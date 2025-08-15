GUELPH, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - En réaction aux feux de forêt qui font rage dans l'Est et les provinces de l'Atlantique, Homewood Santé a ouvert sa ligne de soutien en cas de crise (tous les jours 24 heures sur 24) pour aider les personnes touchées par les feux.

Toute personne souhaitant obtenir du soutien en matière de santé mentale peut contacter la ligne d'urgence au 1-833-375-0269 pour obtenir des conseils ou être orientée vers des ressources de proximité. Les employé•e•s des organisations existant•e•s peuvent aussi joindre le programme d'aide aux employé•e•s et à leur famille de Homewood Santé en composant le numéro sans frais désigné ou en visitant Homeweb.ca.

Nous tenons à témoigner de notre sympathie à toutes les personnes touchées par ces événements et nous remercions tous les courageux membres du personnel d'intervention d'urgence qui continuent de faire bien plus que leur devoir en cette période difficile.

À propos de Homewood Santé :

Avec plus de 140 ans d'expérience, Homewood Santé est à l'avant-garde de la santé mentale et du bien-être, offrant aux Canadien•ne•s un continuum de soins inégalé. Nous obtenons chaque jour des résultats exceptionnels grâce à notre réseau national de plus de 6 000 employé•e•s et expert•e•s cliniques qui travaillent en partenariat avec des employeur•euse•s, des organisations et des chercheur•euse•s de premier plan.

Notre continuum de soins intégrés, unique et complet, offre la gamme la plus complète de services en santé mentale au pays - des programmes de soutien organisationnel et de formation aux programmes d'aide aux employé•e•s et de santé mentale, ainsi qu'une expertise spécialisée dans les évaluations, le retour au travail, la gestion du rétablissement et le soutien aux familles -, tous soutenus par notre expertise en soins médicaux et de santé mentale dans nos centres de traitement reconnus à l'échelle nationale : Centre de santé Homewood, Centre Ravensview et The Residence de Homewood.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.homewoodhealth.com .

