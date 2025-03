Cette collaboration repose sur une convergence de valeurs communes, de connaissances spécialisées et d'un engagement à développer la résilience par le soutien à la santé mentale et par le sport. Basé sur une vision commune de l'excellence, ce partenariat tirera profit des 140 ans de leadership de Homewood en matière de soins de santé mentale et de l'engagement de Gryphon Athletics en faveur de la pratique sportive et du bien-être mental sur le campus.

Au cours des trois prochaines années, Homewood Santé et Gryphon Athletics combineront leurs ressources pour :

Développer le programme Gryphons Empowered by Movement (GEM) - Les recherches font état des incroyables bénéfices de l'activité physique sur le bien-être mental. Le programme « Gryphons Empowered by Movement » (GEM) de l'Université intègre les bienfaits thérapeutiques de l'exercice pour les étudiant•e•s aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ce partenariat augmentera la capacité de l'Université à proposer des initiatives efficaces en bien-être mental fondées sur des données probantes et l'intégration de l'activité physique.





- Établir une nouvelle norme en matière d'équité et d'excellence dans le sport féminin avec le tout premier parrainage en titre pour le sport universitaire féminin à l'Université. L'investissement de comprend le parrainage des équipes féminines de hockey et de rugby et l'initiative de collecte de fonds , qui a contribué à réduire les disparités notoires en matière de bourses d'études sportives pour les femmes. Développer la recherche et l'innovation - Lancer des initiatives de recherche collaborative combinant santé mentale et sport pour un gain de connaissances permettant d'améliorer les meilleures pratiques et les systèmes de soutien aux étudiant•e•s athlètes au pays.

Ce partenariat illustre comment les établissements peuvent unir leurs forces pour créer un impact durable à l'échelle de la communauté.

« Cette collaboration est une synergie naturelle. Homewood Santé fait depuis longtemps la promotion des bienfaits de l'exercice sur la santé mentale, et U of G Athletics est à l'avant-garde de l'intégration du bien-être dans la vie étudiante », déclare le Dr Carlos Lalonde, président et médecin-chef du Centre de santé Homewood à Guelph. « En travaillant ensemble, nous pouvons réellement changer la donne dans la vie des étudiant•e•s, en particulier pour les femmes qui font du sport et qui sont souvent confrontées à des défis uniques en matière de santé mentale ».

Homewood Santé s'est engagée à développer les services, les connaissances et la sensibilisation à la santé mentale des femmes, et ce partenariat renforce davantage cet engagement. « En 2024, nous avons lancé le Programme sur les traumatismes et les troubles concomitants chez les femmes pour répondre aux besoins complexes des femmes vivant avec des traumatismes et des problèmes de santé mentale, et nous avons parrainé la chaire de recherche de Homewood sur la santé mentale des femmes et sur la dépression à l'Institut de recherche Homewood », ajoute le Dr Lalonde. « Grâce à ce nouveau partenariat avec Gryphon Athletics, nous soutenons le sport féminin et appuyons la recherche, le développement des capacités et les collaborations futures susceptibles de générer un changement systémique. Il ne s'agit pas seulement de sport, mais bien de favoriser la résilience, le leadership et le bien-être des générations futures. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Homewood pour renforcer notre engagement en faveur du bien-être de nos étudiant•e•s grâce à des programmes tels que Gryphons Empowered by Movement (GEM) », a déclaré le directeur du département des sports, Scott McRoberts. « La santé mentale est aussi importante pour la réussite que les performances physiques. Notre partenariat avec Homewood facilitera l'accès à ces ressources importantes pour nos étudiant•e•s. Ce partenariat souligne notre passion commune pour la promotion du sport féminin. »

Pour plus de renseignements sur cette initiative transformatrice, consultez le site homewoodhealthcentre.com/140 years.

À propos de Homewood Santé

Basé à Guelph (Ontario), Homewood Santé est un chef de file national en matière de santé mentale et de bien-être, offrant à la population canadienne le continuum de soins de santé mentale le plus complet qui soit. Avec plus de 6 000 membres du personnel et des expert•e•s cliniques, Homewood s'associe à des employeurs, des organisations, des chercheur•euse•s et des gouvernements de premier plan pour proposer des solutions innovantes en matière de santé mentale. Nos services vont des programmes d'aide aux employé•e•s aux traitements de santé mentale spécialisés et basés sur la recherche, avec des installations reconnues au niveau national, notamment le Centre de santé Homewood et le Centre The Residence à Homewood de Guelph, en Ontario, et le Centre Ravensview à Victoria, en Colombie-Britannique.

À propos du département des sports de l'Université de Guelph

Le département des sports a pour mission de favoriser et de soutenir le bien-être physique et mental par le biais de l'activité et de la participation. Notre mission est d'être un chef de file dans la fourniture de programmes, de services et d'expériences innovants et efficaces dans les domaines du sport, de l'exercice, des loisirs, du bien-être et du leadership, basés sur une culture de l'excellence du service, de l'inclusion, de la santé et de la sécurité. Pour en savoir plus, visitez gryphons.ca

