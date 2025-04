GUELPH, ON, le 28 avril 2025 /CNW/ - Homewood Santé, chef de file au Canada en matière de services de santé mentale, de traitement des traumatismes et des dépendances, offre un service de soutien téléphonique immédiat et gratuit à tous les Canadiens touchés par le tragique incident survenu lors du festival de rue Lapu Lapu Day à Vancouver.

À la suite de cet événement, au cours duquel un véhicule a foncé dans une foule pendant une célébration de la communauté philippine -- causant des décès et de nombreux blessés, et laissant de nombreux•euses témoins et membres de la communauté profondément ébranlé•e•s -- Homewood santé rend ses services de soutien en situation de crise disponibles jour et nuit pour toute personne ayant besoin d'un soutien émotionnel.

« Nos pensées accompagnent toutes les personnes concernées -- les membres de la communauté philippine, les participant•e•s au festival ainsi que toute autre personne touchée par cet accident », a déclaré Jagoda Pike, présidente et chef de la direction de Homewood Santé. « Nous savons que des accidents soudains et traumatisants comme celui-ci peuvent avoir des répercussions émotionnelles durables. Nous voulons que tou•te•s les Canadien•ne•s sachent que du soutien leur est offert. »

Les Canadien•ne•s éprouvant une détresse émotionnelle ou des difficultés en santé mentale à la suite de cet accident peuvent appeler au 1-833-375-0269 pour obtenir un soutien immédiat et confidentiel. Des conseillers ayant suivi une formation spéciale sont disponibles en tout temps pour offrir du soutien émotionnel, des stratégies d'adaptation et des ressources en santé mentale.

Homewood Santé demeure déterminée à soutenir les individus, les familles et les communautés partout au Canada dans les moments difficiles, en offrant des services de santé mentale et de soutien reconnus et de confiance en situation de crise.

Nous remercions les secouristes et le personnel d'urgence pour leur réponse rapide et l'aide accordée à la communauté de Vancouver pendant et après l'accident.

À propos de Homewood Santé

Forte de plus de 140 ans d'expérience, Homewood Santé est un chef de file en santé mentale et en bien-être, offrant aux Canadien•ne•s un continuum de soins sans égal. Nous obtenons des résultats exceptionnels chaque jour grâce à notre réseau national de plus de 6 000 employé•e•s et expert•e•s cliniques, travaillant en partenariat avec des employeur•euse•s, des organisations et des chercheur•euse•s de premier plan. Notre continuum de soins progressifs unique et complet propose la gamme la plus complète de services en santé mentale offerte à l'échelle nationale -- allant du soutien organisationnel et des programmes de formation aux programmes d'assistance aux employé•e•s et de santé mentale, en passant par une expertise spécialisée en évaluations, en retour au travail, en gestion de la récupération et en soutien aux familles -- le tout soutenu par notre expertise médicale et en santé mentale reconnue dans nos établissements de traitement de renommée nationale : le Centre de santé Homewood, le Centre Ravensview et The Residence de Homewood.

