, TERRITOIRE NON CÉDÉ DE LA NATION ALGONQUINE ANISHINAABE, ON, le 21 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones Canada, rend hommage aux récipiendaires 2026 du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau, tant dans la catégorie individuelle que dans celle des équipes : Monica McColman, de la Première Nation Michel en Alberta, et l'équipe de l'usine de traitement de l'eau de la Première Nation de Walpole Island en Ontario.

Les prix de cette année revêtent une importance particulière, car ils coïncident avec la Journée nationale des opérateurs d'eau autochtones, qui vise à reconnaître le rôle essentiel que jouent les opérateurs d'eau dans la protection de la santé des communautés et la mise en place de systèmes d'approvisionnement en eau potable sûrs et fiables au sein des communautés des Premières Nations. Cette journée souligne également l'importance de la profession et le leadership dont font preuve les opérateurs d'eau dans le soutien de communautés fortes et résilientes.

Le Prix national de leadership des Premières Nations en matière d'eau récompense les personnes et les équipes qui font preuve d'un leadership exceptionnel dans la promotion de l'eau potable et de la gestion responsable de l'eau au sein des communautés des Premières Nations.

Hommage aux leaders dans le domaine de l'eau

Monica McColman

Monica McColman, fière membre de la Première Nation Michel sur le territoire du traité n° 6 et directrice des opérations au sein du First Nations Technical Services Advisory Group, est la récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau pour cette année. Depuis plus de huit ans, elle fait preuve d'un leadership, d'un sens de l'innovation et de compétences techniques hors du commun pour renforcer les capacités des opérateurs d'eau et la fiabilité des systèmes d'approvisionnement en eau dans toute l'Alberta.

Grâce à son travail au sein du Programme de formation itinérante, elle a contribué à la levée des avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable, et à la mise en place de programmes de formation accessibles et de partenariats stratégiques qui ont permis d'éliminer les obstacles liés à la certification des opérateurs d'eau. Les contributions de Monica à la bonne gestion de l'eau à l'échelle nationale, aux initiatives sectorielles, à la sensibilisation du public et à l'éducation des jeunes continuent d'inspirer la prochaine génération de professionnels du secteur de l'eau, tout en améliorant la sécurité et la durabilité des systèmes d'approvisionnement en eau des Premières Nations.

Équipe de l'usine de traitement de l'eau de la Première Nation de Walpole Island

Colin Peters, Joshua Schram, Jalen Fisher, Raven Kicknosway, Brooklin Sword et Brayden Sands, membres de l'équipe de l'usine de traitement de l'eau de la Première Nation de Walpole Island, sont les récipiendaires du Prix 2026 du leadership des Premières Nations en matière d'eau, qui récompense leur leadership collaboratif et leur engagement en faveur de l'amélioration de la gestion de l'eau au sein de leur communauté.

Lors de deux incidents majeurs survenus en 2025, notamment un déversement d'hydrocarbures dans la rivière St. Clair et un déversement de produits chimiques causé par le déraillement d'un train, l'équipe a activé les protocoles d'urgence, renforcé la surveillance de la qualité de l'eau et travaillé en étroite collaboration avec des partenaires régionaux pour protéger l'approvisionnement en eau de la communauté. Grâce à une technologie de surveillance de pointe, à une gestion proactive des risques et à une communication claire, l'équipe a su préserver la confiance du public tout en protégeant la santé publique. En plus des interventions d'urgence, l'équipe collabore avec les services locaux, partage ses connaissances lors de visites dans la communauté et dans les écoles, et va constamment au-delà de ses obligations -- travaillant souvent 24 heures sur 24 -- pour fournir une eau potable sûre et fiable à la Première Nation de Walpole Island.

CITATIONS

« Je suis vraiment honorée de recevoir ce prix; faire partie de ce groupe de récipiendaires exceptionnels est pour moi à la fois une leçon d'humilité et une expérience profondément significative. Mon parcours au sein du First Nations Technical Services Advisory Group Inc. (TSAG) et du Programme de formation itinérante m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées, me permettant d'apporter une touche de créativité dans la manière dont nous soutenons, atteignons et renforçons les capacités de nos opérateurs d'eau et de nos apprenants dans de nombreuses communautés des Premières Nations. Grâce à ce travail, j'ai eu le privilège d'être accueillie au sein des Nations et de côtoyer de véritables héroïnes et héros de l'eau -- des personnes dont le dévouement, la résilience et les connaissances sont pour moi une source d'apprentissage au quotidien. C'est grâce ces personnes que je sais que ce travail contribue à changer les choses et transforme véritablement des vies.

Cette reconnaissance n'est pas seulement la mienne. Elle revient à mon équipe du Programme de formation itinérante, au TSAG, aux Premières Nations de l'Alberta participantes, au bureau régional de SAC en Alberta, ainsi qu'à tous ceux et celles qui m'ont soutenue et guidée tout au long de ce parcours. Ils me donnent l'occasion de faire ce que j'aime : travailler auprès des communautés afin de renforcer leurs capacités, de partager des connaissances et de soutenir des systèmes d'approvisionnement en eau sûrs et durables. En fin de compte, ce travail vise à aider les communautés des Premières Nations à prospérer, et je suis profondément reconnaissante de faire partie de ce parcours. »

Monica McColman

Directrice des opérations pour le First Nations Technical Services Advisory Group

Récipiendaire 2026 du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau, catégorie individuelle

« En tant qu'opérateurs d'eau, nous partageons une mission qui va bien au-delà du travail lui-même. Ensemble, nous apprenons, nous grandissons et nous comptons les uns sur les autres pour surmonter des défis auxquels peu de gens seront confrontés. En coulisses, notre dévouement et notre souci du détail permettent d'assurer discrètement la sécurité de notre communauté. C'est un privilège -- et une responsabilité que nous assumons avec fierté -- car l'eau potable est l'un des cadeaux les plus purs que nous puissions offrir. »

Colin Peters, Joshua Schram, Jalen Fisher, Raven Kicknosway, Brooklin Sword et Brayden Sands

Équipe de l'usine de traitement de l'eau de la Première Nation de Walpole Island

Récipiendaires 2026 du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau, catégorie de groupe

« Félicitations aux récipiendaires 2026 du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau. Les opérateurs d'eau jouent un rôle essentiel dans la protection de la santé et du bien-être de leurs communautés en assurant le bon fonctionnement de systèmes d'approvisionnement en eau potable sûrs et fiables. Aujourd'hui, nous rendons hommage au dévouement, au leadership et à l'expertise de ces récipiendaires, ainsi qu'à tous les opérateurs d'eau de partout au pays qui contribuent à renforcer les communautés des Premières Nations. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Les récipiendaires recevront un trophée, et tous les candidats se verront remettre une épinglette conçue par une entreprise autochtone.

Il y a eu 84 candidatures pour le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2026, soit le nombre le plus élevé à ce jour.

Les candidats peuvent être des membres des Premières Nations, des membres ou des dirigeants de communautés, ou encore des organisations, des équipes ou des communautés des Premières Nations.

Les candidatures sont examinées par un comité consultatif composé d'organisations des Premières Nations et d'anciens récipiendaires.

Services aux Autochtones Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations pour soutenir la mise en place d'infrastructures fiables d'approvisionnement en eau potable, la formation des opérateurs d'eau et le renforcement des capacités.

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SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]