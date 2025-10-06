Par l'entremise d'entretiens sincères et de réflexions personnelles, ces athlètes raconteront leurs expériences de problèmes de santé mentale dans un sport de haut niveau. Leurs témoignages mettent en lumière les problèmes de santé mentale auxquels tout le monde peut être confronté et soulignent l'importance de demander de l'aide.

Isabelle Weidemann fait part de sa lutte contre l'anxiété à la Coupe du monde. « Je me dirigeais vers la ligne de départ quand j'ai eu une attaque de panique. C'était quelque chose que j'avais déjà vécu auparavant, mais jamais sur la glace et jamais devant mes coéquipières et mes concurrentes. C'était terrifiant. J'avais l'impression que tout s'écroulait. J'ai dû m'éloigner, me ressaisir et revenir à la course, tout en expliquant à mon équipe pourquoi j'avais dû quitter l'anneau. C'est un sujet dont j'aimerais parler davantage; beaucoup de gens ont vécu cette expérience, et nous n'en parlons pas assez. »

Mikaël Kingsbury explique comment son point de vue sur l'importance de la santé mentale a évolué : « Après mes premiers Jeux olympiques en 2014, j'ai commencé à travailler avec un coach en santé mentale. Au début, je pensais que ça signifiait que j'étais mentalement faible, mais ma perception a changé. J'ai compris l'importance d'entraîner son esprit, tout comme on entraîne son corps. Cette expérience a changé ma façon de comprendre comment mon corps et mon cerveau fonctionnent, quand je suis confiant et quand je suis nerveux.Elle a également transformé ma façon d'aborder la compétition et m'a aidé à réaliser mon rêve. »

« Homewood Santé est fière de collaborer avec le COC et Équipe Canada pour promouvoir l'importance de la santé mentale dans la vie de chaque Canadien•ne, affirme Jagoda Pike, présidente-directrice générale de Homewood Santé inc. et directrice générale du Centre de santé Homewood. Homewood Santé s'engage à aider les Canadien•ne•s - y compris les athlètes d'Équipe Canada - à faire l'expérience du pouvoir des soins tant sur le terrain que dans la vie quotidienne. En amplifiant les voix d'Isabelle et de Mikaël, nous espérons inspirer d'autres personnes à chercher de l'aide, à parler ouvertement et à savoir qu'elles ne sont pas seules. »

La campagne se déroulera d'octobre jusqu'aux Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026.

Pour lire les histoires des athlètes, visitez : homewoodhealth.com/equipe-canada

À propos de Homewood Santé :

Avec plus de 140 ans d'expérience, Homewood Santé est à l'avant-garde de la santé mentale et du bien-être, offrant aux Canadien•ne•s un continuum de soins inégalé. Nous obtenons chaque jour des résultats exceptionnels grâce à notre réseau national de plus de 6 000 employé•e•s et expert•e•s cliniques qui travaillent en partenariat avec des employeur•euse•s, des organisations et des chercheur•euse•s de premier plan.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : homewoodhealth.com/fr/

SOURCE Homewood Health Inc.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : Amrita Maharaj-Dube, responsable, Communications d'entreprise, Homewood Santé, Courriel : [email protected]