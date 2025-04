L'ajout des soins virtuels de Cleveland Clinic Canada à l'offre de soins de santé mentale et de PAEF de Homewood Santé permet d'offrir un accès à des soins de qualité, à un soutien illimité et à des orientations faciles vers des spécialistes

GUELPH, ON, le 29 avril 2025 /CNW/ - Homewood Santé, le plus important fournisseur de services de santé mentale et de PAEF au Canada, s'est associée à Cleveland Clinic Canada, un fournisseur de soins de santé virtuels de premier plan, pour lancer une solution avancée et accessible en matière de soins de santé mentale, de PAEF et de soins virtuels pour les milieux de travail canadiens.

Cette offre combinée de deux chefs de file nationaux expérimentés et axés sur le service à la clientèle fournit une expérience intégrée de soins de santé de haute qualité qui garantit aux employé•e•s les bons soins au bon moment, de manière à aider les organisations à bâtir des équipes plus fortes, en santé et résilientes.

Voici les principales caractéristiques du service de soins virtuels de Cleveland Clinic Canada :

Un accès facile et rapide à du personnel infirmier praticien - Les employé•e•s peuvent entrer en contact avec des clinicien•ne•s agréé•e•s en quelques minutes, ce qui garantit des soins rapides et de qualité.

- Les employé•e•s peuvent entrer en contact avec des clinicien•ne•s agréé•e•s en quelques minutes, ce qui garantit des soins rapides et de qualité. Des visites et des suivis illimités - Les consultations sont illimitées, ce qui fait que les membres du personnel bénéficient d'un soutien continu chaque fois qu'ils en ont besoin.

- Les consultations sont illimitées, ce qui fait que les membres du personnel bénéficient d'un soutien continu chaque fois qu'ils en ont besoin. Une visite pour plusieurs préoccupations - Les employé•e•s peuvent discuter de tous leurs problèmes de santé lors d'un seul et même rendez-vous, ce qui évite les délais inutiles.

- Les employé•e•s peuvent discuter de tous leurs problèmes de santé lors d'un seul et même rendez-vous, ce qui évite les délais inutiles. Une couverture partout au Canada - Offert à l'échelle nationale, ce régime garantit l'accès à des soins de santé de haute qualité, peu importe l'endroit où se trouve le personnel.

- Offert à l'échelle nationale, ce régime garantit l'accès à des soins de santé de haute qualité, peu importe l'endroit où se trouve le personnel. Des examens et des tests de dépistage complets - Les employé•e•s reçoivent des formulaires de demande pour les examens médicaux et les dépistages nécessaires, ce qui permet d'obtenir un diagnostic rapide et des soins préventifs.

- Les employé•e•s reçoivent des formulaires de demande pour les examens médicaux et les dépistages nécessaires, ce qui permet d'obtenir un diagnostic rapide et des soins préventifs. Des diagnostics à domicile - La technologie TytoCare permet de diagnostiquer virtuellement un plus grand nombre d'affections grâce à l'évaluation de la température, à l'examen de la gorge et des oreilles, et à l'auscultation du cœur et des poumons, le tout à distance.

- La technologie TytoCare permet de diagnostiquer virtuellement un plus grand nombre d'affections grâce à l'évaluation de la température, à l'examen de la gorge et des oreilles, et à l'auscultation du cœur et des poumons, le tout à distance. Une exécution des ordonnances harmonieuse - Les médicaments peuvent être envoyés directement au domicile de la personne ou à la pharmacie de son choix.

- Les médicaments peuvent être envoyés directement au domicile de la personne ou à la pharmacie de son choix. Des orientations vers des spécialistes - L'accès à un excellent réseau de spécialistes pour un soutien supplémentaire au besoin.

Homewood Health se réjouit de pouvoir offrir à sa clientèle les soins virtuels de Cleveland Clinic Canada et de les combiner aux services complets de santé mentale et d'aide aux employé•e•s de Homewood Santé. Ces services comprennent notamment MeetNow, qui offre un accès immédiat à du counseling, des soins de santé mentale améliorés, qui proposent une psychothérapie à long terme pour les problèmes de santé mentale plus complexes, et une plateforme numérique avancée qui fournit des recommandations de soutien sur mesure, des outils perfectionnés de mise en relation avec des thérapeutes et l'accès à une gamme de ressources en matière de santé mentale et de mieux-être.

« C'est bien plus qu'un simple service de santé virtuel - il réunit 250 ans d'expertise en matière de santé », explique Jagoda Pike, présidente-directrice générale de Homewood Santé inc. « En intégrant les soins médicaux virtuels et l'orientation vers des spécialistes aux vastes services de santé mentale et d'assistance aux employé•e•s de Homewood, ainsi qu'à sa plateforme numérique avancée, nous pouvons avoir un impact important sur la santé, l'engagement et la productivité des membres du personnel. »

« Une main-d'œuvre en meilleure santé est une main-d'œuvre plus solide », affirme Mike Kessel, président et directeur général de Cleveland Clinic Canada. « En associant des soins médicaux virtuels spécialisés à un soutien en santé mentale impeccable, nous ne nous contentons pas de traiter des maladies, nous créons une culture du travail où le mieux-être passe avant toute chose. »

À propos de Homewood Santé

Avec plus de 140 ans d'expérience, Homewood Santé est à l'avant-garde de la santé mentale et du bien-être, offrant aux Canadien•ne•s un continuum de soins inégalé. Nous obtenons chaque jour des résultats exceptionnels grâce à notre réseau national de plus de 6 000 employé•e•s et expert•e•s cliniques qui travaillent en partenariat avec des employeur•euse•s, des organisations et des chercheur•euse•s de premier plan. Notre continuum de soins intégrés, unique et complet, offre la gamme la plus complète de services en santé mentale au pays - des programmes de soutien organisationnel et de formation aux programmes d'aide aux employé•e•s et de santé mentale, ainsi qu'une expertise spécialisée dans les évaluations, le retour au travail, la gestion du rétablissement et le soutien aux familles -, tous soutenus par notre expertise en soins médicaux et de santé mentale dans nos centres de traitement reconnus à l'échelle nationale : Centre de santé Homewood, Centre Ravensview et The Residence de Homewood.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.homewoodhealth.com.

À propos de Cleveland Clinic Canada

Cleveland Clinic Canada est la filiale canadienne de la Cleveland Clinic, un centre médical universitaire à but non lucratif qui propose des soins de classe mondiale à des patient•e•s du monde entier depuis 1921. L'équipe multidisciplinaire de Cleveland Clinic Canada, composée de médecins et d'expert•e•s en mieux-être, prodigue des soins en personne dans nos cliniques de Toronto, ainsi qu'en mode virtuel partout au Canada. Leurs expert•e•s en soins médicaux travaillent également avec des entreprises pour les aider à gérer les risques organisationnels et à améliorer la santé des employé•e•s dans un large éventail de secteurs. Les patient•e•s bénéficient de l'expertise de dizaines de médecins, spécialistes et expert•e•s en mieux-être canadien•ne•s, ainsi que de plus de 3 500 médecins et spécialistes du réseau de la Cleveland Clinic. Consultez le site clevelandclinic.ca pour en apprendre davantage.

