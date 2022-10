Hommage à Yolène-Jumelle

MONTRÉAL, le 1er oct. 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG), madame Gracia Kasoki Katahwa, en compagnie de madame Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, sont fières d'inaugurer le Passage Yolène-Jumelle en sa mémoire. En effet, cette femme d'exception s'est impliquée, tout au long de sa vie, dans la défense des droits de la personne, notamment des minorités, et pour la promotion de la participation citoyenne dans la vie démocratique du Québec.

Travailleuse sociale et juriste, née à Port-au-Prince, en Haïti, et installée au Québec en 1971, Yolène Jumelle possède, dès son plus jeune âge, une passion pour la défense des droits de l'homme qui la poussera à co-fonder la fondation de la Maison d'Haïti, le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) et la maison des jeunes L'Ouverture. Nommée juge à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada par le gouvernement fédéral en 1989 et au Tribunal administratif du Québec en 1997, madame Jumelle apportera son expertise légale à la Faculté de droit de l'Université du Rwanda et à la Faculté de droit de l'Université de Montréal où elle collaborera, à plusieurs reprises, en tant que professeure invitée.

Madame Ollivier, qui a bien connu Yolène Jumelle, a livré un témoignage qui démontre bien l'impact que cette femme remarquable a eu sur son entourage et plus largement sur le Québec. « Pour toutes les personnes issues de la première vague d'immigration haïtienne dans les années 60 et 70, Yolène Jumelle symbolisait ce combat de tous les jours pour la justice, la dignité et les droits de la personne. Elle comprenait bien l'importance de l'intégration, de l'inclusion, du respect et de l'échange. Elle incarnait ces valeurs dans tous ses engagements. Ce passage qui porte désormais son nom, inscrit sa démarche et son apport dans notre histoire collective. »

L'idée de nommer ce passage symbolique au nom de madame Jumelle naît à la suite d'un appel à propositions et dans l'esprit de l'opération Toponym'Elles, mise en place par la Ville de Montréal, pour augmenter la visibilité des femmes dans la toponymie montréalaise. Situé dans l'ancienne zone industrielle reconvertie en zone résidentielle, le passage relie la rue Buchan et la rue Jean-Talon ouest, un lieu qui se trouve dans le quartier Le Triangle. Ce passage constitue un lien, entre autres, entre la station de métro Namur et le cœur du secteur, mais, il représente également, de manière plus symbolique, le lien qu'a su tisser madame Yolène Jumelle entre les communautés où elle a évolué et sa société d'accueil.

D'ailleurs, selon la mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, madame Katahwa « Madame Jumelle représente l'esprit de notre arrondissement qui est celui de construire des ponts et des liens entre plusieurs communautés et au profit de tous. Je suis honorée qu'un passage dans l'arrondissement pour lequel je suis mairesse porte son nom ».

