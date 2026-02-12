GUELPH, ON, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Homewood Santé, leader canadien des services de santé mentale, de traumatologie et en traitement des dépendances, offre un soutien téléphonique immédiat et gratuit à tous les Canadiens touchés par le tragique incident survenu à l'école secondaire de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique.

À la suite de cet événement, où une fusillade a profondément bouleversé de nombreux Canadiens, Homewood Santé met à disposition des services de soutien en cas de crise 24h/24 et 7j/7 pour toute personne ayant besoin d'un soutien émotionnel.

« Nos pensées vont aux familles, aux élèves, aux enseignants et à l'ensemble de la communauté de Tumbler Ridge », a déclaré Jagoda Pike, présidente et chef de la direction de Homewood Santé. « Nous voulons que les Canadiens sachent que le soutien est disponible, et nous nous engageons à les accompagner, ainsi que la communauté de Tumbler Ridge, à chaque étape.

Les Canadiens qui éprouvent une détresse émotionnelle ou qui font face à des problèmes de santé mentale à la suite de cet incident peuvent obtenir un soutien immédiat et confidentiel en appelant le 1‑833‑375‑0269. Des conseillers formés sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour offrir une écoute bienveillante, des stratégies d'adaptation et un accès à des ressources en santé mentale.

Homewood Santé reste fermement engagé à soutenir les individus, les familles et les communautés à travers le Canada en période de crise, en fournissant des services de santé mentale fiables et un soutien en cas de crise chaque fois et partout qu'ils sont nécessaires.

À propos de Homewood Santé

Avec plus de 140 ans d'expérience, Homewood Santé est à la pointe de la santé mentale et du bien-être, offrant aux Canadiens un continuum de soins sans égal. Nous obtenons des résultats exceptionnels chaque jour grâce à notre réseau national de plus de 6 000 employés et experts cliniques travaillant en partenariat avec des employeurs, des organisations et des chercheurs de premier plan. Notre continuum de soins progressif unique et complet offre la gamme la plus complète de services de santé mentale disponible à l'échelle nationale - allant du soutien organisationnel et des programmes de formation aux programmes d'assistance aux employés et de santé mentale, ainsi qu'une expertise spécialisée en évaluations, retour au travail, gestion de la récupération et soutien familial - le tout soutenu par notre expertise médicale et en santé mentale dans nos établissements de traitement reconnus à l'échelle nationale : Homewood Health Centre, Homewood Ravensview et The Residence at Homewood.

SOURCE Homewood Health Inc.

Personne-ressource pour les médias : Amrita Maharaj-Dube, Responsable, Communications d'entreprise, 226 962-3288, [email protected]