GUELPH, ON, le 23 avril 2025 /CNW/ - Homewood Santé, chef de file canadien des services de santé mentale et de traitement des dépendances, et le Comité olympique canadien ont le plaisir d'annoncer un nouveau partenariat de quatre ans qui aidera à soutenir les athlètes d'Équipe Canada, les employé•e•s du Comité et leur famille. Dans le cadre de ce partenariat, Homewood s'engage, au cours des quatre prochaines années, à fournir une gamme de services et du soutien en santé mentale, témoignant ainsi de son engagement à améliorer la santé mentale des athlètes et de l'ensemble de la population canadienne.

En tant que promoteur et fournisseur officiel de services en santé mentale du Comité olympique canadien, Homewood Santé offrira aux athlètes un accès complet à une gamme de services en santé mentale. Ces services seront fournis par Plan de match, le réseau holistique canadien de soutien qui offre aux athlètes des moyens concrets de mener une vie saine, équilibrée et épanouissante sur le plan personnel à chaque étape de leur parcours. Les services sont les suivants :

Services spécialisés en santé mentale, y compris du counseling confidentiel, du coaching et du soutien à plus long terme pour les besoins de santé mentale plus complexes.

Thérapie cognitivo-comportementale en ligne pour traiter les difficultés liées à l'anxiété, à la dépression, à la pleine conscience, à la résilience et à la prise en charge de soi.

Réseau national de clinicien•ne•s et de thérapeutes disponibles à tout moment, partout dans le monde.

« Chez Homewood Santé, nous pensons que la santé mentale et la santé physique vont de pair », a déclaré Jagoda Pike, présidente-directrice générale de Homewood Santé. « Tout comme le reste de la population canadienne, les athlètes peuvent être confrontés à divers défis dans leur quotidien. Le partenariat avec le Comité olympique canadien est l'occasion de fournir aux athlètes, aux employé•e•s du Comité et à leur famille le soutien nécessaire pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. »

Lee partenariat entre Équipe Canada et Homewood Santé, qui compte 140 ans d'expérience dans le soutien en santé mentale au Canada, unit deux organisations déterminées à offrir des soins adaptés aux athlètes et à établir une nouvelle norme pour répondre aux besoins des athlètes et de leurs familles en matière de santé mentale.

« Le Comité olympique canadien s'engage à promouvoir un système sportif sûr et inclusif qui accorde la priorité à la santé et au bien-être des athlètes », a déclaré David Shoemaker, chef de la direction du Comité olympique canadien. « Il s'agit d'un partenariat extrêmement précieux, et nous sommes ravis que Homewood Santé se joigne à Équipe Canada en vue des Jeux de Milano Cortina 2026 et de Los Angeles 2028. »

« L'accès à du soutien de qualité en matière de santé mentale est essentiel pour que les athlètes d'Équipe Canada puissent s'épanouir tant sur le terrain qu'en dehors », a déclaré Cara Button, gestionnaire principale, Plan de match. « Nous sommes ravis de travailler avec Homewood Santé pour étendre nos services de santé mentale aux athlètes du pays. »

Alors qu'Équipe Canada se prépare pour les prochaines compétitions mondiales, notamment les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina en 2026 et les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, ce partenariat garantit aux athlètes l'accès à des ressources en santé mentale de classe mondiale, les aidant ainsi à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le chemin du podium et au-delà.

À propos de Homewood Santé

Avec plus de 140 ans d'expérience, Homewood Santé est à l'avant-garde de la santé mentale et du bien-être, offrant aux Canadien•ne•s un continuum de soins inégalé. Nous obtenons chaque jour des résultats exceptionnels grâce à notre réseau national de plus de 6 000 employé•e•s et expert•e•s cliniques qui travaillent en partenariat avec des employeur•euse•s, des organisations et des chercheur•euse•s de premier plan. Notre continuum de soins intégrés, unique et complet, offre la gamme la plus complète de services en santé mentale à l'échelle nationale - des programmes de soutien organisationnel et de formation aux programmes d'aide aux employé•e•s et de santé mentale, ainsi qu'une expertise spécialisée dans les évaluations, le retour au travail, la gestion du rétablissement et le soutien aux familles - tous soutenus par notre expertise en soins médicaux et de santé mentale dans nos centres de traitement reconnus à l'échelle nationale : Centre de santé Homewood, Centre Ravensview et The Residence de Homewood.

Pour en savoir plus, consultez notre site : https://homewoodhealth.com/fr/

À propos du Comité olympique canadien

Le Comité olympique canadien croit que le sport a le pouvoir de transformer le Canada. Grâce au programme Impact d'Équipe Canada et en collaboration avec ses partenaires, le COC aspire à bâtir un système sportif sécuritaire, inclusif et accessible où davantage de jeunes peuvent pratiquer un sport et s'y épanouir. Pour en savoir plus, visitez le site olympique.ca.

À propos de Plan de match

Plan de match est le réseau holistique canadien de soutien aux athlètes. Son équipe nationale d'expert•e•s de classe mondiale et de conseiller•ère•s spécialisé•e•s offre aux athlètes des moyens concrets de mener une vie saine, équilibrée et épanouissante sur le plan personnel à chaque étape de leur parcours. Les programmes axés sur la croissance, les services structurés et les ressources quotidiennes de Plan de match sont spécialement conçus pour promouvoir le bien-être global de chaque athlète.

Établi en 2015, Plan de match est une initiative de premier plan à l'échelle mondiale qui fonctionne en collaboration avec le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien, Sport Canada et le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada.

